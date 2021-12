Buchen. (pm) Die vierte Corona-Welle trifft – einmal mehr – auch die Kulturschaffenden mit voller Wucht. Also auch das Buchener Gitarrenduo "Café del Mundo". Doch wie schon während der gesamten Corona-Zeit machen Jan Pascal und Alexander Kilian das Beste aus der Situation.

"Uns wurden Konzerte bis Februar und in Summe für 38.000 Euro abgesagt bzw. um ein Jahr nach hinten verlegt – zum dritten Mal in 19 Monaten. Es tut trotzdem weh", teilen die beiden Gitarren-Virtuosen mit. Die Absagewelle betraf auch ihr "winterliches Heimspiel" in St. Oswald Buchen, das mit einem Filmteam vom SWR für den "Café del Mundo"-Musikfilm "Winterhauch" geplant war.

Dass die beiden nicht nur an ihren Instrumenten Meister des Improvisierens sind, zeigte sich hier einmal mehr. "Rasch haben wir alles in die Einhardsbasilika Michelstadt umorganisiert, wo wir die Aufnahmen ohne Publikum atmosphärisch abschließen konnten – mit großer Unterstützung der hiesigen Veranstalterfirmen Häfner und Jakob Link am Licht", berichten Pascal und Kilian. Nun sind die Bilder im Kasten und befinden sich im Schnitt. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Fertig ist auch die neueste "Café del Mundo"-Einspielung "Sofa Songs", eine Kooperation mit dem Buchener Möbelhersteller Franz Fertig. Diese ist inzwischen taufrisch aus der Pressung bei den beiden Musikern angekommen. Und das, obwohl "die Situation in der Produktion fatal ist", wie sie erklären. Es fehlt an Rohstoffen, Kartonagen – glücklich, wer noch Liefertermine genannt bekommt. "Unsere Vinyl zu ,Guitar Super Nova‘ (Sommer 2021) war für den 16. November angekündigt, nun wird es Mitte Februar 2022 mit der Auslieferung."

Doch die zwei Musiker haben sich ja noch weitere Standbeine aufgebaut. "Unsere eigene Musikstreaming-App, die ,mundo-app‘, macht sich sehr gut. Wir konnten seit ihrem Start im Juni bis jetzt einige hundert Apps verkaufen. Umsatz und Gewinn sind im direkten Vergleich zu Spotify geradezu gigantisch", freuen sie sich über ihr mutiges Investment. "Hier planen wir eine Weiterentwicklung im kommenden Jahr."

Und natürlich darf das Musikmachen – gerade in der grauen Jahreszeit – nicht fehlen. "Die Musik darf nicht gänzlich verstummen. Musik ist Hoffnung, Liebe und ein gutes Lebensgefühl. Das können wir gebrauchen", sind Jan Pascal und Alexander Kilian überzeugt. So haben sie vor Kurzem ein Privatkonzert auf Schloss Neuhaus gedreht. Dieses steht frei auf ihrem Youtube-Kanal zur Verfügung.

Außerdem öffnen die beiden die Türen ihres Tonstudios in Buchen. "Wir werden, wie letztes Jahr, zum Pop-Up-Store – natürlich unter 2G. Musiksuchende aus nah und fern können CDs, Vinyls, T-Shirts und Hoodies direkt vom Erzeuger erwerben", informieren sie. Die Öffnungszeiten sind mit Ausnahme ihrer TV-Tage täglich von 9 bis 18 Uhr.

An den TV-Tagen kann man die beiden live im Fernsehen sehen. So sind sie etwa am Donnerstag, 16. Dezember, live im "Frühcafé" beim Sender Hamburg 1. Die Sendung beginnt um 8 Uhr. Außerdem sind sie am Mittwoch, 22. Dezember, live in der Sendung "MDR um 11", am Dienstag, 11. Januar, live in der Sendung "Lifestyle" bei TV-Berlin und am Montag, 17. Januar, live in der Sendung "Studio 2" beim ORF zu sehen.

"Wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, sind wir stets am besten", sagten einst die "Beatles". Das trifft auch auf die beiden Buchener Musiker zu, die mit einer gehörigen Portion aus Innovationen, Umsetzung und Durchhaltevermögen der Corona-Zeit trotzen. So nennt sie ihr spanischer Konzertagent nur noch ,los incombustibles – die Unverwüstlichen‘".