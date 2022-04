Buchen-Bödigheim. (ahn) "Die Russen sind durch unser Dorf marschiert. Sie haben alles geplündert und sogar Hunde erschossen. Es ist unfassbar", sagt Oksana Oliinyk. Sie ist mit ihrem 17-jährigen Sohn Nazar und ihrer Schwester Tania Shvedova aus der Ukraine geflohen. Eine erste Bleibe haben sie in einem der Ferienhäuser auf dem Ferienhof Pfeiffer in Bödigheim gefunden, wo Amelie Pfeiffer und ihre Familie sie aufgenommen haben.

"Wir haben mitbekommen, wie in der Nacht die Bomben vom Himmel gefallen sind", berichtet Oksana. "Es sind schon so viele Menschen gestorben, es sind so viele Häuser zerstört", sagen die beiden Schwestern, die unter anderem Freunde in Butscha haben, wo Putins Soldaten unter der Zivilbevölkerung ein Massaker angerichtet haben sollen, wie kaum zu ertragende Bilder dokumentieren. Unter den zivilen Todesopfern in der Ukraine befindet sich auch der geschiedene Ehemann ihrer Stiefschwester, mit dem sie in gutem Kontakt standen. Er hat die Dörfer in seiner Heimatgegend mit Nahrungsmitteln versorgt. Dabei wurde er von einer russischen Bombe tödlich getroffen.

"Sie selbst kennen die Menschen, die gestorben sind, und die Plätze, die zerstört wurden. Das macht es so schwierig für sie. Sie leiden unter einem kompletten Vertrauensverlust", erklärt Amelie Pfeiffer. Unter anderem, um das Vertrauen wieder aufzubauen, hat sie die drei Flüchtlinge nun bei sich aufgenommen.

"Wir hatten Glück", so Amelie Pfeiffer. "Wir hatten bereits Kontakt, als Tania noch in Kiew war, wir wussten, auf wen wir uns gegenseitig einlassen würden, die Kommunikation über Englisch war kein Problem." Denn Tania kennt Amelie Pfeiffers Schwester Lisa Vogler, die in Bulgarien lebt. Vor zehn Jahren lebten sie beide einige Jahre in Sofia, wo sie sich kennenlernten. Als der Krieg in der Ukraine begonnen hatte, wurde der Kontakt wiederhergestellt, in Sorge um Tanias Wohlergehen. Tania war wieder in ihre Heimatstadt Borispyl bei Kiew zurückgekehrt, wo sie bis vor Kurzem mit ihrem Mann und zwei Katzen in einem großen Haus gelebt hat.

"Ich wollte am Anfang noch bleiben", berichtet Tania. Aber eines Tages hat sie erkannt, dass es nicht mehr sicher war. So hat sie die Flucht angetreten. Ihr Mann blieb – genauso wie ihre jüngere Schwester und Oksanas Ehemann und Nazars Vater – in der Ukraine, um dort zivile Hilfestellung zu leisten.

Oksana lebt eigentlich in Nova Buda, einer kleinen Stadt etwa 100 Kilometer nordöstlich von Kiew, ganz in der Nähe von Borodianka. "Wir wohnen nah am Wald", berichtet sie. "Eines Tages flog ein Helikopter unseren Ort an. Er war sehr tief. Darin waren russische Soldaten, die dann in den Wald gingen." Das war der Zeitpunkt, an dem es auch für Oksana zu gefährlich wurde. Sie packte einen kleinen Koffer und machte sich zusammen mit ihrem Sohn Nazar und ihrer Schwester Tania auf die Flucht.

Die Bilder, die sie dabei am Flüchtlingslager an der polnischen Grenze sahen, werden sie niemals vergessen, sagen die beiden Schwestern. "Es gab große Schlangen an den Bussen. Frauen und Kinder weinten. Da war zum Beispiel eine Frau aus Mariupol, die sich um ihren verwundeten Hund gekümmert hat", erzählt Tania. "Es war herzzerreißend."

"Wir hatten Glück, denn wir waren nur etwa vier Stunden im Lager", berichten sie. "Andere mussten dort zwei Tage ausharren." Eine glückliche Fügung des Schicksals war auch, dass Tania über Lisa Vogler schon Kontakt zu der Bödigheimerin aufgenommen hatte.

"Das gab uns viel Vertrauen. Andere kennen niemanden und wissen nicht, wohin sie gehen", sagt Tania, während Amelie Pfeiffer ergänzt: "Die Frauen haben sehr viel Angst, in einen Bus mit unbekanntem Ziel zu steigen, da sie nicht wissen, ob sie etwa an Menschenhändler gelangen oder zur Prostitution gezwungen werden."

