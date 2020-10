Die Arbeiten an der Großbaustelle B 27 gehen zügig voran. Nächste Woche beginnt der Asphalteinbau. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb/pm) Die Arbeiten zum dreistreifigen Ausbau der B 27 zwischen der Abzweigung L 523 Richtung Mudau und Buchen-Süd sind in vollem Gange. Der Unterbau des neuen, dritten Fahrstreifens wurde bereits vollständig angelegt. Ebenfalls sind die neuen Wirtschaftswege und Teile der Straßenentwässerung zwischenzeitlich saniert. Um die Einschränkungen für den fließenden Verkehr möglichst gering zu halten, wurde bisher die Fahrbahn als dauerhafte Verkehrssicherungsmaßnahme eingeengt. Sie ist jedoch in beide Fahrtrichtung voll nutzbar. Nachdem der Einbau der Schottertragschicht nun nahezu abgeschlossen ist, beginnen die ersten Arbeiten zum Asphalteinbau. Hierfür sind weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherung und zum Arbeitsschutz erforderlich: Ab Dienstag, 6. Oktober, muss daher tagsüber eine Ampel zur Sicherung der Arbeitsstelle eingesetzt werden.

Die Ampelanlage wird in bis zu vier Abschnitten innerhalb der Baustelle ab dem Parkplatz "Runder Tisch" mitwandern, wenn der Asphaltaufbau der Anschluss- und Verschwenkungsbereiche hergestellt wird. Umleitungsstrecken werden nicht ausgewiesen, da die Verkehrsteilnehmer die gewohnte Verbindung über die B 27 bei reduzierter Geschwindigkeit und geringer Einschränkung in beide Fahrtrichtungen nutzen können. Wartezeiten können nicht ausgeschlossen werden, werden jedoch durch die Beschränkung der jeweiligen Abschnittslänge auf 300 Meter auf das Möglichste reduziert, teilte das Regierungspräsidium in einer Presseerklärung mit.

Im weiteren Verlauf werden die Asphaltarbeiten nach Einrichtung einer Umleitungsstrecke, voraussichtlich ab der 42. Kalenderwoche (ab 12. Oktober), unter Einbahnverkehr stattfinden. Über die genauen Abläufe und die Umleitungsstrecke wird rechtzeitig informiert.

Das Ziel der drei Millionen Euro teuren Baumaßnahme ist klar: die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Die B 27 ist die bedeutendste Verkehrsachse im Landkreis. Zwischen Buchen und Mosbach gibt es jedoch nur auf einem kurzen Teilstück zwischen Dallau und Rittersbach – und das nur in Fahrtrichtung Buchen – eine Überholspur. Die Folge: lange Schlangen hinter Lkw und ein Überholdruck, der zu teilweise riskanten Überholmanövern und in der Folge auch zu Unfällen führt.

Dieser Zustand soll nun bald ein Ende haben: Nach Fertigstellung des Ausbaus wird es in beide Fahrtrichtungen eine rund 1000 Meter lange gesicherte Überholmöglichkeit geben.

Dafür wird die Strecke bis Jahresende auf einem insgesamt 2,9 Kilometer langen Abschnitt ausgebaut. Aus Richtung Buchen kommend wird links der bestehenden Fahrbahn ein zusätzlicher Fahrstreifen angebaut. Im weiteren Verlauf erfolgt der Anbau dann rechts der Fahrbahn. Der dadurch entstehende dritte Fahrstreifen wird dabei wechselseitig zum Überholen Richtung Buchen und Mosbach eingesetzt. Ab dem Parkplatz "Runder Tisch" kann künftig aus Richtung Buchen kommend auf einer Strecke von rund 1200 Metern überholt werden. Kurz vor dem Parkplatz "Rüdt’sches Eck" endet der Überholbereich mit einer Sperrfläche, ehe der rund 900 Meter lange Überholstreifen aus Richtung Mosbach beginnt.