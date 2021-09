Am Freitag stellten Schulleitung, Stadtverwaltung und Bauleiter den Umbaustand am BGB vor. Das Foto zeigt einen der neuen Unterrichtsräume im Südflügel. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Wir wollten den großen Wurf, und es wird der große Wurf, wie wir jetzt schon sehen können!" Bürgermeister Roland Burger zeigt sich am Freitagvormittag beim Rundgang durch das Burghardt-Gymnasium (BGB) beeindruckt von dem, was sich in den letzten zwei Jahren auf "Buchens größer Baustelle" getan hat. Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres kann der neue Trakt zwei – künftig Südflügel genannt – in Betrieb genommen werden. In den 15 neuen Unterrichtsräume werden noch übers Wochenende die letzten Arbeiten erledigt, damit sie am Montag für den Schulstart bereit sind. Einiges wird aufgrund von Lieferengpässen zwar nicht rechtzeitig fertig, doch für Schulleiter Jochen Schwab sind diese kleinen Mängel beim Blick auf das neu Geschaffene zu vernachlässigen. Seine Botschaft: "Wir können am Montag gut in den Unterricht starten!"

Hier entsteht die neue Cafeteria des BGB, erklärt Schulleiter Jochen Schwab beim Rundgang Anne Rottermann und Benjamin Laber von der Stadtverwaltung. Foto: Rüdiger Busch

Die Vorgeschichte

Am 10. September 2016 fand im Rahmen der Stadtrundfahrt des Gemeinderats eine Besichtigung des BGB statt. Vorort wurden erste Ideen und mögliche Lösungen für die notwendige Erweiterung besprochen. Das Architekturbüro Kilian + Partner (Stuttgart) hat in der Gemeinderatssitzung am 19. Februar 2018 seine Entwürfe vorgestellt. Der Gemeinderat hat dann am 2. Juli 2018 dem Bauantrag zum Umbau zugestimmt. Spatenstich für das rund 23 Millionen Euro teure Bauvorhaben war am 19. September 2019.

1095 Schüler werden unterrichtet

Im neuen Schuljahr 2021/22 werden am BGB 1095 Schüler in 45 Klassen unterrichtet – so viele wie nie zuvor. Ein Grund ist, dass nach dem Auslaufen von G8 nun nur noch G9-Jahrgänge an der Schule sind. Zudem gibt es heuer mit sechs Eingangsklassen einen Spitzenwert. Um den Raumbedarf zu decken, war schon lange klar, dass die neuen Klassenzimmer am Montag zur Verfügung stehen müssen. "Es war spannend", räumt Bürgermeister Burger ein. "Doch jetzt ist klar: "Wir schaffen es – wenn auch mit kleinen Einschränkungen."

Der 2006 errichtete Klettergarten wird voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres komplett erneuert. Dafür sammelt der Förderverein Spenden. Foto: Rüdiger Busch

Bis zur letzten Minute wird gearbeitet

Dafür muss bis zur letzten Minute gearbeitet werden. Im dreistöckigen Neubautrakt wird in jeder Ecke geschraubt und gewerkelt, und die Handwerker geben sich die Klinke in die Hand – allerdings nur im übertragenen Sinn. Denn tatsächlich gibt es noch gar keine Türen. Die Durchgangstüren zwischen den Klassenräumen sollen übers Wochenende eingebaut werden, erklärt Fachdienstleiter Jens Keppner von der Stadt, die Eingangstüren der Klassenzimmer sollen dann Ende September folgen.

Nicht alles wird rechtzeitig fertig

Unterrichtsbeginn bei offener Tür? "Das ist kein Problem", beruhigt der Schulleiter. Die Schüler seien es gewohnt, dass die Türen pandemiebedingt zur Belüftung der Räume offenstehen. Ebenfalls wegen der die ganze Baubranche betreffenden Lieferverzögerungen konnte der Windfang noch nicht eingebaut werden. Das Foyer und der Haupteingang sind noch nicht nutzbar. Dieser Bereich bleibt provisorisch abgetrennt vom Schulbetrieb. Noch nicht fertiggestellt sind ferner die WCs im Neubau, da die Trennwände der Toilettenanlage nicht rechtzeitig geliefert wurden. Sie werden erst Ende des Monats eingebaut. Bis dahin steht ein WC-Container auf dem Schulhof zur Verfügung. Zwei wesentliche Elemente des Neubaus harren ebenfalls noch ihrer Fertigstellung: das langersehnte Atrium, als Ort der Begegnung konzipiert, und die neue Cafeteria, in der es künftig auch eine Salatbar geben wird, wie Schwab beim Rundgang verrät.

