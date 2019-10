Zum Glück konnte die Feuerwehr schnell Entwarnung geben: Der Brand in einem Nebengebäude des Krankenhauses ging am Samstagabend glimpflich aus. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Ein Brand in einem Nebengebäude des Krankenhauses in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße sorgte am Samstagabend für Aufregung bei Bewohnern und Rettungskräften. Doch zum Glück konnte die Feuerwehr schnell Entwarnung geben: Es wurde niemand verletzt.

Während Feuerwehr und Polizei am Samstag gegen 21.30 Uhr noch auf der Anfahrt waren, gelangten Bewohner des Hauses in das Zimmer, aus dem der Rauch quoll. Dort hatte der Mieter offensichtlich eine Pfanne mit Fleischstücken auf dem Herd vergessen, die beim Kochen in Brand geraten waren. Die Bewohner brachten die Pfanne ins Freie. Durch das schnelle Handeln konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Die Feuerwehr war mit 17 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen und 4 Helfern und die Polizei mit zwei Streifen vor Ort. Das Gebäude auf dem Areal der Neckar-Odenwald-Kliniken, das dem Landkreis gehört, wird unter anderem vom Notarzt, Rettungsassistenten und Notfallsanitätern genutzt. Es dient zudem als Wohnheim für Beschäftigte des Krankenhauses und Flüchtlinge.