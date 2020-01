Alle Hände voll zu tun hatten Hebammen, Ärzte und Kinderkrankenschwestern in der Neujahrsnacht: Gleich vier Babys kamen in Buchen zur Welt. Das Foto zeigt die Eltern Jacqueline Breunig und André Spalek mit den Zwillingen Rosalie und Max sowie (v. l.) Hebamme Silvia Stephan, Assistenzärztin Oana-Alina Irimia, Hebamme Jeanette Schuster und die Kinder-krankenschwestern Heidrun Rost und Julia Fischer. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Der Klapperstorch – und damit auch die Hebammen, Gynäkologen und Kinderkrankenschwestern der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen – hatten diesmal keinen ruhigen Jahreswechsel. Im Kreißsaal und auf der Entbindungsstation herrschte durchweg hektische Betriebsamkeit. Der Grund war jedoch ebenso erfreulich wie rekordverdächtig: Gleich vier Neujahrsbabys wurden am Mittwoch (bis Redaktionsschluss) geboren, darunter ein Zwillingspärchen. Bei bislang rund 500 Geburten im Jahr kommen vier Entbindungen an einem Tag zwar immer wieder mal vor. An Neujahr ist diese Zahl aber eine Rarität, da es an diesem Tag in der Regel keine geplanten Entbindungen gibt.

Besonders eilig hatten es Max und Rosalie: Die Zwillinge kamen per Kaiserschnitt um 3.16 bzw. um 3.18 Uhr zur Welt. Der große Bruder sicherte sich damit den Titel des ersten Babys, das im neuen Jahrzehnt im Landkreis auf die Welt gekommen ist.

Beltina Hoti mit dem kleinen Avdullah. Foto: Rüdiger Busch

"Großer" Bruder trifft aber nur bedingt zu: Während Max mit 47 Zentimetern und 2780 Gramm auf die Welt gekommen ist, maß seine Schwester 50 Zentimeter und brachte 3160 Gramm auf die Waage. Für Jacqueline Breunig aus Schneeberg, die stolze Mutter der Zwillinge, sind es übrigens die Kinder neun und zehn – eine imposante Zahl!

Ihr zweites Kind brachte dann um 9.11 Uhr Beltina Hoti aus Elztal-Muckental auf die Welt. Sie und ihr Mann Magjun freuten sich über die Geburt des kleinen Avdullah, der den Namen seines Großvaters trägt. Er kam mit 53 Zentimetern und 3580 Gramm zur Welt.

Um 12.29 Uhr wurde schließlich das erste Kind von Daniela Halbaur und Tobias Garbe aus Waldhausen geboren: Der kleine Bruno (54 Zentimeter, 4020 Gramm) wollte wohl unbedingt ein Kind des neuen Jahrzehnts werden. Er erblickte nämlich mit vier Tagen "Verspätung" das Licht der Welt ...

Das vierte Neujahrsbaby 2020 heißt Bruno Halbaur. Über seine Geburt freuen sich die stolzen Eltern Daniela Halbaur und Tobias Garbe aus Waldhausen. Foto: Rüdiger Busch

Mit den stolzen Eltern freuten sich am Neujahrstag Oberarzt Borislav Stamenov, die Assistenzärztinnen Oana-Alina Irimia und Paula Tomoroga, die Hebammen Jeanette Schuster und Silvia Stephan sowie die Kinderkrankenschwestern Julia Fischer und Heidrun Rost.