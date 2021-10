Das Fahrradgeschäft Bikeomania möchte ab Januar im früheren Modehaus Volpert in der Amtsstraße in Buchen hochwertige Zweiräder anbieten. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Nach Jahren des Leerstands tut sich im früheren Modehaus Volpert in der Amtsstraße in Buchen etwas: Das Fahrradgeschäft Bikeomania aus Obrigheim möchte dort im Januar eine Filiale eröffnen. Geschäftsführer Francesco Gentile bestätigte entsprechende Informationen der RNZ. Der Umbau des früheren Modegeschäfts ist bereits angelaufen.

Erst im Februar wurde das Stammgeschäft von Bikeomania in Obrigheim eröffnet – mitten in der Pandemie. Doch die Nachfrage nach Fahrrädern und E-Bikes ist ungebrochen hoch, so dass sich das junge Unternehmen nun bereits zur Expansion entschlossen hat.

Bikeomania gilt zwar als E-Bike-Spezialist, hat aber hochwertige Räder namhafter Hersteller aus allen Bereichen im Sortiment – "vom Kinderfahrrad über das Tourenrad bis zum E-Mountainbike", wie Gentile berichtet. "Wir verkaufen fast ausschließlich deutsche Produkte", betont der Geschäftsführer und verweist auf Marken wie Kalkhoff oder Riese & Müller. Großen Wert lege man bei Bikeomania auf individuelle Beratung und Service sowie auf Nachhaltigkeit – Qualität statt Quantität laute das Motto.

In Obrigheim beschäftigt das Unternehmen, das auch selbst ausbilden möchte, aktuell sieben Mitarbeiter. Im Zuge der Neueröffnung in Buchen sollen etwa fünf weitere hinzukommen, so Gentile im Gespräch mit der RNZ.