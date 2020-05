Von Anthea Fischer

Buchen. Technische Geräte wie Smartphone, Tablet, Sprachassistenten und Co. begleiten viele Menschen tagtäglich durch ihr Leben. Doch keinesfalls sind diese modernen Helfer nur den Jungen vorenthalten. Auch immer mehr ältere Menschen – oder besser gesagt jung Gebliebene – entdecken die technischen Vorzüge für sich und lassen sich von den vielen technischen Raffinessen helfen und begeistern. Zu diesem Personenkreis gehört die 96-jährige Gisela Müller.

Zu ihrem 90. Geburtstag schenkte ihr ihre Familie ein Tablet, das sie seitdem fleißig nutzt. "Am liebsten schaue ich mir alte Filme und Serien auf YouTube an", so die Seniorin. Besonders gerne nutze sie das Tablet nebst dem Telefon aber auch zur Kommunikation mit ihren Liebesten. Das E-Mail-Schreiben macht ihr Spaß, auch wenn sie dafür etwas Zeit braucht. Videotelefonie möge sie nicht, das sei ihr zu hektisch und da sei ihr das Telefonieren doch lieber.

Zu den technischen Geräten, die Gisela Müllers Alltag bereichern, gehört auch die Sprachassistentin Alexa. Egal ob für die Zeitansage, das Stellen eines Weckers, die Abfrage des Wetterberichts oder für das Abspielen von Musik, Alexa hört aufmerksam den Befehlen der siebenfachen Großmutter zu und unterstützt diese, wo sie nur kann.

Auch der E-Book-Reader darf nicht fehlen. Besonders gerne liest Gisela Müller historische Romane und englische Literatur. Dabei genießt sie, dass sie die Buchstabengröße so anpassen kann, dass das Lesen für sie angenehm ist.

Funktioniert einmal etwas nicht so, wie es soll, versucht sie sich selbst im Lösen des Problems. "Wenn ich es nicht alleine schaffe, bitte ich die Schwestern des Galda-Hauses, meinen Sohn, meine Schwiegertochter oder meine Enkelkinder um Hilfe. Dabei scherzen diese öfter mal und meinen: ‚Omi, wenn wir mal nicht weiterwissen, kommen wir einfach zu dir‘". Vor allem würde sie erleben, dass viele erstaunt seien, dass sie trotz ihres Alters so viel mit Technik hantiere. Aber genau das halte sie geistig jung und fit. "Körperlich bin ich durch die vererbte Polyneuropathie nicht mehr ganz so fit, aber oftmals denke ich, dass mir Gott als Ausgleich dafür einen klaren Kopf geschenkt hat", so die fünffache Urgroßmutter.

Besonders bemerkenswert fände sie im Hinblick auf die Entwicklung der Technik, wie kompakt diese geworden sei. Im Vergleich zu ihrem ersten PC vor 30 Jahren ist das Tablet ein sehr kleines, aber dennoch leistungsstarkes Gerät. "Mir ist es unerklärlich, wie sich auf dem kleinen Bildschirm das Leben abspielen kann. Auch die Wlan-Verbindung finde ich sehr beeindruckend", berichtete Gisela Müller staunend. Aber nicht nur die Technik hätte sich im Laufe ihres Lebens stark verändert, sondern auch ihr Glaube an Gott. Lange Jahre habe sie sich durch das Thema "Glauben" eher bedrängt gefühlt. Doch durch einige Zufälle sei sie immer wieder mit dem Thema in Berührung gekommen. So spielten in einigen Büchern, die sie auf ihrem Tolino liest, oder Filmen, die sie auf ihrem Tablet schaute, Gott und Jesus eine Rolle. Dies waren einige von vielen Puzzleteilen, die sich zusammenfügten und in einem Traum endeten, in dem sie Jesus um Hilfe bat.

Gisela Müller erzählt andächtig: "Da wurde mir mit einem Mal klar, dass alle ,Zufälle‘ Fügungen und Führungen gewesen sind. Ich musste 96 Jahre alt werden, um zu begreifen, dass ich auf meiner Suche nach Gott endlich angekommen und mit all meinen Zweifeln und Fehlern angenommen bin."

Und so sei sie auch der Überzeugung, dass sie die Zuversicht, Freude und Lebendigkeit deshalb wieder geschenkt bekommen habe, um diese weiterzugeben. "Es sind die kleinen Dinge, die Verbindungen schaffen. Mit meinem handlichen Tablet kann ich Kontakt zu meiner Familie aufnehmen; mit einem ,Danke, Herr‘ kann ich Kontakt zu Gott aufnehmen", betont Gisela Müller.

Genauso wenig, wie man jeden Tag mit allen Verwandten und geliebten Menschen chatten, telefonieren oder skypen müsse, müsse man nicht jeden Tag zu Gott beten, sondern es käme auf die innere Beziehung und Verbindung zu den Mitmenschen aber auch zu Gott an.

Für ihre Zukunft wünscht sich Gisela Müller, dass ihre gesundheitliche Situation möglichst so bleibt, wie sie ist oder sich nur langsam verschlechtert, sodass sie sich weiterhin an ihrem Tolino, ihrem Tablet und ihrer Sprachassistentin Alexa erfreuen kann.