Bis die Schule am Montag startet, haben die Handwerker noch viel zu tun. Foto: Rüdiger Busch

Neue Räume überzeugen vollauf

Es können alle 15 Klassenzimmer und Fachräume in allen drei Stockwerken des neuen Traktes genutzt werden. Die neuen Räume überzeugen sowohl optisch als auch in Sachen Ausstattung, Akustik und Beleuchtung. Der Einsatz des Baumaterials Holz sorgt für ein angenehmes Raumklima. Doch auch die Technik passt: In zwölf Klassenzimmern sind bereits digitale Tafeln eingebaut. Nach Bauende 2023 werden es 50 sein, so dass dann alle Klassenzimmer mit diesen interaktiven Geräten ausgestattet sind. Diese Neuerung wird aber nicht über das Umbau-Budget finanziert. Das Geld stammt teilweise aus Eigenmitteln der Schule und aus Fördertöpfen für die Digitalisierung. Eine Aufwertung erfahren auch die Schulflure, in denen Sitzmöglichkeiten geschaffen werden, die den Wohlfühlfaktor erhöhen. Kein Wunder, dass Schulleiter Schwab betont: "Die Schüler freuen sich auf das neue Gebäude!" Am Montag erhalten die Schüler übrigens Führungen durch die neuen Räume.

Lob und Dank

Auch nach zwei Jahren Bauzeit habe es noch keine echte Beschwerde von Eltern gegeben. Beim Blick auf die Verbesserungen ("Wir gewinnen unwahrscheinlich viel") würden die Schüler die Einschränkungen klaglos hinnehmen, so Schwab. Beigeordneter Benjamin Laber macht auch den Schulleiter und dessen Stellvertreter Achim Wawatschek für den reibungslosen Ablauf verantwortlich. Bürgermeister Burger stellt heraus: "Dank der Flexibilität der Schule ist der Umbau ohne den Einsatz von Containern möglich." Stattdessen belegt die Schule zusätzliche Räume beim DRK, bei der Feuerwehr und im Kraus-Saal. Zwei Jahre wird das BGB noch Baustelle sein, ehe die komplette Schule in einen annähernden Neubauzustand versetzt worden ist. Damit dieser Kraftakt bei laufendem Betrieb gelingt, daran habe auch Bauleiter Nico Hofmann großen Anteil, wie Schulleiter Schwab und Beigeordneter Laber betonen.

Fertigstellung 2023

Gearbeitet wird aktuell noch an der Fassade des neuen Trakts 2, da die im April bestellte Unterkonstruktion und die Dämmung erheblich verspätet geliefert wurden. Auch der neu erstellte Verbindungstrakt 6 ist noch nicht fertiggestellt. Außer Betrieb bleibt weiter Trakt 4, der gerade saniert wird. Im November sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Anschließend folgt bis Anfang 2022 die Sanierung von Trakt 3. Mit Trakt 1 geht es dann bis zu den Sommerferien 2022 weiter. Als letzte Maßnahme des Großprojekts folgt danach Trakt 5. Abschluss der gesamten Bauarbeiten ist bis zu den Sommerferien 2023 geplant. Parallel wird die Außenanlage gestaltet. Auch der beliebte Klettergarten wird für mehrere zehntausend Euro komplett erneuert. Hierfür hat der Förderverein eine Spendenaktion gestartet.

Am Ende wird nicht nur die Schule komplett erneuert sein, sondern auch die Bezeichnungen. Um bei Notfällen möglichst schnelle Hilfe zu gewährleisten, heißen die einzelnen Trakte künftig Westflügel (Trakt 1), Südflügel (2), Ostflügel (5) und Nordflügel (3, 4 und 6).