Buchen-Hettingen. (KM) Längere Zeit nahm hierbei die Information über den Bau eines geplanten Seniorenwohnheims in Hettingen im Bereich Kälbertswiesen ein. Der planende Architekt Gramlich aus Limbach stellte hier sein Konzept an Hand von Folienbildern vor. So soll dort mitten im Ort und doch abseits der Landstraße, im ehemaligen "Wegertsgarten" und auf den von der Stadt gekauften Grundstücke soll eine Seniorenresidenz mit 45 Heimplätzen entstehen.

Hintergrund Weiteres aus dem Gemeinderat > Gleich zu Beginn der öffentlichen Ortschaftsratssitzung und vor großer Zuhörerschaft gratulierte Ortsvorsteher Timo Steichler mit einem Präsent Anette Mackert zum runden Geburtstag, wünschte weiterhin Gesundheit, sprach ihr Dank und Anerkennung aus für ihre Arbeit, die sie zum Wohle der Hettinger Bürgerschaft in der Ortsverwaltung nun [+] Lesen Sie mehr Weiteres aus dem Gemeinderat > Gleich zu Beginn der öffentlichen Ortschaftsratssitzung und vor großer Zuhörerschaft gratulierte Ortsvorsteher Timo Steichler mit einem Präsent Anette Mackert zum runden Geburtstag, wünschte weiterhin Gesundheit, sprach ihr Dank und Anerkennung aus für ihre Arbeit, die sie zum Wohle der Hettinger Bürgerschaft in der Ortsverwaltung nun schon über Jahrzehnte leistet. > Neben der Genehmigung eines Anbaus und Dachgaubenbaus wurde auch der vom FC Viktoria gestellte Bauantrag einstimmig beschlossen. Am neuen Sportplatz hinter dem Container soll ein mit Bande eingezäuntes Soccerground (Kleinspielfeld von 13x20 m) nach den Richtlinien des DFB angelegt und als Trainingsplatz für Kinder und Jugendliche genutzt werden. > Steichler gab bekannt, dass in der Sitzung des Gemeinderates die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Neubaugebiet "Steinmäuerle" aufgenommen wurde. > Ferner ist ein Monat lang wegen der Verlegung der Gasleitung die Straße "Am Höheweg" teilweise für den gesamten Verkehr gesperrt.

[-] Weniger anzeigen

Geplant ist ein dreigeschossiger Gebäudekomplex mit mehreren in sich verbundenen Bautrakten und begrüntem Flachdach, eine Seniorenresidenz mit 45 Heimplätzen entstehen. So sind auf jedem Geschoss 15 Einzelzimmer mit Gemeinschafts- und Sozialräumen geplant, während im Erdgeschoss neben Küche und den Funktionsräumen auch noch ein Café sein soll, das öffentlich genutzt werden kann.

Der Investor und Erbauer dieser Wohnanlage, Klaus Baier, stellte kurz seine Firma Geras Seniorenpflege vor, die Seniorenwohnheime in Berlin, Peine, Salzgitter und Mudau betreibt und derzeit über 300 Beschäftigte hat. Für das Projekt Hettingen stellte er mindestens 30 Vollzeitkräfte oder gesplittet bei Teilzeit, 50 Arbeitsplätze in Aussicht.

Ortsvorsteher Timo Steichler eröffnete dann die Diskussionsrunde und die Anwohner und Nachbarn machten sehr regen Gebrauch von ihrem Rederecht. Vorweg begrüßte man das Ansinnen, für die Hettinger Senioren ein Heim zu bauen. Jedoch der Standort sei nicht geeignet. Große Bedenken gab es wegen der Zufahrtsstraße, die nicht breit genug sei.

Der einzige Grüngürtel mitten im Ort werde verschwinden, die dort wohnenden Kinder hätten dann keinen Spielplatz mehr. Die Sonne werde genommen. Dies waren Einwände der Anwohner, die dafür plädierten einen anderen geeigneten Platz im Ort zu suchen. Fritz Kreuzer brach eine Lanze für dieses Vorhaben. Auch im Alter wolle er sich in der Hettinger Gemeinschaft und nicht am Rande geborgen wiederfinden.

Ortschaftsrat Roland Linsler begrüßte dieses Vorhaben sehr, brachte Verständnis für die Anliegen der Anwohner auf, bekräftigte aber, dass man auch den Bedürfnissen der Senioren Rechnung tragen müsse und sie nicht an den Rand schieben dürfe. Deshalb versuche man, eine verträgliche Lösung zu finden, während Ortsvorsteher Timo Steichler nach der sehr lebhaften geführten Diskussion zu verstehen gab, dass man die Anliegen der Anwohner ernst nimmt.