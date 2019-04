Buchen. (pm/tra) Das Einkaufsfest der Region - der Goldene Mai - hat von Samstag bis Sonntag, 4. bis 5. Mai, wieder viel zu bieten: "Beim Bummel durch die idyllische Altstadt können sich die Besucher wieder vom vielfältigen Angebot und der Leistungsstärke der Fachgeschäfte und Marktkaufleute überzeugen lassen und die offene und ungezwungene Atmosphäre genießen", sagt Marko Eichhorn, der Vorsitzende der Aktivgemeinschaft. Im Marktgebiet werden sich am 4. und 5. Mai rund 50 Fachgeschäfte aller Branchen, Service-Betriebe und Dienstleister präsentieren.

"Für die Stärkung zwischendurch oder ein Essen nach dem Marktbesuch sorgen wieder die Buchener Gastronomiebetriebe", so Eichhorn. Kulinarisches bieten auch die verschiedenen Grillstationen der Metzger und Vereine sowie Kaffee-und-Kuchen-Bars.

Um das Einkaufsangebot speziell zum Goldenen Mai zu erweitern, hat die Aktivgemeinschaft, unterstützt durch Marktmeister Frank Helm, fast 50 Marktkaufleute nach Buchen geholt. "So wird der Einkauf und Bummel noch attraktiver und interessanter", berichtet der Vorsitzende der Aktivgemeinschaft.

In der Vorstadtstraße sowie auf dem Wimpinaplatz kommen alle Autofans bei der Autoausstellung auf ihre Kosten.

Und auch für die Kleinsten wird viel geboten: "Im Hof Herkert werden wir, nach dem großen Erfolg im letzen Jahr, wieder ein Kinderparadies einrichten", so Marko Eichhorn. Hier warten neben einem "Bungee-Jump" auch traditionelle Spiele wie Dosenwerfen und natürlich das Kinderkarussell auf die kleinen Besucher des Goldenen Mai.

Die Fachgeschäfte haben am ersten Maiwochenende samstags bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet und spezielle Angebote vorbereitet. "Man hat also genügend Zeit, um in aller Ruhe zu bummeln und bei kompetenter Beratung entspannt zu shoppen", sagt Eichhorn. Auch auf dem Krämer-Markt warten vielfältige Angebote. Für alle, die gerne auf Flohmärkten stöbern, sind der Obere Marktplatz und das Areal rund um die Kirche der richtige Ort: Hier kann jeder, ohne Anmeldung, seine Schätze feilbieten", berichtet Eichhorn.

Für die Kinder wird wieder der Zauberer "Bennini" unterwegs sein. Er zaubert am Samstag ab 16 Uhr auf der Showbühne und ist an beiden Tagen im Marktgebiet unterwegs, um Luftballonfiguren an Kinder zu verteilen. In der Stadtbücherei spielt das Mobile Kindertheater Odenwald am Sonntag um 15 Uhr das Stück "Des Kaisers neue Kleider".

Auf der Bühne am Marktplatz vor dem Alten Rathaus ist an beiden Tagen für Unterhaltung mit Musik und Showeinlagen gesorgt: Es gibt Tanzaufführungen, die Big-Band der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule spielt sonntags und zum Abschluss der Veranstaltung spielt die Stadtkapelle am Sonntag ab 16.30 Uhr.

Wer das Angebot der Musikschule kennenlernen will, kann am Samstag den "Tag der offenen Tür" besuchen, der in der Musikschule und in der Zehntscheune stattfindet. Stadtkapelle und Musikschule werden sich an diesem Tag zusammen potenziellen Nachwuchsmusikern vorstellen. In der Musikschule können Tasteninstrumente entdeckt werden, in der Zehntscheune warten Blasinstrumente aus Holz und Blech.

Als Einstimmung hierzu gibt die Jugendstadtkapelle am Samstag von 13.45 bis 14 Uhr auf der Aktionsbühne einen kleinen Vorgeschmack für alle Interessierten.

Info: Musikalisch geht es dann auch am Samstagabend mit der Jazz-Night weiter.