Buchen. (mami) Für die Abiturienten hat diese Woche die Zeit des Prüfungsstresses begonnen. Und durch die Corona-Krise hat der Prüfungsablauf einige Neuerungen erhalten: Der Mindestabstand wird durch die Tischabstände sowieso gewährt, und zusätzlich wurden für die Schüler sehr zielgerichtete Wege, wie zum Beispiel zur Toilette, eingerichtet, um nahen Kontakt zu den Mitschülern zu vermeiden.

Nie dagewesen ist auch die Tatsache, dass die Schüler ihren Prüfungszeitraum selbst festlegen konnten. Entweder starteten sie diese Woche, oder sie entschieden sich dazu, einen Nachholtermin zu nehmen. Im Altkreis Buchen waren es aber nur zwei Schüler, die ihr Abitur auf den Nachtermin gelegt haben.

Den Startschuss zur Abiturphase gaben bereits am Montag das Ganztagsgymnasium Osterburken und das Burghardt-Gymnasium in Buchen mit den Spanisch-Prüfungen.

Am Mittwoch stiegen dann das Eckenberg-Gymnasium Adelsheim, das Technische Gymnasium Buchen, die Helene-Weber-Schule Buchen und das Wirtschaftsgymnasium Walldürn zur Deutschklausur mit ein.

Am heutigen Freitag stehen die Profilfächer am Technischen Gymnasium in Form von Technik, an der Helene-Weber-Schule in Form von Gesundheit und Pädagogik und am Wirtschaftsgymnasium in Form von Wirtschaft an.

Die Aufgaben im diesjährigen Abitur im Fach Deutsch befassten sich mit Johann Wolfgang von Goethes "Faust", Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns "Der goldene Topf" und Hermann Hesses "Der Steppenwolf". Lyrikthema war: "Reisen – Deutschsprachige Lyrik von Sturm und Drang bis zur Gegenwart".

Die Abiturienten konnten am Mittwoch aus fünf Aufgaben auswählen. So war eine Aufgabe der übliche Werkvergleich zwischen den Lektüren von Goethe, Hoffmann und Hesse.

Eine andere Möglichkeit war die der Kurzprosa. Hier sollten die Abiturienten Kurzgeschichten und Parabeln interpretieren. Außerdem gab es – wie jedes Jahr – auch eine Erörterung: Zum Thema "Heimat" konnten die Schüler ein Essay verfassen. Zu guter Letzt stand für die Freude der gedichteten Worte eine Gedichtinterpretation zur Auswahl.

Bei den diesjährigen Abiturprüfungen gehen im kompletten Regierungsbezirk Karlsruhe 11.872 Schülerinnen und Schüler an den Start. Aus dem Altkreis Buchen sind es insgesamt 376 Anwärter auf das Abitur.

Die meisten Abiturienten im Altkreis Buchen kommen vom Burghardt-Gymnasium mit 96 Schülern und einem Schüler, der sein Abitur an den Nachholterminen schreiben möchte. Ebenfalls den Nachholtermin nutzen möchte ein Schüler vom Eckenberg-Gymnasium Adelsheim. Für die restlichen 86 Schüler ging es diese Woche schon los.

An den anderen Gymnasien im Altkreis haben sich alle Schüler dazu entschlossen, den aktuellen Prüfungszeitraum wahrzunehmen. Am Ganztagsgymnasium Osterburken sind das in diesem Jahr 63 Schüler, am Technischen Gymnasium Buchen und am Wirtschaftsgymnasium Walldürn jeweils 46 und an der Helene-Weber-Schule Buchen 38 Schülerinnen und Schüler.

Die schriftliche Abiturphase geht noch bis Freitag, 29. Mai, bevor es die Schüler nach der Latein-Prüfung geschafft haben und bis zur mündlichen Prüfung etwas durchatmen können.