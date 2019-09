Buchen. (rüb) Die dramatische Situation des Waldes war das dominierende Thema bei der Fahrt durch die Stadtteile. Beispielhaft wurden im Hettinger "Hasenwald" die unumgänglichen Maßnahmen beleuchtet: Noch im September sollen dort großflächig abgestorbene und kranke Bäume gefällt werden.

> "Hasenwald" Hettingen: Bürgermeister Burger ging auf die schwierige Situation des Waldes ein, von der Buchen als waldreiche Kommune - 6000 Hektar bzw. mehr als 40 Prozent der Fläche sind bewaldet - besonders betroffen sei. Der Hitzesommer 2018 habe dem Wald schwer zugesetzt, doch es habe bereits Vorschädigungen durch die wasserarmen Vorjahre gegeben, erläuterte Burger. Es werde zu schmerzhaften Einschnitten kommen, wie im Hettinger "Hasenwald" deutlich wurde. Der dortige Buchenbestand ist im Schnitt mehr als 150 Jahre alt und durch die Trockenheit in so schlechtem Zustand, dass schnell gehandelt werden müsse. Die betroffenen Bäume müssten rasch gefällt werden - noch vor der Waldbegehung Anfang Oktober.

"Wir werden versuchen, so viele Bäume wie möglich zu erhalten", versprach Burger. Vor allem rund um Spielplatz und Tiergehege sowie entlang des Waldlehrpfads müssten aber aus Sicherheitsgründen mehr Bäume gefällt werden. "Dort werden nur noch wenige Buchen übrig bleiben." Die Folge: "Die Hettinger werden ihren ,Hasenwald’ kaum mehr wiedererkennen." Die Arbeiten sollen noch im September beginnen. Da trockene Buchen leicht splittern, sollen sie mit Seilwinden gefällt werden.

> Neues Baugebiet in Eberstadt: Fachbereichsleiter Günter Müller stellte das geplante neue Baugebiet "Höhlenblick" in Eberstadt vor. Im westlichen Bereich des Stadtteils soll dort ein 2,3 Hektar großes Gebiet als Baufläche ausgewiesen werden. Etwa 20 Bauplätze könnten dort entstehen. Laut Ortsvorsteher Nico Hofmann lägen bereits acht Reservierungen für Bauplätze vor.

> Hochwasserschutz in Bödigheim: Als eine der letzten Maßnahmen des Hochwasserschutzzweckverbands Seckach-Kirnau wird seit Kurzem am Hiffelbach in Bödigheim gearbeitet. Die rund 200.000 Euro teuren Arbeiten beinhalten Hochwasserschutzarbeiten mit Einsatz natürlicher Baustoffe, die Renaturierung des Gewässers und - ergänzend - die Schaffung von Parkplätzen mit Anbindung an den Kindergarten. Die Fertigstellung ist für Ende November geplant.

> Dorfmittelpunkt Waldhausen: Ein Lob für die beeindruckende Eigenleistung zollte Bürgermeister Burger der Dorfgemeinschaft Waldhausen. Für den Bürgertreff am Dorfmittelpunkt muss die Stadt nämlich nur die Kosten für das Material übernehmen, die Arbeiten werden ehrenamtlich ausgeführt. Der Rohbau ist fertiggestellt, aktuell läuft der Innenausbau. Wie Ortsvorsteher Alexander Leix aufzeigte, soll der Bürgertreff in erster Linie für die Bewirtung bei Veranstaltungen genutzt werden. Zudem gibt es eine Toilette und Lagermöglichkeiten.

> Radweg Hollerbach: Für 75.000 Euro wurde ein 170 Meter Teilstück des Radwegs zwischen dem Ortsausgang von Hollerbach Richtung Oberneudorf neu gebaut. Der Radweg verläuft parallel zur K3917 Hollerbach-Oberneudorf und endet an der Einmündung des überregionalen Rad- und Wanderwegenetzes. Ein weiterer Ausbau Richtung Oberneudorf sei angedacht, teilte Bürgermeister Burger mit. Die Stadt sei in Grundstücksverhandlungen.