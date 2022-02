Buchen. (mb) Vom Wimpinasaal bis zum Mond, vom einfachen Buchener Narren bis zum Bundeskanzler: Die Kolpingsfamilie präsentiert in ihrem Faschenachtsfilm eine beeindruckende "Kolpings Närrische Rückspiegel Show", produziert von den bewährten Kräften von "Blecker TV". Am Ende erklang das traditionelle Kolpingslied im gut gefüllten virtuellen Wimpinasaal. Nur geschunkelt wurde weniger. Bei aller technischen Raffinesse der Mitwirkenden: Das konnten sie den Pappkameraden auf den Sitzplätzen noch nicht beibringen.

Man mag es kaum glauben, dass Laien eine technisch so gelungene Show produzieren können. Die Drohnen-Aufnahme über den Dächern von Buchen, die im Wimpinasaal endet, der gelungene Dreh im gut ausgeleuchteten nächtlichen Museumshof, die Innenaufnahmen im Wimpinasaal und anderswo, die Interviews in den Straßen der Stadt: Alles wirkte professionell und nahezu perfekt.

Auch der Bleckerkuss durfte nicht fehlen. Repro: Martin Bernhard

Der Ton, der Schnitt und auch die Moderation des eloquenten Linus Kieser, alias "Sinus B. Jauchpflaume", überzeugten so sehr, dass man sich bei einem professionellen Fernsehsender wähnte. Der Buchemer Dialekt holte einen aber rasch wieder in die Realität zurück. Diese mischten die Macher gekonnt mit humorvoller Fiktion. So diskutierten die Kandidaten der vergangenen Bürgermeisterwahl scheinbar ernsthaft die Einführung einer Postkutschenlinie. Doch wohin mit den Pferdeäpfeln? Ein besorgter Landwirt regte ein "Pferdeäpfelmanagement" an.

Auch die Aktion "Musik mit Genuss" griffen die Showmacher auf. Doch als die Band "Sechemehl" plötzlich im Wohnzimmer eines nichts ahnenden Ehepaars ihre Instrumente aufbaute und ihren unverkennbaren Sound erklingen ließ, war die Irritation groß.

Auch die Straßenbenennung auf der Marienhöhe war Thema und bot Anlass, über die Umbenennung bestehender Straßen nachzudenken. So könnte man die Hochstadtstraße in Anlehnung an die neue Imagekampagne Baden-Württembergs "The Huscht" nennen. Aus der Siedlung "Am Weidenbaum" könnte – wegen des Hühnermobils – "Am Hühnerweidenbaum" werden. Und der Parkplatz an der Evangelischen Kirche könnte künftig "Parkplatz des Himmlischen Glockenfriedens" heißen. Die Bleckerstadt insgesamt könne man – außerhalb der Faschenacht – als Kreiselstadt bezeichnen, meint der Liedermacher "Greg Ohr", alias Gregor Kieser.

Melancholisch wurde es, als einer der beiden Grollmuss-Zwillinge die Sehnsucht eines alten Mannes besang, der sich wünschte, dass alte Traditionen weiterhin gepflegt würden. Es folgte ein Innehalten beim Gedenken an verstorbene bekannte Buchener Persönlichkeiten.

Danach ging es um einen politischen Abschied. Eva-Maria Ertl berichtete als "Schettina Bausten" mit dem Experten "Professor Dr. rer. Pol. Tilofas von Kirsch de Gessner" von der "Historical University of Störzt" über den "Närrischen Zapfenstreich" mit Angela Merkel. Dazu hatte die Stadtkapelle in Huddelbätz-Kostümen im Museumshof Aufstellung genommen. Landrat und Bürgermeister flankierten die Ex-Kanzlerin, unter deren Perücke sich Franz Scholz befand. Was lag da näher, dass sich die scheidende Politikerin am Ende durch das Abnehmen der Haarpracht in Olaf Scholz verwandelte?

Schauspielerisch die beste Szene des ganzen Films ist sicher das Gespräch des Moderators mit dem Wolfgang-Schäuble-Double Michael Henk. Es wirkt authentisch, natürlich und ungezwungen und mündet in einen Gag, bei dem der Ex-Bundestagsabgeordneter bei der Stallwächterparty in Berlin mit der Stadtkapelle ein Bierglas hinter seinem Rücken verbirgt.

Musikalisch eine Klasse für sich ist die Boygroup "Bleck’R", die den "Kerl wach uff" auf eine moderne, originelle Weise präsentierte. Anschließend durfte im Studio Chorleiter "Borst Herger" die Bekanntschaft von Thomas Gottschalk (Christof Kieser) machen, der dem Original zwar nicht an Körpergröße, aber an extravaganter Kleidung und blonder Mähne glich. Unter dessen Anleitung musste der Chorleiter mit drei Mädchen um die Wette puzzeln – und verlor natürlich. Als erster Odenwälder hat das Gisbert Miesepeter (David Gremminger) geschafft – als Gewinner eines Preisrätsels der Aktivgemeinschaft.

Eine Show ohne "special guests" ist undenkbar: Und so fanden sich Agnes und Agnesa von "Abba" ein. Weil der Dolmetscher ins Schwedische ausgefallen war, verlief die Kommunikation etwas holprig. Die Show endete mit dem Song "Faschnacht feiern" von "Bleck’R", die einem Schrank in der Marktstraße entstiegen und ihre Musik bis zum Wartturm brachten. Auch bei der TV-Produktion mussten die Zuschauer zu Hause nicht auf die Schunkelrunden verzichten. Dafür sorgte die Band "Huddel & Bätz" mit ihrem Sänger Gregor Kieser.

Info: "Kolpings Närrische Rückspiegel Show" kann man noch bis Fastnachtsdienstag, 23.59 Uhr, unter www.kolping-buchen.de abrufen.