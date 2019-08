Buchen. (ahn) "So haben wir uns selbst noch nicht gehört", meinen Jan Pascal und Alexander Kilian vom Gitarrenduo "Café del Mundo". Wir sitzen bei ihnen im hauseigenen Tonstudio in Buchen und hören - nein, genießen ihr neues Album "Famous Tracks" ("berühmte Musiktitel"). Berühmt ist auch das Studio, in dem das Album in bestechender Qualität produziert wurde - nämlich in keinem geringeren als den Abbey Road Studios in London, wo schon die Beatles ihre Songs produzierten. Das Album wird am 20. September in die Läden kommen. Die zwei Musiker präsentieren es dann am 22. September mit einem Konzert im Carmen-Würth-Forum in Künzelsau.

"Buntheit und Diversität" heißt das Leitmotto des neuen Albums - passend zu Soho, dessen "Buntheit wir ins Studio mitnahmen", berichtet Jan Pascal. Denn in diesem Londoner Stadtteil nahm die ganze Geschichte ihren Anfang. "Wir waren gerade auf Clubtour im Vereinigten Königreich, unter anderem auch im ,Ronnie Scott’s Jazz Club’ in Soho. Am Sonntag hatten wir frei, und unsere Tourmanagerin kam auf uns zu und fragte, ob wir denn Lust auf die Abbey Road Studios hätten", erzählt Jan Pascal, während sein kongenialer Partner, Alexander Kilian, ergänzt: "Wir sagten uns: na, klar! Allerdings dachten wir, dass wir uns als Touristen das Studio ansehen, und nicht, dass dort ein Tonmeister auf uns wartet." So kam es schließlich, dass sie - kaum in den Studios an der Abbey Road angekommen - eineinhalb Stunden später bereits zwei Stücke aufgenommen hatten. "Am Ende des Tages hatten wir dann ein ganzes Album mit zwölf Tracks."

Jan Pascal: geboren 1975; stammt aus einer Musikerfamilie; besuchte das Musikinternat Münsterschwarzach, wo er Klavierunterricht bei Pater Domenikus Trautner hatte; außerdem hatte er Unterricht in Gesang bei John Porter und klassischer Gitarre bei Bernhard Weber in Heidelberg; gründete 1996 sein eigenes Tonstudio; Rafael Cortes und Mariano Martín bringen ihm die Flamenco-Gitarre bei. > Alexander Kilian: geboren 1987; das Wunderkind an der Gitarre wird multikulturell von Zaza Miminoshvili musikalisch ausgebildet; mit 15 Jahren gewinnt er seinen ersten internationalen Wettbewerb; es folgen zahlreiche Meisterkurse und internationale Konzerteinladungen; 2011 erhält er sein Diplom in Jazz-Gitarre. > Bandname: Entstand aus einer Abwandlung des "Café Cantante", in das sich ein Konzertkritiker versetzt fühlte. > Discografie: Café del Mundo (2012), La Perla (2014), In Passion Live (2015), Dance Of Joy (2016), Beloved Europa (2018). > Internet: www.cafedelmundo.de.

Entstanden ist ein Kunstwerk, dessen programmatische Buntheit einem schon durch das Cover mit seiner Farbenfrohheit und seinen spielerischen Formen ins Auge fällt. Doch nicht nur außen geht es bunt zu, sondern auch innen: "Famous Tracks" wartet mit vier eigenen Titeln und acht Interpretationen berühmter Jazz-Künstler auf, darunter etwa eine Version von "Spain" von "Chick Corea" und weitere von diversen Titeln des spanischen Komponisten Manuel de Falla.

"Wir bestimmen zu hundert Prozent den Inhalt, um nicht unsere Seele verkaufen zu müssen", berichten die zwei Profimusiker. Das ist gar nicht so leicht, zumal "z.B. bei Plattenverträgen an jeder Seite jemand zieht. Das muss man dann jedes Mal aufs Neue austarieren." Deshalb nehmen sie vieles in ihre eigene Hand, wie zum Beispiel auch die Organisation und die Drehs zu ihren Videos, die die Universalkünstler in Eigenregie produzieren.

