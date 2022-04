Familienheim plant in Buchen ein Neubauprojekt mit 34 Mietwohnungen. Mit dem Bau soll im Herbst begonnen werden. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant. Foto: Familienheim

Buchen. (tra) Eine Mietwohnung zu finden, ist auch in Buchen zur Herausforderung geworden. Wir haben uns mit Mark Fischer, Geschäftsführendem Vorstand der Baugenossenschaft Familienheim, über den Mietwohnungsmarkt unterhalten.

In Städten ist Wohnraum seit Jahren knapp. Wie ist die Lage im ländlich geprägten Neckar-Odenwald-Kreis?

Auch im ländlichen Raum ist der Wohnraum inzwischen knapper geworden.

Mark Fischer. ​Foto: Familienheim

Noch vor einigen Jahren träumten auf dem Land viele vom Eigenheim. Hat sich dies zugunsten der Nachfrage nach Mietwohnungen geändert?

Dieser Wunsch nach einem Eigenheim ist nach wie vor vorhanden und bis heute einer unserer häufigsten Kündigungsgründe.

Wie bewerten Sie den Mietwohnungsmarkt im Mittelbereich Buchen allgemein?

In Buchen selbst ist die Nachfrage nach Mietwohnungen sehr hoch, da könnten wir noch einige Wohnungen mehr vermieten.

Melden sich bei Ihnen viele Menschen, die keine bezahlbare Wohnung finden? Was raten Sie ihnen?

Wir bekommen viele Wohnungsanfragen, auch von Menschen, die keine bezahlbare Wohnung finden. Hier verweisen wir an die Kommunen, um einen Wohnberechtigungsschein zu beantragen.

Was müssten Bund, Land und Kommunen tun, um die Anspannung aus dem Wohnungsmarkt zu nehmen?

Die Unternehmensform "Genossenschaft" steht für die Versorgung von breiten Bevölkerungsschichten mit sicherem Wohnraum. Hierfür ist vieles notwendig. Beginnend bei Bebauungsplänen und Grundstücken, hier sollten Kommunen und Genossenschaften eng zusammenarbeiten, um von Beginn an Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen bezahlbaren Wohnungsbau ermöglichen. Weiter geht es bei Vorgaben von Mindeststandards und Gesetzen, die das Bauen immer weiter verteuern. Zuletzt müsste die Förderlandschaft von Bund und Länder überarbeitet werden – die Förderung sollte detaillierter unterscheiden, was gebaut werden soll und den günstigen Mietwohnungsbau finanziell üppiger unterstützen.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft: Wie wird der Wohnungsmarkt in zehn Jahren aussehen?

Dieser Blick in die Glaskugel ist schwierig. Denken Sie zehn Jahre zurück, da hatten die allermeisten Wohnungsbaugesellschaften mit Leerständen zu kämpfen, so wie die Familienheim Buchen damals auch.

Welche Projekte stehen bei Familienheim an? Was kann die Baugenossenschaft beitragen, um die Situation am Wohnungsmarkt zu verbessern?

Wir planen derzeit ein Neubauprojekt mit 34 attraktiven Mietwohnungen in Buchen. Das Projekt soll im Herbst dieses Jahres begonnen werden, mit der Fertigstellung wird im Sommer/Herbst 2024 gerechnet.