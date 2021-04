Von Rüdiger Busch

Buchen. Beim Fünf-gegen-Fünf in den Straßen des Wohngebiets "Nahholz" in Buchen oder später in den Jugendmannschaften des TSV 1863 fiel sein Talent schon auf. Dass es ihm einmal zu einer – wenn auch kurzen – Profikarriere verhelfen würde, war da noch nicht absehbar. Am Ende hat es zwar, vor allem verletzungsbedingt, für den dauerhaften Durchbruch nicht gereicht. Aber Bogdan Müllers Werdegang steht dennoch für den immerwährenden Traum des talentierten Amateurs, der nur lange genug mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam machen muss, um am Ende doch noch Profi zu werden. Heute, zehn Jahre nach seiner Zeit beim FC Schalke, ist Bogdan Müller mit sich und der Welt im Reinen. Er kann auf eine bemerkenswerte und alles andere als alltägliche Laufbahn zurückblicken: vom Feierabendkicker zum Fußballprofi.

Erste Schritte beim TSV Buchen

Geboren in Kasachstan landete seine Familie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Buchen. Wie bei so vielen Aussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion half der Sport und vor allem der Fußball bei der Integration. Gemeinsam mit seinem Bruder und 20, 30 Kindern aus der Nachbarschaft kickerte Bogdan zunächst auf der Straße. "Fünf gegen fünf, und nur die Besten durften mitspielen", erzählt der heute 32-Jährige lächelnd – motivieren musste man da keinen. Glücklicherweise lebte ein Funktionär des örtlichen TSV damals in der Nachbarschaft und sah den Buben beim Fußballspielen zu. Er sorgte dafür, dass die talentierten Nachwuchsspieler nicht mehr nur auf der Straße, sondern auch im Verein spielten – und der TSV Buchen tat damals wie heute viel dafür, um Neubürgern den Weg in der neuen Heimat zu ebnen.

Fußball, Freunde, Schule: Bogdan Müllers Kindheit und Jugendzeit unterschied sich nicht von der Millionen anderer. In der Region machte er sich als schneller und torgefährlicher Angreifer zwar einen Namen, und er wechselte für eine Spielzeit nach Tauberbischofsheim, wo er in die B-Junioren-Verbandsliga kickte. Mehr war aber nicht: "Der Gedanke an eine Karriere war weit weg", erinnert sich Bogdan heute im Gespräch mit der RNZ, "ich hätte nie damit gerecht, Profi zu werden."

Noch vor dem Abitur debütierte der junge Mann bei den Senioren des TSV, die – auch dank seiner Treffer – zwischen 2007 und 2008 den Durchmarsch von der Kreisliga in die Verbandsliga feiern durften.

Im Sommer 2010 absolvierte Bogdan Müller die Saisonvorbereitung beim FC Schalke. Das Foto zeigt ihm beim Testspiel in Braunschweig. Fotos: Rüdiger Busch

In Neckarelz kamen die Scouts

Das Tor zur großen Fußballwelt öffnete sich dann für ihn in der Winterpause 2008/09 durch seinen Wechsel zum Ligakonkurrenten SpVgg Neckarelz. Mit dem Badischen Pokalsieg und dem unvergessenen Duell gegen den FC Bayern München am 2. August 2009 (1:3) sicherten sich Bogdan und seine Teamkollegen einen Platz in den Geschichtsbüchern des Fußballs im Odenwald. Spätestens zu diesem Zeitpunkt stand sein Name bei verschiedenen Scouts auf der Liste. Und er wurde von Woche zu Woche dicker unterstrichen!

Das Interesse an ihm steigerte sich, als die Neckarelzer in den nächsten Monaten von Sieg zu Sieg eilten und die Tabellenspitze der Verbandsliga erklommen. "Wir haben damals einfach einen tollen Fußball gespielt", erinnert sich Bogdan. Satte 13 Treffer steuerte der Angreifer in den ersten acht Rundenspielen bei. Im Spätherbst 2009 gab es dann die ersten Anfragen höherklassiger Vereine. Den Anfang machten der FC Bayern II und der 1. FC Köln.

Probetraining auf Schalke

Dann meldete sich der damalige Manager des Verbandsligisten TV Hardheim, Werner Maier: Bogdan solle beim FC Schalke ein Probetraining absolvieren. "Das hab ich erst nicht geglaubt", erzählt er, auch wenn er wusste, dass es damals einen engen Draht zwischen dem Meistertrainer und dem Hardheimer Sponsor Arnold Hollerbach (†) gab. Wie zum Beweis klingelte einige Tage später sein Handy: Die Nummer war zwar unbekannt, der Anrufer dafür umso prominenter – Felix Magath. "Mir hat kurz die Stimme versagt, so baff war ich", erinnert sich Bogdan. Gemeinsam mit Werner Maier fuhr der damals 21-Jährige wenige Tage später nach Gelsenkirchen zum Probetraining.

Nach drei Tagen Training bot ihm Felix Magath einen Vertrag an: Bogdan unterschrieb und band sich für dreieinhalb Jahre an Schalke. Groß überlegen konnte er nicht: "Wenn Dir eine solche Persönlichkeit einen Vertrag anbietet, dann unterschreibst Du", sagt Bogdan. Aus heutiger Sicht wäre es besser gewesen, er hätte gezögert und sich andere Angebote angehört. "Der Sprung von der Verbandsliga in die Bundesliga war damals zu groß", weiß er inzwischen, "ich wäre besser in die zweite Liga gegangen."

Stolz: Der 21-jährige Bogdan Müller bei seinem ersten Foto im Schalke-Trikot.

