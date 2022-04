Sowohl das Rüdt-von-Collenberg-Haus in Hainstadt als auch das Helmuth-Galda-Haus in Buchen werden zum 1. Juli von der Johannes-Diakonie übernommen. Alle 135 Mitarbeiter der Eva-Seniorendienste behalten ihren Arbeitsplatz. Fotos: Rüdiger Busch

Buchen/Stuttgart. (pm) Die Evangelische Gesellschaft (Eva) übergibt zum 1. Juli ihre Tochtergesellschaft Eva-Seniorendienste in Buchen an die Johannes-Diakonie Mosbach. Die Johannes-Diakonie ist ab diesem Zeitpunkt alleinige Trägerin der Gesellschaft, die dann in Johannes-Diakonie Regio-Care umbenannt wird. Alle Mitarbeiter werden übernommen und nach dem gleichen Tarif wie bisher bezahlt.

Eva-Seniorendienste haben 2007 ihre Arbeit aufgenommen. Dazu gehören das Helmuth-Galda-Haus in Buchen als vollstationäre Pflegeeinrichtung für Senioren mit 72 Plätzen, das Rüdt-von-Collenberg-Haus in Hainstadt als Senioren-Tagespflege sowie ein ambulanter Pflegedienst. Alle drei Einrichtungen sind voll belegt. Die Gesellschaft beschäftigt aktuell 135 Mitarbeiter.

"Das Galda-Haus war das erste Pflegeheim im Neckar-Odenwald-Kreis, das speziell auf Menschen mit Demenz ausgerichtet war. Wir hatten seit 2001 Erfahrungen mit einem ähnlichen Angebot in Stuttgart, deshalb haben wir auch in Buchen ein Demenzzentrum eröffnet, als wir von den Verantwortlichen vor Ort darum gebeten wurden. Inzwischen gibt es andere Einrichtungen, die Erfahrung mit solchen Pflegeheimen haben. Deshalb haben wir uns auf die Suche nach einem neuen, regionalen Träger im badischen Landesteil begeben", so Pfarrer Klaus Käpplinger, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Gesellschaft. Die Eva-Verantwortlichen seien überzeugt, dass es durch einen Träger vor Ort Synergieeffekte geben wird; bisher habe der Geschäftsführer, der seinen Sitz in Stuttgart hat, einen langen Weg gehabt. "Wir freuen uns, mit der Johannes-Diakonie einen zuverlässigen und auch im Bereich der Altenhilfe kompetenten diakonischen Träger gefunden zu haben", sagt Käpplinger.

Der Vorstandsvorsitzende der Johannes-Diakonie, Martin Adel, verspricht, dass die Johannes-Diakonie die Arbeit der Eva-Seniorendienste im diakonischen Sinn fortführen wird: "Es ist für uns ein besonderer Auftrag, diese Angebote weiterzuführen, die in Buchen und Umgebung für eine hohe Qualität in der Pflege stehen." Die neue Trägerschaft komme den Klientinnen, Bewohnern und Mitarbeitern zugute, weil sie mit anderen, regionalen Angeboten der Johannes-Diakonie zusammenwirken könnten. Geschäftsführer der neuen Johannes-Diakonie RegioCare ist künftig Tobias Albrecht. Er verantwortet gleichzeitig regionale Behindertenhilfe-Angebote der Johannes-Diakonie, unter anderem in Buchen und Walldürn.

Die Evangelische Gesellschaft bietet in der Region Stuttgart eine Vielzahl von Hilfen an – Einrichtungen für junge und alte Menschen, für Familien, die Hilfe bei der Erziehung ihrer Kinder benötigen, für Jugendliche an Schulen, in der Ausbildung und in ihrer Freizeit. Bei der Eva sind über 1300 hauptamtliche sowie fast 1100 ehrenamtliche Mitarbeiter in etwa 150 Diensten aktiv.

Die Johannes-Diakonie ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen mit den Tätigkeitsschwerpunkten Behindertenhilfe, Medizin, Bildung, berufliche Rehabilitation, Jugend- und Altenhilfe mit Sitz in Mosbach. Die Johannes-Diakonie ist Mitglied im Diakonischen Werk Baden und beschäftigt an über 30 Standorten rund 3200 Mitarbeiter.