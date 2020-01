Das Rathaus in Buchen. Foto: Tanja Radan

Buchen. Bei der Mitgliederversammlung des Bürgernetzwerks dankte Vorsitzender Joachim Falz in seinem Rechenschaftsbericht den Mitgliedern und Helfern für die Unterstützung bei den angebotenen Veranstaltungen. Der Tanztee-Nachmittag hat sich zu einer regelmäßig sehr gut besuchten Veranstaltung entwickelt, die sogar Personen aus entfernteren Gemeinden anzieht.

Während die Filmvorführungen des Kinomobils für Kinder und Jugendliche meist schlecht besucht seien, werde das Abendprogramm, abhängig vom gezeigten Film, zufriedenstellend angenommen. Ein wichtiges Angebot bilden die Rat- und Tat-Sprechstunden, die 14-tägig im Rathaus stattfinden. Das Bürgernetzwerk kooperiert auch mit dem Mehrgenerationenhaus. Zum Einzug schenkte das Netzwerk dem Mehrgenerationenhaus eine Outdoor-Tischtennisplatte mit Bällen und Schlägern.

Es unterstützt dort Veranstaltungen oder führt selbst welche durch. Beispielhaft erwähnte der Vorsitzende den monatlich stattfindenden und beliebten "We are talking English"- Abend und die Kooperation zu den Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sowie dem Mobilitätstag. Er wies auch darauf hin, dass das Netzwerk im Mehrgenerationenhaus den Sammelbehälter für gebrauchte Handys betreut.

Eine gut besuchte Veranstaltung war der Besuch des Eiermann-Magnani-Hauses in Hettingen, bei dem der Vorsitzende des Vereins, Eberhard Müller, mit interessanten Fakten zu begeistern wusste. Schon vor der "Fridays for Future"-Bewegung beschäftigte sich das Bürgernetzwerk mit Nachhaltigkeit und bot die erste Veranstaltung zum Thema "Plastikmüll" an.

Trotz des geringen Publikumsinteresses soll noch eine zweite Veranstaltung, diesmal zum Thema "Lebensmittelabfall", stattfinden. Mit Bedauern stellte der Vorsitzende fest, dass der zum zweiten Mal angebotene E-Bike Kurs für Senioren mangels Interesse ausfallen musste. Das galt auch für die Fahrt zur Bundesgartenschau Heilbronn.

Erfreut berichtete Falz, dass die Bemühungen, einen ehrenamtlichen Fahrdienst in Buchen einzurichten, vom Bürgermeister genehmigt und somit versichert sind, so dass dieser ab sofort aufgenommen werden kann. Es werden dringend Personen gesucht, die sich bereit erklären, Fahrdienste zu übernehmen. Auskünfte erteilt das Netzwerk unter Telefon 06281/562099. Obwohl der Fahrdienst allen Ortsvorstehern vorgestellt wurde, gilt er vorerst leider nur für Buchen, da die Teilorte kein Interesse an einem Fahrdienst gezeigt haben. Das Bürgernetzwerk hofft auf rege Unterstützung durch die Mitbürger.

Kassenwarts Willy Brech stellte den Kassenbericht vor. Für die Weihnachtsaktion des Bürgernetzwerks, das Bedürftige unterstützt, wurden 1000 Euro zur Verfügung gestellt.