Buchen. (rüb) Es wird zu Stoßzeiten immer schwieriger, auf dem Musterplatz einen Parkplatz zu finden. Neben dem gut frequentierten neuen Ärztehaus und dem wiedereröffneten DM-Markt macht die Stadtverwaltung dafür Dauerparker verantwortlich, die durch das Verstellen der Parkscheibe die Höchstparkdauer von drei Stunden umgehen.

Dem möchte die Stadt nun Einhalt gebieten, wie Bürgermeister Roland Burger bei der Stadtrundfahrt erklärte: Auf dem Musterplatz, der 200 öffentliche Stellplätze bietet, könnte die Parkdauer künftig auf zwei Stunden beschränkt werden - dies wäre für einen Arztbesuch oder einen Einkauf in der Innenstadt in den meisten Fällen ausreichend. Dauerparker sollten stattdessen - so die Überlegung der Verwaltung - in die Eisenbahnstraße ausweichen.

Dort stehen derzeit 105 kostenfreie und zeitlich nicht begrenzte Plätze zur Verfügung. Weitere 15 Stellplätze könnten durch den Abriss eines Lagergebäudes neben dem "Taubenhaus" geschaffen werden. "Von der Eisenbahnstraße ist man in drei Minuten in der Innenstadt", sagte Bürgermeister Burger bei der Präsentation des durchaus vielversprechenden Vorschlags.