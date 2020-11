Buchen. (tra) Der Zweckverband "Interkommunaler Gewerbepark Odenwald" (IGO) wurde im Jahr 1997 von den Kommunen Buchen, Limbach und Mudau gegründet. Das Ziel des Verbandes ist es, die industrielle und gewerbliche Entwicklung im Odenwald zu fördern und so die gesamtwirtschaftliche Situation zu verbessern. Wer im lebendigen Gewerbegebiet vor den Toren Buchens unterwegs ist, sieht auf den ersten Blick, dass dieses Ziel erreicht wurde und konstant an der Weiterentwicklung des gemeinsamen und überregional bedeutenden Gewerbegebiets gearbeitet wird: Mit der Erschließung des IGO wurde im Jahr 1999 begonnen, nun sind schon über 50 Grundstücke verkauft bzw. reserviert.

Verbandsvorsitzender ist Bürgermeister Roland Burger (Buchen), die stellvertretenden Vorsitzenden sind Thorsten Weber (Limbach) und Dr. Norbert Rippberger (Mudau).

Im Bürgersaal des Alten Rathauses in Buchen fand am Donnerstag eine öffentliche IGO-Verbandsversammlung statt. Im Mittelpunkt der Tagesordnung stand der Haushaltsplan für das Jahr 2021, der vom Buchener Beigeordneten Benjamin Laber vorgestellt wurde. Der Haushaltsplan wurde einstimmig beschlossen.

"Die ordentlichen Erträge sowie die ordentlichen Aufwendungen liegen bei 313.652 Euro im Jahr 2020 und 308.321 Euro im Jahr 2021. Es ergibt sich somit ein ausgeglichenes Ergebnis in Form einer ,schwarzen Null‘", so Laber zum Gesamtergebnishaushalt. Entgegen der Vorjahre (vor 2019) führe dies dazu, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung nicht mehr +/-Null betrage und damit nicht mehr auf Liquiditätserhalt ausgelegt sein könne.

Anschließend ging er auf den Gesamtfinanzhaushalt ein: Im Finanzhaushalt stehen den Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 159.237 Euro Auszahlungen in Höhe von 193.200 Euro gegenüber. "Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 33.963 Euro, was den angesprochenen Abbau der Liquidität nach sich zieht", so der Beigeordnete.

Für 2020 seien mit Ausnahme eines Entwässerungsanschlusses, der an ein bereits veräußertes Grundstück verlegt wird, keine Investitionen vorgesehen. "Für 2021 sind hingegen 400.000 Euro an Auszahlungen eingeplant. Damit könnte die mögliche IGO-Erweiterungsfläche, das Areal zehn, von der Stadt Buchen erworben werden. Dieses Vorhaben soll durch die Einholung einer Investitionsumlage der beteiligten Kommunen in gleicher Höhe gegenfinanziert werden."

Weitere 200.000 Euro stünden, so Laber, für etwaige Baumaßnahmen bzw. Erschließungsmaßnahmen im Bereich der Areale fünf bzw. neun bereit. Im Gegenzug werde mit Fördermitteln aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum in Höhe von 60.000 Euro gerechnet. Eine Kreditaufnahme zum Zwecke der Maßnahmenfinanzierung sei nicht vorgesehen.

Bürgermeister Roland Burger informierte am Ende der kurzen öffentlichen Sitzung noch über das Großprojekt der Deutschen Post AG, das derzeit im IGO realisiert wird. Wie die RNZ bereits berichtete, errichtet die Post in der Max-Born-Straße (neben Reifen Scheuermann) einen neuen Zustellstützpunkt, um die stetig steigenden Paketmengen effizienter bearbeiten zu können. "Die Post ist aktuell der größte Investor im IGO und wird die Weihnachtspakete schon im neuen Zustellstützpunkt abwickeln", sagte Bürgermeister Burger. Der Zustellstützpunkt plant bereits Ende November aus der Walldürner Straße 21 auszuziehen. Die Filiale für die Kunden bleibt jedoch erhalten.

Burger teilte mit, dass im Zuge der Erdarbeiten, die für die Errichtung des Zustellstützpunkts notwendig waren, auch die Landwirtschaft profitiert habe: "Die Stadt Buchen konnte den Landwirten mehr Mutterboden anliefern, als diese benötigt haben."

Stadtrat Markus Dosch (SPD/Grün-Links) wollte im Anschluss von Bürgermeister Burger wissen, inwiefern sich das erhöhte Lkw-Aufkommen auf den IGO auswirken werde. "Der neue Zustellstützpunkt ist logistisch so geplant, dass die Laster im permanenten Fluss unterwegs sein werden. Das Lkw-Aufkommen wird somit unproblematisch sein", antwortete der Bürgermeister.