Buchen. (rüb) Die gute Nachricht gleich vorweg: Bei der Impfaktion der Stadt Buchen am Donnerstag in der Stadthalle konnten weitaus mehr Menschen geimpft werden als geplant. Am Ende waren es rund 150 Impfdosen, die Impfarzt Dr. Tilo Strittmatter und das mobile Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn spritzten. "Wir sind rundum zufrieden", zog die für die Organisation der Impfaktion zuständige Fachbereichsleiterin Simone Schölch am frühen Abend denn auch ein positives Fazit.

Aufgrund der enorm hohen Nachfrage hatte die Stadtverwaltung bereits im Vorfeld entschieden, dass sich nur Bürger aus der Kernstadt Buchen und den Stadtteilen anmelden können. Dennoch reichten die ursprünglich angesetzten 100 Termine aber bei weitem nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Deshalb hatte die Stadt die zusätzlichen Interessierten auf eine Warteliste setzten lassen.

Eine gute Entscheidung, wie sich dann am Donnerstag zeigen sollte. "Wir haben deutlich mehr Impfstoff bekommen als zunächst zugesagt", freute sich Simone Schölch. Dadurch war es möglich, immer wieder Impfwillige von der Warteliste anzurufen und sie zwischen den fest vereinbarten Terminen unterzubringen – sehr zur Freude der betreffenden Bürger. Je mehr Impfungen am Ende verabreicht werden können, desto mehr lohnt sich natürlich der große Aufwand im Vorfeld und am Tag selbst. Neben Mitarbeitern der Stadtverwaltung waren auch die Feuerwehr und der DRK-Kreisverband Buchen im Einsatz.

Das DRK führte am Eingang Schnelltests durch, um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten. Die Tests erwiesen sich zunächst als Nadelöhr, denn dadurch war der Zustrom in die Halle und an die dortigen Stationen anfangs noch sehr gedämpft. Nachdem das DRK die Kapazität an der Teststation verdoppelt hatte, lief es aber gleich deutlich besser.

Das Impfteam um Dr. Tilo Strittmatter sowie Fachbereichsleiterin Simone Schölch und Feuerwehrkommandant Andreas Hollerbach freuten sich über den guten Ablauf der Aktion. Foto: Rüdiger Busch

"Das Ziel ist klar: so viel impfen wie möglich", betonte Dr. Strittmatter und zeigte sich zufrieden mit dem guten Ablauf. Er hat mit den mobilen Teams in den letzten Wochen dazu beigetragen, dass mehr als 1000 Menschen im Kreis geimpft wurden. Wenn die Mitarbeiterinnen des mobilen Teams und die Helfer dann so gut vom Organisator betreut und versorgt werden wie am Donnerstag in der Stadthalle, dann freut er sich über diese Wertschätzung ganz besonders.

Um den Ablauf beim nächsten Impftermin in Buchen am Donnerstag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr weiter zu optimieren, rät Simone Schölch den Angemeldeten, etwas vor dem angegebenen Termin zu kommen. Dann kommt es durch die Testung vorab nicht zu Verzögerungen. Als Alternative können die Impflinge auch einen aktuellen Schnelltestnachweis mitbringen (nicht älter als 24 Stunden). Aufgrund der am Donnerstag gemachten Erfahrungen findet die Impfaktion wieder in der Stadthalle und nicht wie ursprünglich geplant im Alten Rathaus statt.

Die Termine für nächste Woche sind bereits vergeben, und es gibt noch eine Warteliste, die – sofern ausreichend Impfstoff vorhanden ist – dann abgearbeitet werden soll.

Info: Am 29. Dezember wird es einen weiteren Impftermin geben – und zwar im Lindensaal in Hettingen. Anmeldungen hierfür werden voraussichtlich am 20. Dezember möglich sein. Weitere Infos auf der Homepage der Stadt: www.buchen.de.