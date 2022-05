Von Rüdiger Busch

Buchen. Den Buchener Stadtwald klimaresistent umzubauen und dabei gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit des Forstes und die Erholungsfunktion des Waldes im Blick zu haben, ist eine Gratwanderung. Wie es gelingen kann, diese Herausforderung zu meistern, erklärten die Forstexperten den Buchener Stadträten am Freitag bei der alljährlichen Waldbegehung, die diesmal durch das Bödigheimer Distrikt "Wolfsgrund" führte. In der anschließenden Gemeinderatssitzung im Vereinsheim des Vereins für Schäferhunde wurde die Forsteinrichtung für die Dekade 2022 bis 2031 vorgestellt und beschlossen.

Hintergrund Die Ziele im Stadtwald > Abmilderung des Nadelholzrückgangs (klimaresiliente Nadelbäume fördern, Möglichkeit der Zeitmischung nutzen) [+] Lesen Sie mehr Die Ziele im Stadtwald > Abmilderung des Nadelholzrückgangs (klimaresiliente Nadelbäume fördern, Möglichkeit der Zeitmischung nutzen) > Möglichst Naturverjüngung mit dem Ziel, artenreiche Mischbestände zu erhalten > Positives Betriebsergebnis erzielen > Naturschutzkonzept für den Stadtwald erstellen Der Zustand des Stadtwalds > Die forstliche Betriebsfläche hat gegenüber 2012 um 15,2 Hektar auf jetzt 3308 Hektar zugenommen. Neu geschaffen wurden 4,7 Hektar stillgelegte Flächen. > Laubholz dominiert: Das Verhältnis zwischen Laubholz und Nadelholz liegt bei 61:39. Die Buche ist im Baumbestand mit 31 Prozent die klare Nummer eins. Bedeutend sind ferner Fichte (13 %), Eiche (13 %), Kiefer (10 %) und Douglasie (9 %). > Fichte verliert: Das größte Plus hatte die Douglasie zu verzeichnen (+2 %), Verlierer ist klimabedingt die Fichte (-4 %). Noch vor gut 30 Jahren war die Fichte mit einem Anteil von 31 Prozent die Nummer eins in Buchens Wäldern. > Der Holzvorrat ist minimal auf 1.066.000 Festmeter zurückgegangen. Pro Hektar beträgt der Holzvorrat 336 Festmeter, was über dem Sollvorrat (310) und über dem Kreisdurchschnitt liegt (334). > Der Wald als Klimaschützer: Die jährliche Klimaschutzleistung des Buchener Waldes wird auf 9,4 Tonnen CO2 pro Hektar beziffert. Im Bundesdurchschnitt liegt der Wert bei 8,5 Tonnen. Insgesamt sind im Stadtwald 393 Tonnen CO2 pro Hektar gespeichert, also 1.233.000 Tonnen CO2. > Das Betriebsergebnis lag im Durchschnitt der letzten zehn Jahre bei 487.000 Euro. Darin tauchen seit 2015 auch Einnahmen durch die Windkraftnutzung (Windpark "Großer Wald") in Höhe von rund 200.000 Euro im Jahr auf. Die Planung > Der Hiebsatz soll von 236.442 Kubikmeter auf 204.000 sinken. Das sind 6,4 Festmeter pro Hektar und Jahr. Gleichzeitig wird mit einem Zuwachs von 6,7 Festmeter pro Hektar und Jahr kalkuliert. > Die Verjüngung (202 Hektar) soll zu 60 Prozent durch Naturverjüngung verwirklicht werden. Hier dominiert die Buche mit 49 Prozent. Angebaut werden sollen 82 Hektar, vor allem die klimastabile Douglasie sowie Lärche, Walnuss und Eiche. Mit 876 Hektar ist ein gutes Viertel der Betriebsfläche bereits vorverjüngt. > Wirtschaftlich gibt es zwar einige Unsicherheiten aufgrund der hektischen Märkte. Aufgrund der Einnahmen durch die Windkraft gibt es nun aber neben der Holzvermarktung ein zweites Standbein, das mithilft, die Risiken und die höheren Aufwendungen abzufedern. Insgesamt geht die Planung auch mit Blick auf die gestiegenen Holzpreise weiterhin von einem Überschuss in der bisherigen Höhe aus. rüb

Die forstliche Kompetenz ist in Buchen naturgemäß hoch: Schließlich zählt die Stadt mit 3300 Hektar zu den größten kommunalen Waldbesitzern, und Bürgermeister Roland Burger ist Präsident der Forstkammer Baden-Württemberg. Hinzu kam am Freitag aber noch ein hochrangiger Gast: Dr. Anja Peck, die Leiterin der Forstdirektion Freiburg und damit "die oberste Försterin des Landes", wie sie vom Bürgermeister vorgestellt wurde.

Fachliche Erläuterungen während der Waldbegehung gaben neben den Revierleitern Hermann Fischer und Bernhard Linsler die Forsteinrichter Matthias Wenzel und Wolfram Kotzurek von der Firma Unique (Freiburg), der scheidende Forstbetriebsleiter Patrick Halbauer und Steffen Uhl von der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland. Übrigens: An dem sechs Kilometer langen Rundgang nahm auch Oberförster im Ruhestand Otto Hemberger teil – mit 86 Jahren. Noch fünf Jahre älter ist Ehrenbürger Josef Frank. Der Alt-Bürgermeister verfolgte die anschließende Ratssitzung und die Zahlen aus dem Wald mit großem Interesse.

