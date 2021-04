Buchen. (joc) Die Corona-Pandemie wirkt sich natürlich auch auf den Sport in unserer Region aus. Die RNZ sprach mit Buchens Sportkreisvorsitzendem Manfred Jehle über die Arbeit seines Verbandes und die besonderen Anforderungen in Zeiten von Corona. Im Sportkreis Buchen, der den ehemaligen Landkreis Buchen abdeckt, sind 125 Sportvereine von Krautheim bis Heidersbach organisiert. Dem Sportkreis Buchen gehören somit rund 40.000 Mitglieder an.

Herr Jehle, wie ist der Sportkreis Buchen strukturell aufgestellt? Oder anders formuliert: Auf wie viele haupt- und ehrenamtliche Kräfte können Sie bauen?

Strukturell sieht es so aus, dass das Meiste über den geschäftsführenden Vorstand läuft. Wir haben zur Zeit ausnahmslos ehrenamtliche Kräfte. Das heißt, egal ob Sportabzeichen, oder Sportabzeichen-Schulwettbewerb, oder Ehrungen für langjährige ehrenamtliche Vereinsarbeit oder Vereinsjubiläen, und Vereinsberatung – dies wird alles von uns ehrenamtlich bewältigt.

Inwieweit wird die Zusammenarbeit dieser Menschen sowie der Dialog mit dem Dachverband, dem Badischen Sportbund (BSB), durch die Pandemie beeinträchtigt?

Die Beeinträchtigung ist sehr hoch. Ich nenne hier die Weiterbildung Vereinsmanager, Übungsleiterschein C, oder Ehrungen. All das kann nicht wie gewohnt durchgeführt werden.

Buchens Sportkreisvorsitzender Manfred Jehle hofft auf bald bessere Zeiten für den Sport in der Region. Foto: Joachim Casel

Der Sportkreis vertritt und berät die Sportvereine im Altkreis Buchen. Haben Sie wegen Corona jetzt deutlich mehr Anfragen seitens der Vereine?

Die Anfragen bzw. der Informationsbedarf der Vereine sind deutlich höher als in den vergangenen Jahren. Bei den Anfragen geht es größtenteils um die finanziellen Mittel, nachdem Feste und die Einnahmen aus den Vereinsheimen weggebrochen sind. Dieses Geld fehlt den Vereinen!

Wie kann der Sportkreis hier helfen?

In erster Linie bei der Beratung, denn es sind ja spezielle Programme aufgelegt worden. Hierfür müssen oder mussten Anträge ausgefüllt werden. Und dabei helfen wir den Vereinen.

Was für Programme sind das?

Es gibt zwei große Programme. Eines deckt die wirtschaftliche Seite ab. Hier konnten die Vereine bis November 2020 einen Zuschuss von einmalig maximal 9000 Euro erhalten. Dann gibt es das Programm "Soforthilfe Sport", das – wie der Name schon sagt – die sportliche Seite berücksichtigt. Hier hat die Landesregierung bislang 11,5 Millionen Euro ausgeschüttet. In diesem Jahr kommen noch einmal 7,1 Millionen Euro hinzu. Ein mitgliederstarker Verein hat aus diesem Topf schon einen fünfstelligen Betrag erwarten dürfen.

Zum Sportbetrieb: Sind alle Sportarten im Individual- und Mannschaftssport in gleicher Weise von Corona tangiert?

In der Regel sind ja die entsprechenden Sportstätten gesperrt, was schon einmal das Aus für nahezu alle Mannschaftssportarten bedeutet. Individualsportler können durch Läufe im Freien zumindest ihre Fitness erhalten.

Der Breiten- und Leistungssport bei uns in der Region Buchen ist fast komplett zum Erliegen gekommen. War das die richtige Entscheidung der Politik?

Ich denke, dass der Politik keine andere Wahl geblieben ist, um die Pandemie einzudämmen. Sobald die Infektionszahlen sich aber verringern, muss meiner Meinung nach zumindest ein Stufenkonzept erarbeitet werden, um den Sportbetrieb vor allem für die Kinder und Jugendlichen wieder in Gang zu bringen.

Hätte man es nicht mit einem Hygienekonzept probieren können ...

Ich glaube nicht, dass ein solches Konzept praktikabel machbar wäre.

Zur Wertung in der laufenden Runde: Die einzelnen Sportverbände, zuletzt am Freitag der Badische Fußballverband, haben die Spielzeiten mittlerweile für beendet erklärt und alle bisherigen Ergebnisse annulliert. Die richtige Entscheidung?

Unter den momentanen Umständen gab es sicher keine andere Lösung.

Wie erklärt man das einer Mannschaft und ihren Fans? Nach dem Motto: Ihr habt zwar eine tolle Leistung gezeigt, seid auch mit großem Abstand Erster, aber aufsteigen dürft ihr nicht ...

Da haben Sie recht, das ist schwer zu vermitteln. Aber es sind außergewöhnliche Zeiten. Dem müssen wir auch im Sport Tribut zollen.

Dem Spitzensport geht es da besser. Die Fußball-Bundesliga kann trotz Corona ihre Saison zu Ende spielen. Ärgert Sie diese Ungleichbehandlung?

Mich ärgert diese Ungleichbehandlung sehr. Bei den Amateurvereinen ist man total penibel, im großen Fußball will die UEFA bei der EM jetzt in gut gefüllten Stadien spielen. Das verstehe wer will.

Einige Vereine bei uns in der Region bieten kreative Ersatz-Lösungen zum bisherigen Sport an, wie etwa kleinere Trainingsfilme, die man dann daheim auf dem Bildschirm anschauen und nachmachen kann. Gefällt Ihnen das?

Das finde ich toll, und ich danke den Vereinen sehr herzlich für ihre Kreativität.

Zum Wirtschaftlichen. Die Sportvereine in unserer Region bestreiten ihren laufenden Betrieb im Wesentlichen aus den Erlösen von Sportfesten, Sportheimbewirtung oder Zuschauereinnahmen. All das ist nun weggebrochen. Hinzu kommen vielerorts Austritte von Mitgliedern in großer Zahl, weil sie ihrem Sport nicht mehr nachgehen können. All das sorgt für Sorgenfalten bei den Schatzmeistern der Vereine. Spüren Sie die wirtschaftliche Not in Ihren Mitgliedsvereinen?

Es war leider zu erwarten, dass Vereine an die finanziellen Reserven gehen müssen. Aber es gibt ja auch Unterstützung. So haben die Politik, der LSV und der BSB dafür gesorgt, dass die Vereine finanzielle Hilfen erhalten.

Befürchten Sie in Folge der Pandemie jetzt sogar Insolvenzen von Vereinen bei uns in der Region?

Ich denke, dass dies in unserer Region nicht passieren wird, denn ich glaube, dass die meisten Mitglieder den Vereinen die Treue halten werden.

Ein Ausblick: Wie ist Ihre Einschätzung? Wann kann der Breiten- und Leistungssportler in unseren Breiten wieder seinem liebsten Hobby relativ unbeeinträchtigt von Corona nachgehen?

Leider kann ich nicht in der Glaskugel lesen, sonst könnte ich das Ende der Pandemie voraussagen. Ich denke aber, dass es ab Mitte dieses Jahres wiederum möglich sein dürfte, Sport zu machen.