Nachts um halb zwei kamen Tania, Oksana und Nazar am Frankfurter Bahnhof an, wo sie von Pfeiffer empfangen wurden, bevor sie die Flüchtlinge in einer ihrer Ferienwohnungen unterbrachte.

"Um die fürchterlichen Erlebnisse verarbeiten zu können, ist es wichtig, dass die Geflüchteten hier eine stabile und ruhige Umgebung haben, sie sind stark traumatisiert", betont Pfeiffer. "Ich will die Menschen motivieren, ebenfalls ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, sie aufzunehmen oder die Mütter mit den Kindern zu unterstützen, sie zu begleiten. Denn die Probleme, die wir derzeit in Deutschland erfahren, zum Beispiel die Preissteigerungen, sind für viele ebenfalls ernsthaft, aber dennoch kein Vergleich zum Leid, das den Menschen in der Ukraine widerfährt."

"Wir fühlen uns schuldig, weil wir hier in Sicherheit sind, während andere noch in den Kriegsgebieten sind", sagen Tania und Oksana, die sich inzwischen eingelebt haben. So nimmt Nazar am Online-Unterricht seiner ukrainischen Schule teil, erteilt durch seine Lehrerin aus dem Exil. Es ist sein letztes Jahr in der Schule, danach will er Psychologie studieren. Tania und Oksana genießen die Gespräche mit der Familie Pfeiffer und helfen zum Beispiel bei der Gartenarbeit. "Es ist gut, beschäftigt zu sein. Da kommen die Gedanken nicht", meint Tania, die aber auch gern in die katholische Kirche nach Buchen geht. "Ich liebe es, dort in der Ruhe zu sitzen und abzuschalten – ganz ohne Handy, ganz ohne schreckliche Nachrichten."

Damit die drei Geflüchteten auch einmal auf andere Gedanken kommen, nahm sie Pfeiffer am vergangenen Wochenende zur inzwischen sechsten Mahnwache nach Mosbach mit, wo die Kreisrätin selbst als Rednerin für Frieden und Solidarität warb. Danach gingen sie noch auf das Konzert des Buchener Gitarrenduos "Café del Mundo". "Das waren drei Stunden zum Abschalten der Gedanken, wir haben viele gute Menschen getroffen und die Musik sehr genossen", sind sich alle einig.

Solche positiven Erfahrungen haben die drei Flüchtlinge schon öfter in Deutschland gemacht. "Es hilft schon, auf der Bahnfahrt die ukrainischen Flaggen an den Häusern zu sehen", meint Tania, die noch von einer Begegnung mit einer Busfahrerin erzählt. "Sie konnte kein Englisch, aber hat gesehen, dass ich aus der Ukraine bin. Daraufhin hat sie mit ihren Händen ein Herz-Zeichen gemacht. Es ist schön, dass es solche Menschen gibt, und die Unterstützung zu fühlen."

Positive Erfahrungen dahingehend haben die drei auch mit Russlanddeutschen gemacht. "Wir haben sehr nette russischsprechende Menschen getroffen, die gegen Putin sind und unser Leid verstehen", berichten sie. Dabei wollten sie sich anfangs nicht von ihnen helfen lassen, hatten Angst davor, die russische Sprache zu hören. Die Freundlichkeit hat aber ihr Vertrauen in das Gute in den Menschen wieder gestärkt. Denn: "Die Ukraine ist unser Land, unsere Kultur, wir haben unsere Sprache und unsere Religion, wir sind keine Russen. Jetzt nehmen Putins Soldaten uns alles weg", betont Tania, die sich bereits 2014 bei der Maidan-Revolution für die Demokratie eingesetzt hat. Pfeiffer ergänzt: "Deswegen tun wir alles, um zu helfen. Wir wollen Putin zeigen, dass der Krieg falsch ist und dass wir ihn niemals akzeptieren werden. Jeder kann dabei helfen."

Und wie geht es nun weiter mit Tania, Oksana und Nazar? Zurückkehren ist vorerst keine Option. Es ist zu gefährlich. "Ich weiß auch nicht, wie es nach dem Krieg sein wird", sagt Tania. "Es ist alles zerbombt, und wir haben keinen Arbeitsplatz mehr." So wollen sie demnächst nach Kanada weiterreisen, wo Oksanas Tochter mit ihrer Familie lebt. Die schrecklichen Kriegsbilder werden sie aber wohl auch dorthin begleiten.