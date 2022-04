Buchen. (rüb) Die Buchener Weiss-Gruppe, weltweit tätiger Experte für Automationskomponenten, hat das Areal der Bäko Süd-West in der Siemensstraße erworben. Das bestätigte das Unternehmen am Freitag der RNZ.

Damit stärke die Weiss-Gruppe die Bedeutung des Stammsitzes in Buchen. Das Gelände grenzt direkt an das bestehende Werk an. Neben einer Erweiterung der Logistikkapazitäten sollen auf dem neuen Areal weitere Büro-Arbeitsplätze entstehen. "Im Rahmen seiner digitalen Transformation und damit steigenden Mitarbeiterzahlen setzen wir auf moderne Arbeitsmethoden der Mobile und Remote Work", hieß es vonseiten des Unternehmens. Die Büroflächen würden im Rahmen eines Desk-Sharing-Modells genutzt. Ziel sei es, die Räume zeitnah zu beziehen. Im ersten Schritt erfolgen nun bauliche Maßnahmen zur Anbindung an die bestehende Infrastruktur von Weiss. Bäko nutzt als Mieter weiter Teilflächen.