Von Martin Bernhard

Buchen. Rund 8000 Katholiken der Seelsorgeeinheit Buchen dürfen am 22. März einen neuen Pfarrgemeinderat wählen. Dieser sollte eigentlich über 22 Mitglieder verfügen. Allerdings haben sich bisher nur zehn Personen aufstellen lassen.

"Wie sieht’s aus?", lautet der Slogan, mit dem das Erzbistum Freiburg zur Teilnahme an den Pfarrgemeinderatswahlen auffordert. "Erschreckend!" mag man denken, wenn man den aktuellen Pfarrbrief der Seelsorgeeinheit Buchen aufschlägt. In diesem informiert die Seelsorgeeinheit über die Kandidaten zur Wahl am 22. März, und man sieht mehr Lücken als Kandidaten. So hat sich im Stimmbezirk Buchen, wo sechs Räte gewählt werden können, nur Achim Edelmann aufstellen lassen. Nur in Hettigenbeuern konnten die vorgesehenen zwei Plätze mit Kandidaten besetzt werden. In allen anderen Stimmbezirken stehen weniger Kandidaten zur Wahl.

"Befriedigend ist das nicht", sagt Dekan und Stadtpfarrer Johannes Balbach. "Es sieht in vielen Seelsorgeeinheiten ähnlich aus", stellt Pfarrgemeinderätin und Dekanatsratsvorsitzende Elisabeth Hell fest. Die 67-Jährige stellt sich im Stimmbezirk "Götzingen/Rinschheim/ Eberstadt" wieder zur Wahl.

Falls nur zehn Kandidaten gewählt würden, wäre dies mit einschneidenden Folgen verbunden. Wie Günther Stauß, Leiter der Diözesanstelle Odenwald-Tauber in Hainstadt, erläuterte, müsste mindestens die Hälfte der Sitze im Pfarrgemeinderat vergeben sein, damit sich ein Rat konstituieren könnte. In der Seelsorgeeinheit Buchen müssten also mindestens elf Personen gewählt werden. Bei nur zehn gewählten Räten wäre damit zu rechnen, dass der Erzbischof eine sogenannte Vermögensverwaltung für die Seelsorgeeinheit einrichtet. Wie sich diese personell zusammensetzt, würde der Erzbischof festlegen. Die Vermögensverwaltung würde die Aufgaben des sogenannten Stiftungsrats übernehmen, ein Ausschuss des Pfarrgemeinderats, der normalerweise das Vermögen der Seelsorgeeinheit verwaltet.

Auf einen Pfarrgemeinderat müsste die Seelsorgeeinheit Buchen für die nächsten fünf Jahre verzichten. Nach den Worten von Balbach und Hell wäre es vor allem im Hinblick auf die Strukturreform "Kirche 2030" für die Seelsorgeeinheit wichtig, über einen Pfarrgemeinderat zu verfügen. Das Laiengremium könnte sich in die Umgestaltung der Kirchengemeinden vor Ort einbringen. Nach einem Konzept der Erzdiözese sollen bis zum Jahr 2030 neue Pfarreien in heutiger Dekanatsgröße entstehen.

Kein Pfarrgemeinderat bedeutet auch, dass die Gläubigen über keine Laienvertreter in pastoralen Angelegenheiten in der Seelsorgeeinheit verfügen würden. Dafür wäre zum Beispiel der Caritas-Ausschuss zuständig. Nach den Worten von Balbach hält dieser die Verbindung zu den Kommunen. Seine Mitglieder helfen Menschen, die auf der Suche nach Hilfe sind. Sie stellen den Kontakt zu sozialen Beratungsstellen her. Der Caritas-Ausschuss fördert den Austausch caritativer Gruppierungen in der Seelsorgeeinheit. Außerdem ermöglicht er, dass sich caritative Organisationen ein Mal im Jahr in Gottesdiensten vorstellen.

Zudem erarbeitet der Pfarrgemeinderat gemeinsam mit hauptamtlichen Kirchenmitarbeitern pastorale Ziele. Diese fließen in die Pastoralkonzeption ein. Regelmäßig wird überprüft, ob man diesen selbst gesteckten Zielen nähergekommen ist. Wichtig ist diese Konzeption auch für den pastoralen Schwerpunkt. In Buchen gehört zu diesem die Kirchenmusik mit ihren Kinder- und Jugendchören. Weitere Aufgaben des Pfarrgemeinderats liegen in der Öffentlichkeitsarbeit, bei der Gestaltung von Liturgie, um zum Beispiel mit neuen Ideen neue Besucher für den Gottesdienst zu gewinnen, sowie in der offenen Jugendarbeit.

Erstmals können Wahlberechtigte im Erzbistum und damit auch in der Seelsorgeeinheit Buchen ihre Stimmen auch online abgeben, und zwar zwischen dem 8. und dem 20. März. Dazu müssen sie auf ihrem Wahlberechtigungsschreiben ein Passwort freirubbeln und online eingeben. Briefwahl ist ebenso möglich und natürlich die Wahl in den Wahllokalen am 22. März.

"Ich will Kirche weiterbringen und meinen Glauben authentisch leben", sagt Elisabeth Hell zu ihrer Motivation, im Pfarrgemeinderat mitzuarbeiten. "Ich will Haltung zeigen." Vielleicht schließt sich bis zur Wahl noch der eine oder andere Gläubige dieser Einstellung an? Noch besteht die Chance, dass die Seelsorgeeinheit auch für die nächsten fünf Jahre einen Pfarrgemeinderat erhält. Denn man kann auch Pfarrgemeindemitglieder wählen, die nicht auf dem Wahlzettel stehen. Dazu schreibt man die entsprechenden Namen einfach auf den Stimmzettel oder in das Online-Formular. Allerdings müssen diese Personen mindestens elf Stimmen erhalten. Erst dann wird geprüft, ob sie wählbar sind. Und schließlich muss der Betreffende seine Wahl annehmen.