Waldbewirtschaftung schützt das Klima

Forsteinrichter Matthias Wenzel zeigt auf Schäden an einer Buche. Foto: Busch

Erster Station ist ein über 200 Jahre alter Buchenbestand, der auf einer Fläche von einem Hektar als Waldrefugium ausgewiesen wird: In diesem "Mini-Naturschutzgebiet" wird der Wald sich selbst überlassen. Insgesamt werden künftig im gesamten Stadtwald 4,7 Hektar in Waldrefugien umgewandelt. Was für den Naturschutz gut ist, ist aber fürs Klima nachteilig: Während ein bewirtschafteter Wald nämlich im Bundesdurchschnitt 8 Tonnen CO2 im Jahr speichere (in Buchen sind es sogar 9), setzte ein stillgelegter Wald hingegen 4 Tonnen CO2 im Jahr frei, erklärt Bürgermeister Burger. Sein Fazit: "Der bewirtschaftete Wald ist ein Klimaschützer!"

"Pflegen heißt sägen"

Wie es gelingen soll, den Wald für steigende Temperaturen und weniger Niederschläge zu wappnen, wird auf den weiteren Stationen deutlich: mit der richtigen Mischung an Baumarten und durch Pflege. "Pflegen heißt sägen", verdeutlicht Revierleiter Hermann Fischer. Im Klartext: Für die Baumarten, die gefördert werden sollen, muss der Förster Platz schaffen, indem er beispielsweise andere Bäume, die um den Platz an der Sonne konkurrieren, fällt. Wenn der Mensch nicht eingreifen würde, würde sich immer der – zunächst – stärkere Baum durchsetzen.

Eine lichte Krone. Foto: Busch

Blick auf die Dürreschäden

Das praktische Beispiel folgt sogleich: Der Laie sieht die Schäden nicht, zumindest nicht auf den ersten Blick. Doch Matthias Wenzel zeigt an einem rund 130 Jahre alten Buchenbestand die Folgen des Klimawandels und der drei Dürresommer auf: Viele Buchen sind gelichtet, haben trockene Äste und Sonnenbrand an der Rinde. Die Lösung: Die Buche soll mittelfristig durch die klimaresistentere Eiche ersetzt werden. Hiebsreife Buchen werden geschlagen, und in der Naturverjüngung wird dann steuernd eingegriffen, damit sich die Eiche durchsetzt.

Parallelen zum Aktiendepot

Weshalb eine gute Mischung an Baumarten für die Zukunft des Waldes so wichtig ist, erklärt Dr. Anja Peck: Keiner könne heute vorhersagen, wie die verschiedenen Baumarten mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen zurechtkommen werden, welche Krankheiten und Schädlinge es in 10, 20, 30 oder 40 Jahren geben wird. Deshalb sei es – ähnlich wie beim Aktiendepot – wichtig, das Risiko breit zu streuen. Wie das in der Praxis umgesetzt wird, wird auf einer Lichtung deutlich, auf der früher Fichten standen, die dem Sturm zum Opfer gefallen sind. Dort wurden unter anderem Douglasien, Lärchen, Hainbuchen und Kastanien gesetzt. Daneben setzen die Förster auf Naturverjüngung mit begleitenden Pflegemaßnahmen.

Benno Berberich und Manfred Röckel nehmen Verbissschäden unter die Lupe. Foto: Rüdiger Busch

Warum Jagen besser ist als Zäune

Welche Strategie ist die richtige gegen Verbiss? Diese Frage beantworteten die Experten eindeutig: die Jagd. Während Zäune kaum dichtzuhalten seien, stelle auch das Anbringen und Kontrollieren von Wuchshüllen in den meisten Fällen einen zu großen Aufwand dar. Dafür fehle schlicht und einfach das Personal. Insgesamt gebe es im Stadtwald relativ wenig Verbiss, es gebe aber problematische Bereiche, bei denen durch stärkere Bejagung nachgebessert werden müsse.

Der Wald als Wirtschaftsfaktor

Der Holzmarkt – und damit auch die Preise – entwickelt sich aus Sicht des Waldbesitzers derzeit positiv. Dennoch sei klar, dass die Erlöse langfristig nicht ausreichen werden, um den zusätzlichen Aufwand für den Umbau des Waldes auszugleichen. Deshalb sei im Forst ähnlich wie bei der Landwirtschaft eine Mitfinanzierung angedacht. Dabei gehe es um Kriterien wie Nachhaltigkeit und Klimabeständigkeit. Bürgermeister Burger begrüßt diesen Systemwechsel.

Lob aus berufenem Munde

"Sie haben einen schönen Wald, und er steht gut da", sagt Dr. Anja Peck, die Leiterin der Forstdirektion, am Ende. Sie lobt die Arbeit der Förster und die gute Planung der Forsteinrichtung: "Das ist eine gute Basis für die Zukunft Ihres Waldes." "Der gute Zustand des Waldes ist auch dem verantwortungsvollem Umgang der früheren Entscheidungsträger zu verdanken", unterstreicht Stadtrat Willi Biemer, der betont, dass im Wald in Jahrzehnten gedacht werden muss.