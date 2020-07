Buchen. (joc) Rasante Streifen auf Großleinwand, Kinospaß unter freiem Himmel und der besondere Flair eines Open-Air-Erlebnisses – auf all das muss man in Buchen in diesem Jahr leider verzichten, denn die Veranstalter des alljährlichen Buchener Open-Air-Kinos haben sich schweren Herzens dazu entschlossen, die beliebte Kulturveranstaltung in diesem Jahr wegen Corona und seiner Folgen abzusagen. Im 21. Jahr also die erste Absage.

Aber aufgeschoben bedeutet in diesem Fall nicht aufgehoben, denn im nächsten Jahr wird es natürlich wieder ein Kino-Open-Air im Innenhof der Buchener Stadtwerke geben. Gerd Herold von den Stadtwerken sagt dazu: "Wir können all unseren Kinofreunden heute schon mitteilen, dass es im nächsten Jahr wieder definitiv ein Buchener Kino-Open-Air geben wird. Mit den Planungen für 2021 haben wir bereits begonnen. Die dafür benötigte Kinotechnik wurde bei bei der Firma VPT Panov GmbH, die seit vielen Jahren unser Technik-Partner ist, auch bereits für das Jahr 2021 gebucht. Das Buchener Kino-Open-Air wird demnach vom 6. bis 15. August 2021 wieder im Innenhof der Buchener Stadtwerke stattfinden!"

Das Veranstalter-Team des Buchener Kino-Open-Airs (das sind die Löwen-Lichtspiele Walldürn, die Buchener Stadtwerke und die Videoproduktion Uwe Heck aus Buchen) bedauern die Absage. Sie sei allerdings wegen der Pandemie und ihrer Folgen alternativlos gewesen, betonen alle drei unisono. So befürchteten die Veranstalter einen unverhältnismäßig hohen Aufwand für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Eine solche Organisation hätte zum Beispiel einen recht hohen Personalaufwand und erhebliche infrastrukturelle Veränderungen notwendig gemacht. Und das wäre in Addition recht schwierig zu realisieren gewesen.

Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach mit den drei Veranstaltern des Buchener Kino-Open-Airs:

> Stadtwerke Buchen (SWB): "Schweren Herzens", so erklärten Stadtwerkeleiter Andreas Stein und sein Mitarbeiter Gerd Herold, "mussten wir das diesjährige 21. Buchener Open Air Kino, Corona geschuldet, im Innenhof der Buchener Stadtwerke jetzt leider absagen. Denn die Verordnungen der Landesregierung erfordern nach wie vor zum Schutz vor einer Ausbreitung von Covid-19 große Anstrengungen, und wir alle tragen Verantwortung: für Kunden und Geschäftspartner, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für unsere Familien und Bekannte. Dies gilt insbesondere für die Stadtwerke Buchen als Betreiber kritischer Infrastruktur und der Daseinsvorsorge für unsere Bürger!"

> Löwen-Lichtspiele Walldürn: Nenad Tomasinjak von den Löwen-Lichtspielen sagt: "Gerne hätten wir dieses Jahr wieder Freiluftkino angeboten, und wir haben die Absage auch sehr lange hinausgezögert, weil wir eben die Hoffnung hatten, dass sich die Corona-Situation noch so weit entspannt, dass wir das Open-Air-Kino in Buchen mit gutem Gewissen für Gäste und Mitarbeiter doch noch durchführen können.

Die Lage ist derzeit zum Glück nicht mehr so akut wie zu Anfang der Pandemie, aber die Vorsichtsmaßnahmen sind immer noch notwendig.

Dass die Stadtwerke als kritische Infrastruktur besonders vorsichtig sein müssen, versteht sich von selbst. Daher tragen wir die Entscheidung, dieses Jahr zu pausieren, voll und ganz mit.

Auch wenn dieses Jahr kein Kino in den Stadtwerken stattfindet, müssen die Filmfreunde jedoch nicht auf aktuelle Kinofilme verzichten. Die Löwenlichtspiele in Walldürn haben seit dem 2. Juli wieder geöffnet und zeigen die aktuellen Blockbuster und natürlich auch besondere Auswahl-Filme."

> Uwe Heck von der gleichnamigen Buchener Videoproduktion bedauert es als einzig verbliebenes Gründungsmitglied des Buchener Kino-Open-Airs (damals rief Heck zusammen mit dem ehemaligen Buchener "Gloria"-Kinoleiter Peter Böllmann die Veranstaltung ins Leben) natürlich um so mehr, dass das Buchener Kino-Open-Air im 21. Jahr zum ersten Mal abgesagt werden muss. Man habe aber keine andere Möglichkeit gesehen.

In diesem Zusammenhang betont Heck den hohen Stellenwert der Veranstaltung: "Für alle Veranstalter und Nutzer stellt ein Event wie unser Kino-Open-Air eine wichtige und wertvolle Bereicherung des Kulturangebots für Buchen und die gesamte Region dar. Viele Kinofreunde haben mich immer wieder motiviert und Ideen eingebracht, wie man die beliebte Veranstaltung weiterentwickeln kann. Von daher ist es besonders schade, dass es 2020 ausfallen muss. Aber wir sind voller Vorfreude auf das Wiedersehen beim Kino-Open-Air im nächsten Jahr.

Beim Blick nach vorne vertraue ich neben der guten Resonanz durch die Bürger aber natürlich auch in ganz besonderem Maße darauf, dass die Spender und Unterstützer uns weiterhin die Treue halten werden. Denn ohne sie wäre ein Buchener Kino-Open-Air nicht denkbar. Daher danke ich ganz besonders den unterstützenden Buchener Firmen und Institutionen für ihren Beitrag."

> Die Rhein-Neckar-Zeitung komplettiert das Veranstalter-Team des Buchener Open-Air-Kinos seit vielen Jahren gerne. Man präsentiert in jedem Jahr die beliebte "Ladies-Night" mit dem Wunschfilm der hiesigen Damenwelt. Und das wird natürlich auch im nächsten Jahr so bleiben, wenn es nach Corona im August 2021 wieder heißt: "Vorhang auf für das 21. Buchener Kino-Open-Air-Festival!"