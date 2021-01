Buchen. (rüb) Es sei "eine einmalige Chance", die der Landkreis aber möglicherweise nicht nutzt, weil derzeit – auch coronabedingt – die Vermarktung stockt. IT-Experte Volker Egenberger aus Waldhausen, einer der Vertriebspartner der Breitbandversorgung BBV beim Glasfaserprojekt im Landkreis, gab den Gemeinderäten und Ortsvorstehern am Montag einen aktuellen Sachstandsbericht, der recht ernüchternd ausfiel.

Dabei seien die Voraussetzungen ideal: "Die Branche schaut auf unseren Landkreis", denn ein solches Ausbauprojekt habe es in ganz Deutschland noch nicht gegeben. Höhere Bandbreiten, ein stabileres Netz und die Glasfaser noch dazu kostenfrei ins Haus verlegt: Angesichts dieser Vorteile sollte man die mit den Bauarbeiten verbundenen Einschränkungen auf jeden Fall in Kauf nehmen. Aber: Von der Vertragsquote von 20 Prozent, welche die BBV als Ziel vorgegeben habe, sei der Kreis noch weit entfernt. Ende März muss diese Zahl erreicht sein, sonst droht das Projekt zu platzen.

So sieht es aktuell in Buchen aus: Bödigheim 33 Grundstückseigentümererklärungen (9,5 Prozent), Buchen-Kernstadt 195 (7,6 Prozent), Eberstadt 81 (35,1 Prozent), Einbach 11 (14,1 Prozent), Götzingen 53 (12,5 Prozent), Hainstadt 84 (11,8 Prozent), Hettingen 78 (9,2 Prozent), Hettigenbeuern 35 (17,7 Prozent), Hollerbach 12 (12,2 Prozent), Oberneudorf 23 (37,1 Prozent), Rinschheim 7 (4,7 Prozent), Stürzenhardt 4 (10,3 Prozent), Unterneudorf 9 (13,8 Prozent), Waldhausen 56 (30,4 Prozent), Außenbezirke 11, Buchen gesamt 681 (11,3 Prozent). In anderen Kommunen wie Hardheim, Höpfingen oder Mosbach sei die Quote deutlich schlechter.

Bürgermeister Burger wies darauf hin, dass es im Dezember viele Neuverträge gegeben habe, derzeit laufe aber wegen des Lockdowns nicht viel. Buchen sei mit Aglasterhausen ganz vorne dabei, wenn der Ausbau kommt. Diese Chance solle man nutzen.

Stadtrat Johannes Volk meinte, dass viele Bürger die mit dem Wechsel zu einem neuen Anbieter verbundenen technischen Hürden scheuten. Hier müssten noch mehr Elektrofachbetriebe mit ins Boot, um den Bürgern Hilfestellung anzubieten. Regina Schüßler kritisierte die Haustür-Werbung durch die BBV, die gerade ältere Menschen abschrecke.