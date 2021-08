Buchen. (joc) Das 21. Buchener Open-Air-Kino geht in die Verlängerung. Wie die Veranstalter, die Buchener Stadtwerke, die Löwen-Lichtspiele Walldürn und die Videoproduktion Uwe Heck, jetzt kurzfristig vereinbart haben, wird die beliebte Veranstaltungsreihe auch noch am Montag, 16. August, durchgeführt werden.

Hintergrund der Verlängerung ist, dass der bayrische Provinzkrimi "Kaiserschmarrndrama" eine unheimlich große Resonanz in Buchen erfahren hat. So war neben der Aufführung am Dienstag auch die Veranstaltung am Donnerstag restlos ausverkauft. Viele Kinofreunde mussten schweren Herzens ohne Karte wieder nach Haue geschickt werden.

Um auch denjenigen und weiteren Krimi-Fans doch noch das besondere Erlebnis auf Großleinwand in Buchen zu ermöglichen, haben die Veranstalter beschlossen, dass der Film um Kult-Polizist Franz Eberhofer am Montag ein weiteres Mal gezeigt wird.

Zunächst aber stehen am Wochenende zwei weitere Topstreifen auf dem Programm des Buchener Open-Air-Kinos. Und zwar am Samstag eine lustige Komödie und am Sonntag ein an die Nieren gehendes Drama.

> "Catweazle" (Komödie, Deutschland, FSK ab 0 Jahren, Dauer 96 Minuten).

Zur Handlung: Wir schreiben das Jahr 1020, als der Hexenmeister Catweazle (Otto Waalkes) vor den barbarischen Normannen fliehen muss. Mit dem Zauberspruch "Salmei, Dalmei, Adomei!" will er sich auf und davon machen, doch das geht gehörig schief, und es verschlägt ihn unbeabsichtigterweise in die Gegenwart. Hier muss er sich erst einmal mit der neuen, stark technologischen Umgebung anfreunden. Dabei hilft ihm Förstersohn Benny (Julius Weckauf), der Mitleid mit dem komischen Mann hat und ihn bei seinen Eltern versteckt. Die moderne Welt hält für den Zauberer und seine Kröte Kühlwalda einige Überraschungen bereit, von der Glühbirne über Toiletten bis hin zu Ampeln und Autos. Die Erfindungen der Moderne schockieren ihn, üben aber auch eine merkwürdige Faszination auf ihn aus, sodass er sich immer mehr mit der Gegenwart auseinandersetzt. Das ungleiche Duo macht sich auf die Suche nach Catweazles Druidenstab, denn nur mit dem hat der kauzige Zauberer die Chance, wieder in seine Zeit zurückzukehren. Kann er den richtigen Zauberspruch für die gezielte Rückreise finden oder ist auf seine Zauberei mal wieder kein Verlass.

Sven Unterwaldt, der bereits bei den Otto-Hits um die "7 Zwerge" Regie führte, inszenierte den Abenteuerspaß für die ganze Familie. Julius Weckauf, Katja Riemann und Milan Peschel gehören zum prominenten Ensemble.

> "Gott, du kannst ein Arsch sein" (Drama, Deutschland, FSK ab sechs Jahren, Dauer 98 Minuten).

Zur Handlung: Für Steffi (Sinje Irslinger) fängt das Leben gerade erst an. Mit dem Schulabschluss in der Tasche, einer Ausbildung zur Polizistin in Aussicht und einem tollen Freund an ihrer Seite, freut sie sich riesig auf die Abschlussfahrt nach Paris. Während ihre Eltern Frank (Til Schweiger) und Eva (Heike Makatsch) mächtig stolz auf ihre Tochter sind, folgt ein Dämpfer, als Steffi den Gesundheitscheck bei der Polizei nicht besteht. Die schockierende Diagnose trifft sie kurze Zeit später wie ein Schlag: Ein Bronchialkarzinom, Lungenkrebs, wird ihr Leben schon bald beenden.

Wie in Trance packt Steffi trotzdem die Koffer für die Reise nach Paris, die ihre Eltern ihr vehement verbieten. In diesem Zustand kann sie unmöglich unbeaufsichtigt nach Paris reisen. Stattdessen solle sie sofort mit der Chemotherapie beginnen.

Steffi will von all dem nichts hören. Sie macht sich alleine auf in die Stadt der Liebe und trifft unvermittelt auf den Zirkusartisten Steve (Max Hubacher). Dieser flieht vor den Vorstellungen seines Vaters, dem Zirkusdirektor Matanola (Jürgen Vogel). Gemeinsam wollen sie sich nun auf den Weg nach Paris machen, ohne Geld, Auto oder eine Bleibe über dem Kopf. Während die besorgten Eltern schon bald ihre Spur aufnehmen, erleben Steffi und Steve einen einzigartigen Roadtrip ...

Die Tragikomödie erzählt die Geschichte einer Abiturientin, die erfährt, dass sie bald sterben wird. Als Antwort auf die Diagnose stürzt sie sich ins Leben und die Liebe.

André Erkau setzte in seiner gefühlvollen, mitunter auch komischen jungen Romanze die Vorlage mit einer tollen Besetzung um.