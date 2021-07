Ihr Vater wohnt in Arloff, einem kleinen Stadtteil von Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen, der auch dem Hochwasser zum Opfer fiel. Foto: ahn

Bödigheim. (ahn) "Die Hilfsbereitschaft überall ist unfassbar", zeigt sich Jessica Dieterich aus Bödigheim überwältigt. Ihr Vater wohnt in Arloff, einem kleinen Stadtteil von Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen, der auch dem Hochwasser zum Opfer fiel. Für ihn und andere Flutopfer hat Dieterich am letzten Wochenende eine "kleine Spendenaktion ins Leben gerufen, die inzwischen sehr groß wurde". Und zwar auch wegen eben dieser "unfassbaren Hilfsbereitschaft": Sie und weitere freiwillige Helfer aus Bödigheim haben in der ersten Wochenhälfte die vielen Sach- und Geldspenden, die eingingen, im Foyer der Bödigheimer Sporthalle geordnet und verpackt. Am Donnerstag sind dann einige Freiwillige mit Jessica Dieterich und ihrem Mann Andre mit vier Autos, drei Anhängern und vielen Spenden nach Arloff aufgebrochen, wo sie noch bis heute, Samstag, bleiben und kräftig mit anpacken.

"Ich habe mich seit Donnerstag letzter Woche wirklich hilflos gefühlt", berichtet Jessica Dieterich. Zwei Tage lang habe sie nichts von ihrem Vater gehört, weil die Handy-Netze zusammengebrochen waren. "Am Samstag letzter Woche kam dann der erlösende Anruf: Meinem Vater geht es gut." Trotz der körperlichen Unversehrtheit ist allerdings der Sachschaden enorm. "Das Haus meines Vaters ist unbewohnbar. Dort stand das Wasser auf Brusthöhe im Erdgeschoss. Es ist einfach nichts mehr da. Man kann das nicht begreifen", schildert Dieterich.

Jessica Dieterich mit Tochter, Florian Kirmse, Nico Kühner (vorne, v. l.) sowie Nadine Siegmann mit Tochter und Jürgen Kirmse (hinten, v. l.) packen kräftig für die Flutopfer an. Foto: ahn

Sie selbst wohnte bis 2008 in der Eiffel, bevor sie zunächst nach Walldürn und 2017 schließlich nach Bödigheim zog. Mit ihren Freunden aus Arloff und Umgebung steht sie in ständiger Verbindung. Von ihnen bekam sie Nachrichten, woran es vor Ort alles mangelt.

Deshalb startete Dieterich eine Spendenaktion, für die sie auch über Instagram warb. Die Resonanz war überwältigend. Viele Sach- und Geldspenden kamen im Zwischenlager im Foyer der Bödigheimer Sporthalle zusammen – von Kleidung über Werkzeug, Wasserkanister, Geschirr, Essen, Feuerzeuge, Streichhölzer, Gaskocher bis hin zu Reiseapotheken und Tiernahrung. "Die Hilfsbereitschaft ist so groß", freut sich Dieterich, die sowohl den Privatleuten als auch den Firmen – darunter der AWN, Knapps Tabakladen, dem E-Center, dem Schuh-Koloss, der Tankstelle Bingler, der Firma Seitenbacher, der Apotheke am Musterplatz, der Tierarztpraxis Scheuermann und Kugel, Bakers World, den Metzgereien Morschhäuser und Vogt (alle Buchen), den Firmen Aurora und Tannen Galm (beide Mudau), dem Ferienhof Pfeiffer, der Reservistenkameradschaft (Bödigheim), der Avia-Tankstelle, der Apotheke, der Firma Alro, dem Sägewerk Ühlein (alle Seckach) sowie dem Edeka-Markt Vogt (Schefflenz) – ihren Dank aussprach.

Einer, der bei diesen Firmen kräftig die Werbetrommel gerührt hatte, ist Jürgen Kirmse aus Bödigheim. Er und seine Töchter Nadine Siegmann mit ihrem Mann Jens und Sandra Rother mit ihrem Mann Carsten sowie sein Sohn Florian Kirmse packten zusammen mit den Dieterichs und Nico Kühner aus Bödigheim seit Montag kräftig mit an, ordneten die Kleiderspenden nach Größe und Geschlecht und verpackten alles in Kartons. "Die Familie Kirmse kannte ich zuvor gar nicht", zeigt sich Jessica Dieterich begeistert. "Dieses freiwillige Engagement finde ich echt super." "Man hilft eben, wo man kann", sind sich die Kirmses einig. "Die Menschen haben bei der Flut alles verloren. Das ist das Mindeste, was wir für sie tun können."

Doch damit noch nicht genug. Am Donnerstagmorgen machte sich ein kleiner Hilfskonvoi mit vier Autos und drei vollgepackten Anhängern auf den Weg nach Arloff. Neben den Dieterichs, Jürgen und Florian Kirmse sowie Nico Kühner fuhren noch die Bödigheimer Jürgen Heckmann, Simon Krämer, Kai Betschel und Martin Bujak mit. "Sie haben sich bei mir gemeldet und wollten unbedingt helfen", informiert Jessica Dieterich.

In Nordrhein-Westfalen angekommen, tat sich den Helfern erst einmal das ganze Ausmaß der Zerstörung auf. "Das kann man nicht in Worten wiedergeben. Es ist erschreckend", so Dieterich. "Meine eigene Heimat so zu sehen, die Orte, wo man aufgewachsen ist – das hat mich jetzt auch hier vor Ort emotional mit aller Wucht getroffen. Unfassbar."

Um ihren Teil zur Chaosbeseitigung beizutragen, packten die Helfer kräftig mit an. "Ein Trupp versucht bei einer jetzt obdachlosen Familie, noch etwas am Haus zu retten. Wir anderen haben bei meinem Vater das Erdgeschoss entkernt und bei einer anderen Familie den Keller ausgepumpt und geschippt, wo immer noch das Wasser drin stand", berichtet Dieterich aus dem Hochwassergebiet.

Ihre Hilfe kommt vor Ort gut an. "Die Menschen sind hier total dankbar, zeigen es überall. Es wird freundlich zugenickt, gewunken oder sogar gehupt mit Daumen hoch. Ein tolles Gefühl", freut sich Dieterich. Bei der Nachbarin ihres Vaters steht ein Schild mit einem Herz und der Aufschrift "Danke an alle Helfer". "Die gegenseitige Hilfe hier berührt mich ungemein. Beeindruckend ist auch der Zusammenhalt und dass die Eifler ihr Lachen nicht verloren haben. Das macht Hoffnung."