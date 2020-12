Buchen. (pol/rl) Zu einem Gebäudebrand in der Gutenbergstraße kam es am Mittwoch kurz nach Mitternacht. Gegen 0.30 Uhr war das Feuer in einem Gebäude ausgebrochen, dass zu einer Küche ausgebaut werden sollte. Das Feuer verbreitete sich auf den kompletten Dachstuhl aus, der in der Folge niederbrannte und in sich zusammen fiel.

Der Brand wurde erst am Morgen von einem Passanten entdeckt, der daraufhin die Feuerwehr anrief, die den Brand löschte.

Es entstand rund 50.000 Euro Sachschaden. Die Brandursache ist im Moment noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Mosbach bitte nun Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.