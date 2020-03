Buchen. (RNZ) Noch vor gut drei Wochen war er in der Hallesitzung "seiner" FG "Narrhalla" und erfreute sich an den Tänzen, an den Büttenreden und den Auftritten der Buchener Traditionsgruppen. Am Samstag ist Kurt Hemberger, der "Vater des Huddelbätz", im Alter von 96 Jahren gestorben.

Kurt Hemberger war innerhalb Buchens und weit über die Grenzen seiner geliebten Heimatstadt hinaus gut bekannt – als Gärtner und Kreisgärtnermeister, als engagierter Fastnachter, rühriger Vereinsfreund und Kommunalpolitiker setzte er Akzente.

Der Verstorbene wurde am 13. Februar 1924 in Buchen geboren. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Kaufmann. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hemberger 1942 zum Arbeitsdienst einberufen, und ein Jahr später musste er an die russische Front. Der Krieg endete für ihn erst 1948, als er aus der Kriegsgefangenschaft wieder in die Heimat zurückkehrte. Noch im selben Jahr lernte er seine Frau Ida kennen. Geheiratet wurde im Oktober 1950.

Nach einer Umschulung ergriff Kurt Hemberger den Beruf des Gärtners. Dies bildete auch die Grundlage für die Übernahme der Gärtnerei des Onkels seiner Gattin, welche die Eheleute dann von 1954 bis in die 90er-Jahre hinein führten. Sein Engagement ging weit über den eigenen Betrieb hinaus: Kurt Hemberger war zwischen 1954 und 1999 Kreisgärtnermeister und galt als einer der geistigen Väter der Mosbacher Landesgartenschau im Jahre 1997.

Als Ur-Buchener lag ihm das Wohl seiner Heimatstadt stets am Herzen: Einerseits strebte Hemberger kommunalpolitisch im Gemeinderat nach gütlichen Lösungen, andererseits richtete er seinen Fokus immer auf das Ehrenamt – so war er Mitglied in mehreren örtlichen Vereinen wie der Schützengesellschaft, des Männergesangvereins "Liederkranz", des Bleckerclubs, des TSV Buchen und natürlich der FG "Narrhalla". So war er 34 Jahre lang als Vorsitzender der FG aktiv. Außerdem organisierte er Hand in Hand mit dem Elferrat die beiden unvergessenen internationalen Narrentreffen in der Bleckerstadt.

In Anerkennung seiner zahlreichen Verdienste erhielt er 1991 die erste Ehrenmedaille der Stadt Buchen – eine Auszeichnung, auf die der Verstorbene immer stolz war. Um Kurt Hemberger trauern neben seiner Ehefrau Ida auch Tochter Sigrid und die Söhne Hans-Hubert, Kurt und Jürgen sowie die 13 Enkelkinder, alle Freunde, Bekannte und Weggefährten. Die Trauerfeier muss auf Grund der aktuellen Entwicklung im engsten Familienkreis stattfinden.