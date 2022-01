Das Burghardt-Gymnasium in Buchen. Foto: Alexander Rechner/RNZ

Buchen. (pm) Das Burghardt-Gymnasium (BGB) lädt die Eltern der Viertklässler zu Online-Infoveranstaltungen ein. Folgende Termine stehen zur Wahl: Montag, 7. Februar , um 18.30 Uhr oder Dienstag, 8. Februar, um 18.30 Uhr.

Anmeldungen zu einem der Termine sind per E-Mail an sekretariat@bgbuchen.de möglich. Die Informationen zur Einwahl werden Anfang Februar per E-Mail zugeschickt. Die bisherigen Anmeldungen für die zunächst geplanten Präsenzveranstaltungen werden übernommen. Unter Tel. 06281/52880 ist ebenfalls eine Anmeldung möglich.

Neben den Bildungszielen und Anforderungen werden die pädagogische Konzeption des BGB als offene Ganztagsschule und die Bildungswege bis zum Abitur vorgestellt.

Am BGB können Eltern bei der Anmeldung zur fünften Klasse zwischen dem acht- und neunjährigen Gymnasium wählen. Weitere Besonderheiten sind die Möglichkeit, in der fünften Klasse ein Streichinstrument zu erlernen, den Gesundheitssport zu besuchen oder in der Mittelstufe das Sportprofil zu wählen. Informationen zu den Naturwissenschaften, den Sprachen, den Austauschmaßnahmen und zum sozialen Lernen runden den Abend ab.

Auch der Stand der Umbauarbeiten und das Digitalisierungskonzept werden vorgestellt. Mit seinem großen Spektrum an Arbeitsgemeinschaften und Partnern bietet das BGB als Unesco-Projektschule zahlreiche Anreize. Vorgestellt werden auch die offene Ganztagsschule und das Sozialcurriculum.

Die Schulen haben vom Kultusministerium die Vorgabe erhalten, wegen der Pandemie keine Tage der offenen Tür durchzuführen. Stattdessen wird auf der Homepage des BGB ein virtueller Rundgang veröffentlicht.

Sollte zusätzlicher Beratungsbedarf bestehen, können die Eltern einen Gesprächstermin vereinbaren.

Die Anmeldetermine für die neuen Fünftklässler sind am Mittwoch, 9. März, und Donnerstag, 10. März. Die Anmeldung kann online, per E-Mail oder per Post vorgenommen werden.