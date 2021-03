Buchen. (rüb) Wer in die Fußgängerzone möchte, muss eine Maske tragen – daran haben sich die Menschen in den letzten Monaten gewöhnt. Seit Ende Oktober, als der Landkreis zum Risikogebiet wurde, gilt die Regel: Auch im Freien besteht dort Maskenpflicht, wo der Mindestabstand von 1,50 Metern voraussichtlich nicht eingehalten werden kann, insbesondere in Fußgängerzonen. Seit dem Unterschreiten der Inzidenzschwelle von 50 gilt die damalige Allgemeinverfügung nicht mehr. Auflagen wie eine Maskenpflicht im Freien liegen nun wieder in der Entscheidungsgewalt der Kommunen.

In der Buchener Fußgängerzone und auf den Parkplätzen der Innenstadt wurden Anfang der Woche die Schilder ausgetauscht. Dort gilt künftig: Eine Maske muss immer dann getragen werden, wenn 1,50 Meter Abstand nicht eingehalten werden können. Die Stadt stellt aber klar: "Im Zweifel sollte die Maske besser getragen werden." Situationen, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, sind nämlich nicht immer vorhersehbar. Und in den Geschäften muss man die Maske so oder so tragen.