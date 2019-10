Buchen. (rüb) Ein Drittel mehr müssen die Besucher der Buchener Bäder ab 1. Januar für ihr Schwimmvergnügen zahlen. Was sich auf den ersten Blick gewaltig anhört, relativiert sich schnell: Die letzte Anpassung der Eintrittsgelder fand zum 15. April 2008 statt.

Umgerechnet ergibt sich also eine moderate jährliche Preiserhöhung von unter drei Prozent. Oder anders ausgedrückt: Statt die Eintrittsgelder jährlich um den Teuerungsfaktor anzuheben, wurden sie lange stabil gehalten und steigen nun auf einen Schlag an. Unterm Strich haben die Nutzer dadurch in den vergangenen Jahren also Geld gespart.

Hintergrund Neue Eintrittspreise für Buchener Bäder > Kinder bis 6 Jahre haben weiterhin freien Eintritt. > Die Einzelkarten erhöhen sich für die Jugend (7 bis 18 Jahre) auf 2 Euro (bisher 1,50) und für Erwachsene auf 4 Euro (3). > Da sich die Dutzend- und Gruppenkarten nur um 20 Prozent erhöhen, kann man damit sogar noch zum alten Einzelpreis die Bäder besuchen. Die Dutzendkarte kostet für Erwachsene 36 Euro (30) und für Jugendliche 18 (15). > Der Preis der Familiensaisonkarte für das Freibad mit einem Erwachsenen und Jugendlichen bleibt mit 75 Euro stabil. Für zwei Erwachsene plus Jugendliche wird ein neuer Familientarif eingeführt: 100 Euro. > Schüler, Auszubildende, Studenten und erwachsene Behinderte erhalten die um 50 Prozent ermäßigten Eintrittsgelder von Jugendlichen. (rüb)

Wie Geschäftsführer Andreas Stein in der Gemeinderatssitzung am Montag im Alten Rathaus zunächst aufzeigte, liegt ein gutes Jahr 2018 hinter den Buchener Bädern. Im Hallenbad wurden 41.716 Besucher gezählt, das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Dieses Plus ist allerdings darauf zurückzuführen, dass das Bad an deutlich mehr Tagen geöffnet war. Die durchschnittliche Zahl der Besucher pro Öffnungstag ist mit 150 relativ konstant geblieben.

Das Waldschwimmbad profitierte vom "Jahrhundertsommer": 54.030 Badegäste bedeuten ein Plus von knapp 37 Prozent. Besonders auffallend: Bei den Einzelkarten stieg der Absatz um rund 42 Prozent auf 27.531. Auf die einzelnen Öffnungstage umgelegt, stieg die Zahl der Besucher von 278 auf durchschnittlich 380.

Dennoch ist und bleibt der Bäderbetrieb ein Zuschussgeschäft: Die Umsatzerlöse stiegen zwar um 33.000 auf 168.000 Euro und die Unterhaltungsaufwendungen sanken um 55.000 Euro. Doch es verbleibt ein Minus von 678.000 Euro (Vorjahr: 794.000, Planansatz: 759.000 Euro). Oder anders ausgedrückt: Jede Eintrittskarte wird von den Stadtwerken mit 7 Euro subventioniert. Um kostendeckend zu arbeiten, müsste der Eintritt irgendwo bei 10 Euro liegen.

Kostendeckung ist aber nicht das Ziel. Der Wert der Bäder für die Freizeitgestaltung, als Standortfaktor und für die überlebenswichtige Schwimmausbildung ist so hoch, dass es zum Glück gesellschaftlicher Konsens ist, sie zu erhalten. Nichtsdestotrotz wird ein höherer Deckungsgrad angestrebt - auch um die kontinuierlichen Sanierungen und Investitionen stemmen zu können, wie Geschäftsführer Stein erklärte. So sind demnächst die Erneuerung der Beckenbeschichtung im Waldschwimmbad und der Lüftungsanlage im Umkleidebereich des Hallenbads vorgesehen.

Die Erhöhung der seit 2008 unveränderten Eintrittspreise (siehe Übersicht) werde zu einer Erhöhung der Einnahmen um 34.000 Euro und des Deckungsgrads von derzeit durchschnittlich ca. 18 auf dann 21 Prozent führen.

Bürgermeister Roland Burger sprach von einem "ausgewogenen Paket": Im Vergleich mit benachbarten Bädern seien die Preise in Buchen immer noch recht günstig und familienfreundlich. In der anschließenden kurzen Diskussionsrunde wurden die Möglichkeiten von Stundentarifen (Klaus Roos) und Kombitickets Hallenbad-Freibad (Johannes Volk) angesprochen. Diese Vorschläge seien jedoch aus Personal- und Kapazitätsgründen nicht umsetzbar.

Felix Pflüger kritisierte, dass die zu erwartenden Mehreinnahmen und die finanzielle Mehrbelastung für einkommensschwache Bürger wie Studenten und Auszubildende nicht im Verhältnis stünden. Martin Hahn verteidigte die neuen Eintrittspreise dagegen: "Es gibt permanent und in allen Bereichen Preissteigerungen." Beigeordneter Benjamin Laber verdeutlichte die Notwendigkeit einer adäquaten Kostendeckung: Die Gewinne der Stadtwerke seien nun einmal nicht in Stein gemeißelt. Bei drei Gegenstimmen wurden die neuen Eintrittsgelder beschlossen.