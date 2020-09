Das Projekt "Blühender Naturpark" wurde im Jahr 2018 erstmalig im Naturpark Neckartal-Odenwald durchgeführt. Das Projekt hat sich das Ziel gesetzt, neue Lebensräume und Nahrungsquellen für Bienen und Schmetterlingen zu schaffen. Hierzu werden Flächen innerhalb des Projekts "Blühender Naturpark" gesucht, die in mehrjährige Wildblumenwiesen umgewandelt werden können. Auf diese Weise entsteht ein Netzwerk an bunten Blumenwiesen, das sich durch den ganzen Naturpark zieht und die Suche nach Blüten für Bienen und Co. erleichtert. Der Naturpark Neckartal-Odenwald koordiniert das Projekt. Die Aussaat erfolgt mit der Hilfe von kommunalen Kindergärten und Schulen, um so auch schon die Kleinen an das Thema Biodiversitätsverlust und die Rolle der Bienen heranzuführen. Hintergrund ist, dass in den letzten 27 Jahren die totale Biomasse an fliegenden Insekten um 75 Prozent zurückgegangen ist. pm

