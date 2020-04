Buchen. (tra) Die gute Nachricht gleich vorweg: Auch während der Corona-Pandemie schrecken die Blutspender nicht vor ihrem lebensrettenden Dienst an der Allgemeinheit zurück. "Die Blutspendetermine, die wir bis einschließlich 17. April hier in Buchen vergeben, sind nahezu vollständig belegt", berichtet Lea Zimmermann vom DRK Buchen.

Um sowohl die Blutspender als auch die Mitarbeiter und Helfer vor einer potenziellen Infektion mit Sars-Cov-2 zu schützen, werden bei den Blutspendeaktionen, die bis zum Ende der Pandemie jeweils in mobilen Blutspendezentren durchgeführt werden, die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen stark erhöht: Die Blutspender, die online einen Terminen vereinbart haben, warten vor der Buchener Stadthalle, bis sie hereingebeten werden. Sie desinfizieren sich unter anderem die Hände, setzen einen Mund-Nase-Schutz auf und bekommen Fieber gemessen.

"Es wird auch dafür gesorgt, dass sich in der Stadthalle in einem Zeitrahmen von 15 Minuten maximal sechs Spender aufhalten. Zudem wird an den Stationen auf den notwendigen Abstand geachtet", erklärt Rudolf Felix vom Blutspendedienst.

"Wir führen die Blutspende zudem mit weniger Helfern durch, damit nicht zu viele Menschen in der Stadthalle sind, und der nach der Blutspende übliche Imbiss muss ausfallen. Dafür bekommt jeder Spender als Dankeschön Schokolade", ergänzt Zimmermann.

Das Blutspendezentrum in der Stadthalle ist noch bis einschließlich Freitag jeden Tag von 14 bis 19 Uhr geöffnet. "Wir freuen uns sehr über die große Resonanz und darüber, dass die Termine nahezu belegt sind. Falls sich dennoch jemand entschließen sollte, unangemeldet zu kommen, und gerade ein Platz frei sein sollte, werden wir denjenigen nicht vor der Tür stehen lassen", sagt Rudolf Felix. Allerdings könne es gut möglich sein, dass es keine Kapazitäten mehr gibt.

Wer spenden möchte, aber in Buchen keinen Termin bekommen hat, hat auch andernorts die Möglichkeit: Weitere mobile Blutspendezentren sind geplant.

Info: www.blutspende.de/termine