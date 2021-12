Buchen. (mb) Erst 2G-Reglung, dann 2G-plus, dann Ausnahmen für geboosterte Gäste und schließlich Wegfall der Testpflicht, wenn die zweite Impfung oder eine Infektion nicht länger als sechs Monate zurückliegt: Für die Gastronomen sorgte das Regel-Wirrwarr der Landesregierung am Wochenende auch in Buchen für Umsatzverluste.

"Das war bescheuert", kommentierte Jens Jaegle vom Hotel "Prinz Carl" die am Freitagabend bekanntgemachte Testpflicht für doppelt Geimpfte, wenn sie ein Restaurant besuchen wollten. "Bei uns wurden zwei Veranstaltungen mit 15 und 20 Gästen abgesagt." Er hatte Personal eingeplant und Essen vorbereitet, für das die Abnehmer fehlten. Auch für den Sonntagmittag hätten viele Gäste ihre Reservierungen storniert. Allerdings habe er die Absagen durch Spontanbesucher etwas auffangen können.

Jens Jaegle klagte über ein insgesamt "verhaltenes Geschäft". Viele Weihnachtsfeiern großer Firmen und von Vereinen seien abgesagt worden. Das Reservierungsbuch für Weihnachten sei zwar noch voll. Aber Jaegle hat am Montag mit seinem Team entschieden, für die Feiertage nur Außer-Haus-Essen anzubieten. "Das gibt uns Planungssicherheit", sagte er. Die Gäste zeigten für diese Entscheidung Verständnis. Ähnlich wie Jaegle erging es Ober Iakovos Atmatzidis vom Restaurant "Santorini". Wegen der zeitweise gültigen 2G-plus-Regelung hagelte es Absagen. Auch viele Weihnachtsfeiern seien storniert worden.

"Vor allem am Sonntag haben wir diese Maßnahme stark gemerkt", sagte Christian Reinhardt vom Hotel "Reichsadler". Normalerweise sei sein Restaurant an den Adventssonntagen voll besetzt. Am vergangenen Sonntag sei es dagegen halbleer gewesen. Allerdings nahm der Außer-Haus-Verkauf zu. "Trotzdem ist der Dezember ein Desaster", sagte Reinhardt. Denn viele Weihnachtsfeiern seien abgesagt worden. Dagegen liegen dem Gastronomen noch viele private Buchungen für die Weihnachtsfeiertage vor.

"Stornierungen haben wir seit mehreren Wochen", sagte Lukas Gauer vom Gasthaus "Löwen". Das Geschäft sei deutlich zurückgegangen, seitdem die 2G-Regel gelte. Den werktäglichen Mittagstisch habe man eingestellt. Seit Samstag bieten die "Löwen"-Wirtsleute Essen zum Abholen an. Dieses sei gut angelaufen. "Das ganze Hin und Her der Regeln ist nicht zielführend", monierte Gauer. "Das verwirrt die Gäste." Für die Weihnachtsfeiertage war das Restaurant ausgebucht. Inzwischen habe man einige Stornierungen akzeptieren müssen. "In drei Wochen kann sich aber noch viel ändern", sagte Lukas Gauer.

Simon Schäfer vom "Schwanen" reagiert auf seine Weise auf die Reglementierungen in der Gastronomie. So eröffnete er am Freitag seinen Wintergarten auf dem Gelände des Kulturbiergartens zwischen Trunzerhaus und Kulturforum "Vis-à-vis". Bis 18. Dezember können Gäste abends im Freien Heißgetränke und Gulasch- oder Grünkernsuppe zu sich nehmen. Außerdem bietet der Wirt Selbstgemachtes von Gästen zum Verkauf an. Brennende Kerzen und eine Feuerschale sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Auch Schäfer bietet wieder Essen zum Abholen an. Doch auch im Freien gilt wie in der Gaststätte: Besucher müssen geimpft oder genesen sein.

Die Gäste seien begeistert gewesen, sagte Schäfer. Er denke bereits darüber nach, den Wintergarten auch im Januar zu öffnen.