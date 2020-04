Das Gitarrenduo „Café del Mundo“ gibt am Karsamstag ein Online-Konzert, das aus Buchen weltweit übertragen wird. Foto: zg

Buchen. Musik lebt von Emotionen, vom direkten Kontakt zwischen Publikum und Musikern. Wir schreiben Ostern 2020, alles ist anders, die mit Berufsverbot belegte Kulturszene ruht. Wäre da nicht das Internet, Segnung und Heilsversprechen der Moderne. Auf Einladung der Buchener Veranstaltungstechniker Walter und Tristan Häfner wird das Duo "Café del Mundo" am Karsamstag, 11. April, um 21 Uhr ein großes Online-Live-Konzert in der Halle im Gewerbepark spielen. Die Firma "SommerCable" streamt mit dem Kanal WahWah-TV die Übertragung auf die gängigen Plattformen. Fans aus aller Welt können somit live das Konzert der beiden Gitarristen miterleben. Regie führt Thierry Miguet, der virtuelle Eintritt ist frei.

Für viele Fans ist das Kontakthalten mit dem Lieblingsmusiker äußerst wichtig. Gerade in ungewohnten Zeiten. Denn Musik berührt die Seele, sie ist weit mehr als bloße Unterhaltung. Es ist nicht absehbar, wann wieder Versammlungen zum gemeinsamen kulturellen Austausch stattfinden können, wann echtes Teilen von Emotionen dem Verteilen von Emojis den Rang abläuft. Doch so viel ist sicher: Live-Musik wird spätestens dann wieder eine neue Wertschätzung erfahren.

Jan Pascal und Alexander Kilian lernten sich 2007 bei einem Flamenco-Gitarrenworkshop in Buchen kennen. Der Funke sprang sofort über. Sie komponierten seitdem die gemeinsamen Alben "Nuevo Cuarteto" (2008), "Café del Mundo" (2012), "La Perla" (2014) und eine Live-Aufnahme "In Passion" (2015). 2015 erscheint auch "Dance of Joy", ein Remake ihrer ersten gemeinsamen Kompositionen. 2018 folgte dann "Beloved Europa".

2019 dann der Ritterschlag: eine Aufnahme in den legendären Abbey-Road-Studios in London. Das Album "Famous Tracks" erschien im September 2019 bei GLM Music und wurde für den Opus Klassik in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen" nominiert.

Info: www.cafedelmundo.de