Eine völlig andere Welt

Plötzlich war der junge Mann aus Buchen Teamkollege von Stars wie Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Rafinha, Ivan Rakitic, Gerald Asamoah oder Kevin Kuranyi. So schön die neue Welt war, so schwer fiel ihm – und seinem Körper – die Umstellung. "Ich hatte zuvor dreimal die Woche trainiert und jetzt dreimal am Tag", erklärt Bogdan Müller und fügt lachend hinzu, "und das unter Felix Magath." Noch dazu hatte der als Meister vom VfL Wolfsburg zu Schalke gewechselte Magath als Trainer und Manager in Personalunion damals einen Megakader von annähernd 40 Spielern zusammengestellt. Für ein Talent wie Bogdan blieb da kaum Gelegenheit, sich zu beweisen, auch wenn der Coach im Juli 2010 im Gespräch mit der RNZ sagte: "Wir werden noch Freude an ihm haben." Es kam aber anders.

Nach eineinhalb Jahren, in denen er nie in der Bundesliga, sondern nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West spielte (27 Einsätze, sechs Tore). wechselte Bogdan im Sommer 2011 zum KSC in die zweite Liga.

Der Wechsel zum KSC

"Ich kam verletzt an und war die ersten sechs Wochen außer Gefecht", erzählt der 32-Jährige. Den Rückstand holte er zwar schnell auf, und es gelang ihm, nach sieben Spieltagen Stammspieler zu werden. Bei seinem Debüt bei Fortuna Düsseldorf (2:4-Niederlage) erzielte er gleich sein erstes Profitor. 14 Spiele und ein weiteres Tor (in Duisburg) folgten. Wenn er fit war, spielte Bogdan damals, meist auch von Beginn. Immer wieder machten ihm aber muskuläre Probleme zu schaffen – die Folge einer nicht optimalen Reha in der Saisonvorbereitung. Negativer Höhepunkt war im März 2012 ein Muskelriss, der ihn zu einer monatelangen Pause zwang.

Eines seiner beiden Tore in der 2. Bundesliga erzielte Bogdan Müller (hier im Zweikampf mit Kevin Wolze) im Duell seines Karlsruher SC gegen die „Zebras“ des MSV Duisburg. Foto: Imago

Immer wieder Verletzungen

Der KSC stieg in der Relegation ab, und Bogdan riss sich in der Reha erneut den Muskel, so dass "ich Angst hatte, ob ich überhaupt noch einmal spielen kann". Der Jungprofi suchte Rat bei einem Spezialisten, bei Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München. Der machte ihm klar, dass sein Körper, seine Muskeln, den Belastungen im Profifußball nur schwer standhalten würden. Was tun? In der Winterpause 2012/13 zog der damals 24-Jährige die Konsequenzen: Er wechselte zurück nach Neckarelz und nahm parallel wieder das Studium auf. Mit der SpVgg wurde er gleich Meister der Oberliga und stieg in die Regionalliga auf. Nach zweieinhalb Jahren wechselte er zur Neckarsulmer Sportunion, mit der er ebenfalls aufstieg – in die Oberliga. Anschließend beendete er mit 28 seine Karriere.

"Ich war selbst schuld"

Heute, knapp vier Jahre später, ist er mit sich und seinem Leben im Reinen: "Natürlich ist damals ein Traum geplatzt, als ich das Kapitel Profifußball abhaken musste", räumt Bogdan ein. "Was habe ich für ein Pech", habe er sich damals angesichts der Verletzungen gedacht, die ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. "Heute denke ich mir: Ich war selbst schuld!" Er hätte viel professioneller leben müssen: "Zusätzliches Fitnesstraining, eine professionellere Ernährung und meinen Körper mehr pflegen." Statt nach dem Training in Karlsruhe zu bleiben, sich massieren zu lassen oder in die Sauna zu gehen, habe er sich ins Auto gesetzt und sei zur Familie und den Freunden nach Buchen gefahren. Ein Fehler, wie er heute weiß. Was bleibt sind aber die Erinnerungen, mit Weltstars auf dem Platz gestanden zu haben. Kontakte mit den Mitspielern aus seiner Profizeit habe er kaum noch: Dazu ist das Geschäft zu schnelllebig.

Heute gehört der Sonntag der Familie

Bogdan Müller hat aber seinen Frieden gefunden. Der Fußball spielt schon seit einigen Jahren nicht mehr die Hauptrolle in seinem Leben. Nicht der Trainer, sondern Ehefrau Katja sowie die Kinder Sophie (5), Lion (3) und Ellie (1) bestimmen nun über seine Freizeit. Die Familie lebt im Eigenheim in Adelsheim, Bogdan arbeitet im Bereich Unternehmensentwicklung bei der Bechtle AG in Neckarsulm. Zwar gebe es immer wieder Anfragen, ob er als Trainer oder Spielertrainer einsteigen möchte. Doch nach 20 Jahren, in denen der Fußball seine Wochenenden – und lange Zeit auch die Werktage – dominierte, sind vorbei: "Der Sonntag gehört der Familie!" Zumindest solange die Kinder so klein sind, dürfte sich daran nichts ändern.

Aber ganz ist der Fußball nicht aus seinem Leben verschwunden: Die Erinnerung daran, wie er mit Stars wie Weltfußballer Raul auf dem Platz gestanden hat, kann ihm niemand nehmen. Und ab und zu trifft er sich mit Freunden zum Kicken. Sie spielen fünf gegen fünf – so wie damals, vor mehr als 25 Jahren auf den Straßen Buchens.