So ist auch das Video zu ihrem Song "Consolation" vom neuen Album entstanden. "Der Vorteil des Selber-Machens liegt neben dem finanziellen Aspekt darin, dass die Arbeit nicht mehr langsam und behäbig vonstattengeht, wie es vorher der Fall war", erklärt Jan Pascal. So sei die Umsetzung des Videos für "Consolation" relativ spontan verlaufen. "Wir waren gerade in der Schweiz und haben gewusst: Wir brauchen für unser Video ein Pferd und eine Flamenco-Tänzerin. Also haben wir bei Google gesucht und sind dort auch fündig geworden", berichten die beiden. Am nächsten Tag hätten sie dann bereits mit dem Dreh angefangen.

Dabei wurde einmal mehr deutlich, wie eindrücklich ihre Musik ist. Denn die Flamenco-Tänzerin habe sich - wie die beiden sympathischen "guitarristas" erzählen - in einer Krise befunden und wollte mit dem Tanzen aufhören. Durch die Musik sei sie aber dazu inspiriert worden, weiterzumachen.

Die Musik von "Café del Mundo" überzeugt eben. "Wir kämpfen mit unserem Schwert, dem Inhalt", meint Alexander Kilian. Und diese Waffe, die alles andere als stumpf ist, spricht ihre ganz eigene Sprache, nämlich die Sprache der Musik. Was für viele eine große Herausforderung darstellen dürfte - nämlich Inhalte und Emotionen lediglich über die musikalische Darstellung zu transportieren - ist für die beiden Buchener Musiker ein Gewinn: "Das Schöne an unserer Instrumentalmusik ist, dass sie direkt ist und keine Barriere durch die Sprache überbrücken muss."

Statt der Sprache lassen sie ihre Flamenco-Gitarren sprechen, die sie in ihrer Vielfalt gekonnt beherrschen. "In unserem Instrument begegnen sich Orient und Okzident, sie sind einerseits hochemotional, aber andererseits auch unterhaltsam."

Doch nicht nur in ihrer Ausdruckskraft, sondern auch in der technischen Umsetzung sollen ihre Songs überzeugen, denn: "Die Qualität muss stimmen!" Und - um den Blick wieder nach London zu lenken - die stimmte bei den Aufnahmen in den Abbey Road Studios.

"Es herrscht dort eine ganz andere Arbeitsweise. Es ist nicht so steril", sagt Jan Pascal, während Alexander Kilian meint: "Es war wirklich faszinierend, es waren zehn Stunden Gänsehaut."

Kein Wunder, denn: "Wir waren im Studio zwei, wo bereits die Beatles über 200 ihrer Songs aufgenommen hatten." Grund also, um in Ehrfurcht zu erstarren? Eher nicht. "Es ging total familiär zu", erklärt Alexander Kilian. "Es war gerade ein komplettes Orchester da, das den Soundtrack für den nächsten Star-Wars-Film aufnahm, da herrschte eine ausgelassene Stimmung."

Doch bei aller Qualität des Sounds, die ihren Weg auf die CD gefunden hat - "das Zugpferd unserer Einnahmen ist der Verkauf von Konzerttickets", informiert Jan Pascal. Und die Konzerte gibt das Duo inzwischen in ganz Europa. Für Auftritte in Asien und Amerika würden indes auch schon Gespräche geführt, verraten die beiden Musiker.

"Wir hätten niemals gedacht, dass wir international so ankommen." Doch die Zahlen sprechen für sich: Letztes Jahr spielten sie an rund 120 Tagen in 15 Ländern und ließen somit ihren Bandnamen "Café del Mundo", also "Kaffee der Welt", Wirklichkeit werden. Ihr Publikum kommt nicht nur aus aller Herren Länder, sondern auch aus verschiedenen Altersklassen. "Uns hören alle von Kindern bis zu den Großeltern", meinen sie. Und vor allem Audiophile seien von ihrer Musik begeistert.

Und diese werden am 22. September voll auf ihre Kosten kommen, wenn das Duo um 20 Uhr im Carmen-Würth-Forum in Künzelsau sein neues Album vorstellen wird. Denn "im Saal herrscht ein erstklassiger Klang".

Den man dann daheim auf dem Album nachhören kann - in bester Abbey-Road-Studio-Qualität.

Info: Karten gibt es im Vorverkauf beim Unternehmen Würth unter Tel. 07940/15-6200 oder im Internet unter www.kultur.wuerth.com.