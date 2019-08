Buchen. (Wd) Die Katholische Pfarrgemeinde Buchen steht hinsichtlich der Durchführung von größeren Veranstaltungen vor erheblichen Problemen: Nachdem bei einer Begehung in Sachen Brandschutz im Wimpinasaal am 19. Juni etliche brandschutztechnische Mängel festgestellt wurden, hat das Landratsamt in Mosbach offenbar mehrere Auflagen verfügt, die in Zukunft erfüllt werden müssen. Als Sofortmaßnahme wurde bereits eine Brandmeldeanlage eingebaut.

Größere Veranstaltungen dürfen nach Recherchen der RNZ bis auf Weiteres nicht stattfinden. Veranstaltungen wurden demnach auf maximal 130 Personen begrenzt. Deren Durchführung ist nur gestattet, wenn zusätzlich eine Feuerwehr-Sicherheitswache gestellt wird. Der Leiter der kirchlichen Verrechnungsstelle (zuständig für das Dekanat Mosbach-Buchen) in Walldürn, Karl-Heinz Kern, verweist darauf, dass der zuständige Mitarbeiter momentan in Elternzeit sei. Derzeit werde von einem Gutachter ein Brandschutzkonzept für den Saal erstellt. Er bestätigt, dass Sicherheits-Auflagen vom Landratsamt für eine größere Personenzahl verfügt worden seien. Einzelheiten seien ihm nicht bekannt, aber es hänge nun davon ab, welche Auflagen im Gutachten gemacht werden würden und was diese dann kosten würden. Im schlimmsten Fall könne es durchaus schon eine Sache der Abwägung sein, ob Großveranstaltungen im Wimpinasaal noch abgehalten werden könnten, so Karl-Heinz Kern.

Damit könnten Großveranstaltungen wie die Kolping- oder Frauenfastnacht an diesem Veranstaltungsort durchaus gefährdet sein. Dort ging es, wie vielen bekannt, eng aber urgemütlich zu.

Doch wo soll im Notfall der gut erreichbar zweite Fluchtweg sein? Gerne hätten wir dazu Pfarrer Johannes Balbach befragt. Nach Auskunft des Pfarrsekretariats sei er in Ferien und erst wieder ab September zu sprechen, hieß es am gestrigen Donnerstagvormittag. Auch im Landratsamt Mosbach hielt man sich trotz mehrmaliger Anfragen bedeckt und wollte sich, so die Auskunft am Mittwoch und Donnerstag, vorerst nicht äußern.

Punkte der Auflagen sollen sein, dass Brandschutztüren eingebaut werden müssen. Auch die Küche unmittelbar im Bereich des Zuganges im ersten Stock ist offenbar ins Visier der Experten geraten. Ein geeigneter Notausgang soll deshalb angemahnt worden sein. Den soll es geben, aber er soll offenbar derzeit nicht nutzbar sein. Eine Feuertreppe, wie sie an vielen öffentlichen Gebäuden wie auch Schulen schon längst Standard ist, scheint an dem Gebäude so nicht ohne weiteres möglich zu sein.

Bislang war die Diskussion über die geplante Kirchenentwicklung 2030, die schon genügend für Unruhe gesorgt hat, im Juni offenbar die letzte Veranstaltung im Wimpinasaal. Die dort geplante Ausstellung der Hobbykünstler während des Schützenmarktes wurde vorsorglich schon in die Stadthalle verlegt.

So bleibt letztendlich die Frage, ob die katholische Kirchengemeinde die Kosten stemmen kann, wenn letztlich mit dem Brandschutzgutachten im September endgültig Klarheit herrscht.

Wer den Mut und die Entschlossenheit der Pfarrgemeinde Buchen kennt, auch größere Aufgaben zu stemmen, kann getrost darauf hoffen, dass es auch in Zukunft noch große Sternstunden im Wimpinasaal geben wird. Brandschutzauflagen sind kein Selbstzweck, sondern dringend notwendig. Auch andere Pfarreien dürften vor diesen Problemen stehen. Aber eine große Gemeinschaft wird auch diese Herausforderungen schaffen.