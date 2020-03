Julian Hofmann (l.) und Martin Scheuermann (2. v. l.) führten interessierten Besuchern ihr Forschungsprojekt beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Künzelsau vor. Foto: zg

Buchen. (RNZ) Viel Engagement, Forscherdrang und Erfindergeist steckten die beiden Schüler des Burghardt-Gymnasiums Buchen, Julian Hofmann und Martin Scheuermann, in ihr Forschungsprojekt, mit dem sie beim Regionalwettbewerb "Jugend forscht" in Künzelsau antraten.

Ihr Forschungsziel war die Entwicklung einer einfachen Nachweismethode für Paraffinverunreinigungen in Bienenwachs. Bienenwachs, das mit Paraffin oder Stearin vermischt wurde, ist wesentlich kostengünstiger und kann bislang ohne Kennzeichnung als Bienenwachs verkauft werden. Tatsächlich ist es sogar so, dass gerade im Großhandel viel mit verunreinigtem Bienenwachs bzw. mit Wachsmischungen gearbeitet wird. Im Gegensatz zur Honigverordnung gibt es in Bezug auf Bienenwachs bislang keine Verordnung, die klar regelt, wann es sich bei einem Produkt um teures, 100 Prozent reines Bienenwachs handelt.

Wird das Wachs zur Herstellung von Kerzen oder zum Basteln eingesetzt, ist die Verunreinigung auch nicht problematisch. Wird das verunreinigte Wachs jedoch für die Zwischenwände im Bienenstock verwendet, auf dem die Bienen ihre Waben aufbauen, so kann dies dramatische Folgen für das Bienenvolk haben. Durch das Paraffin bzw. Stearin verringert sich der Schmelzpunkt des Wachses und damit auch die physikalischen Eigenschaften des gesamten Wabenbaus. Als Folge kann das Wabenwerk zusammenbrechen, wenn es mit Honig gefüllt wird. Darüber hinaus scheinen vor allem hohe Stearinanteile eine erhebliche toxische Wirkung auf die Bienenbrut zu haben. Laut der Internetseite "Imkerpate.de" können über 90 Prozent der Bienenbrut bis zum Zeitpunkt der Verdeckelung absterben. Die üblichen Schnelltests auf Verunreinigungen (Farbe, Geruch, Schmelzkurve usw.) sind nicht hinreichend aussagekräftig. Gewissheit bringt nur eine teure chemische Analyse des Wachses.

An dieser Stelle setzten die beiden jungen Forscher des BGB an. Ihr Ziel war der Nachweis von Paraffinverunreinigungen im Bienenwachs mithilfe einer einfachen und kostengünstigen Untersuchung – der Spektroskopie. Dabei begaben sich Hofmann und Scheuermann zunächst auf die Suche nach einer für ihre Messung geeignete Wellenlänge, bei der klar zwischen reinem Bienenwachs und verunreinigtem Wachs unterschieden werden kann. In diesem Zusammenhang entwickelten sie auch eine eigene Messapparatur und ein geeignetes Verfahren zur Herstellung der zu untersuchenden Wachsproben. Zur Auswertung und grafischen Darstellung ihrer gewonnenen Daten erstellten die Schüler ein auf der Programmiersprache "Python" basierendes Datenverarbeitungsprogramm, das vielversprechende Ergebnisse im Hinblick auf die Problemstellung lieferte.

Für ihre forscherische Arbeit und die erzielten Ergebnisse erhielten sie im Regionalwettbewerb "Jugend forscht" in Künzelsau den zweiten Platz im Bereich Physik. Darüber hinaus wurden sie mit einen Sonderpreis für zerstörungsfreie Prüfung, gestiftet von der Deutschen Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung, ausgezeichnet.

Schulleiter Jochen Schwab zeigten sich erfreut über die erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme. Er beglückwünschte die Schüler und betreuenden Lehrer, Eva Raff und Lars Möller, und freute sich, dass die jungen Forscher im nächsten Schritt eine für Imker alltagstauglichen Messapparatur entwickeln möchten, mit der sie im kommenden Jahr unter Umständen auch wieder beim Wettbewerb teilnehmen.