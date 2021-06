Buchen. (rüb) Alles ist perfekt organisiert: Der Impfraum ist gut ausgeschildert, es gibt einen Wartebereich, und auch einen Beobachtungsraum, in dem die Impflinge nach dem Piks 15 Minuten warten, um eventuelle Impfreaktionen beobachten und überwachen zu können. Wir sind hier aber nicht in einem Impfzentrum oder in einer großen Arztpraxis, sondern bei einem der weltweit führenden Hersteller in der Gehäuse- und Drehknopftechnologie.

Die Erklärung: Seit zehn Tagen nimmt das Impfen in den betrieben in Baden-Württemberg Fahrt auf. Zu den ersten Unternehmen in der Region, die davon Gebrauch machen, gehört OKW-Gehäusesysteme in Buchen. Mehr als 60 Mitarbeiter lassen sich von Betriebsarzt Dr. Michael Mikolaiczik aus Hirschhorn gegen Covid-19 impfen.

"Als im Februar davon gesprochen wurde, dass irgendwann auch die Betriebsärzte impfen sollen, war mir klar: Da wollen wir auch dabei sein!", erklärt geschäftsführender Gesellschafter Christoph Schneider im Gespräch mit der RNZ. OKW stellt auch hochwertige Gehäuse für medizinische Anwendungen sowie Drehknöpfe her, die auch zur Bedienung und Steuerung von Beatmungsgeräten elementar wichtig sind. Auch deshalb erhielt die Firma im April 2020 den Status als systemrelevantes Kritis-Unternehmen. Der Infektionsschutz und die Sicherstellung der Produktion genießen daher höchste Priorität. Schon früh wurden den Mitarbeitern beispielsweise Tests angeboten. Nun folgt das Impfangebot als – hoffentlich – letzter Schritt auf dem Weg zur Bekämpfung der Pandemie.

Seit Februar stand Schneider im regen Kontakt mit Dr. Mikolaiczik. Dann konnte es endlich losgehen: Zum 7. Juni fiel die Impfpriorisierung in Baden-Württemberg – seither können die Betriebsärzte impfen. Die Firma OKW-Gehäusesysteme hat sofort reagiert und allen Mitarbeitern in der Verwaltung, in der Logistik und in der Produktion ein Impfangebot unterbreitet. Auch die gesamte Belegschaft der OKW-Gruppe an den Standorten Buchen und Schlierstadt erhielt ein Impfangebot. "Die Reaktion war überwältigend positiv", freut sich der Geschäftsführer. Das Angebot, sich in der eigenen Firma gegen Corona impfen zu lassen, stieß auf erfreuliche Resonanz. Von den gut 120 Mitarbeitern war rund die Hälfte noch nicht geimpft und nahm das Angebot "mit großer Erleichterung" an, wie Christoph Schneider berichtet.

Vor dem ersehnten Piks stand für die Verantwortlichen rund um Ramona Eid, die Koordinatorin der Impfaktion bei OKW, aber erst einmal einiges an organisatorischer Arbeit. "Schließlich machen wir so etwas auch nicht jeden Tag", verdeutlicht die geschäftsführende Gesellschafterin Yvonne Ellwanger. Doch in der Pandemie ist Flexibilität gefordert. "Unser Sekretariat hat dabei hervorragende Arbeit geleistet", lobt Christoph Schneider.

Um 9.30 Uhr ging es am Mittwoch im zum Impfzentrum umgewandelten Sanitätsraum des Unternehmens los. Unter der Regie des langjährigen Betriebsarztes Dr. Michael Mikolaiczik wird der Impfstoff von Biontech verimpft. Im Vorfeld hatten die Impfwilligen den Aufklärungsbogen, den Fragebogen zur Anamnese und das Einwilligungsformular erhalten. Der Mediziner geht die Fragen gemeinsam mit dem Impfling durch. Dann schreitet Ehefrau Claudia Mikolaiczik zur. Die Medizinische Fachangestellte impft seit 40 Jahren, ihr Ehemann sogar noch etwas länger.

Trotz der geballten Erfahrung ist eine solche Pandemie natürlich auch für die beiden eine völlig neue Erfahrung. "So früh wie derzeit bin ich schon lange nicht mehr aufgestanden", berichtet Dr. Mikolaiczik, der als Betriebsarzt über 30 Firmen – kleinere und große – betreut. Rund 400 Mitarbeiter haben er und seine Frau in den letzten Tagen schon geimpft. Der Aufwand ist groß, denn nach der eigentlichen Impfung endet die Arbeit für sie noch nicht. Jeden Abend übermittelt Claudia Mikolaiczik die Daten der tagsüber durchgeführten Impfungen ans Robert-Koch-Institut. Auch wenn es derzeit stressig zugeht, so machen sie die Arbeit doch gerne: "Es ist schließlich unser Job, anderen Menschen zu helfen."

Am Samstag steht bei OKW ein zweiter Termin für die Erstimpfung an. In sechs Wochen folgen dann die Zweitimpfungen.

"Seit Februar fiebern wir auf diese Chance hin und arbeiten an der Vorbereitung – und sind jetzt überglücklich, stolz und erleichtert, dass es mit dem Impfen für alle in der OKW-Familie endlich losgehen kann– sozusagen direkt am Arbeitsplatz", so geschäftsführender Gesellschafter Christoph Schneider.