Bäckermeister und Konditormeister Christian Wittemann präsentiert die Ukraine-Herzen im eigenen Café. Ein Euro pro Ukraine-Herz geht an die Aktion „Deutschland Hilft“. Foto: Lea Kirchgeßner

Von Chiara Thoma

Buchen. Im Café Wittemann in Buchen gibt es seit letzter Woche eine Spendenaktion für die Ukraine. Hier werden Ukraine-Herzen aus Mürbeteig mit Nougatfüllung gebacken und verkauft. Ein Euro pro Herz geht an die Aktion "Deutschland Hilft". Das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen setzt sich für die Not- und Katastrophenhilfe ein und leistet Nothilfe für die Ukraine.

Die Friedenstaube trifft auf die ukrainischen Nationalfarben. Foto: Lea Kirchgeßner

Es sei eine spontane Idee von ihnen gewesen, berichtete Bäckermeister und Konditormeister Christian Wittemann. Die Herzen und Muffins tragen die ukrainischen Nationalfarben – auch eine Friedenstaube findet sich darauf. "Bis jetzt wurden circa 80 Stücke verkauft und ein Teil des Geldes ist auch schon überwiesen", schilderte Bäcker- und Konditormeister Stefan Wittemann. Es seien meist spontane Käufe gewesen, ergänzte er.

Anfangs habe man auch Ukraine-Muffins im Sortiment gehabt, doch es sei wichtig, dass es sich um ein Dauergebäck handele, weshalb man sich nun auf die Herzen konzentriere, gab Stefan Wittemann preis. Sohn Christian fügte hinzu, dass der Betrieb unabhängig von den Herzen schon gespendet habe, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Ein Zeichen der Solidarität wird mit dem Gebäck in Blau und Gelb definitiv gesetzt.