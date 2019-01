Die Badische Landesbühne spielte am Dienstag in der Buchener Stadthalle die britische Komödie "Der nackte Wahnsinn". Es war ein herrliches Spektakel mit grandiosen Schauspielern, witzigen Dialogen, aber auch mit einigen Längen in der Inszenierung. Foto: Joachim Casel

Von Joachim Casel

Buchen. Wer die hektische Betriebsamkeit auf Bahnhöfen liebt mit einem permanent hohen Lärmpegel und vielen wild umherlaufenden Menschen, der wird auch Gefallen gefunden haben an der Aufführung der Badischen Landesbühne "Der nackte Wahnsinn" am Dienstag in der gut gefüllten Buchener Stadthalle.

Auch bei der britischen Komödie ging es mitunter wild und hektisch zur Sache. Im Gegensatz zum Bahnhof war es aber dazu noch überaus amüsant und witzig. Und das war im Wesentlichen der Verdienst der gut aufgelegten Schauspieler, die einzeln und im Ensemble viele Glanzpunkte setzten. Auch das Bühnenbild - ein Markenzeichen der Landesbühneninszenierungen - war wiederum eine Augenweide. Schwächen offenbarte dagegen die Handlungsfolge: Der geballte Wortwitz war wegen seiner Fülle nur schwerlich aufzunehmen und überforderte das Publikum mitunter, sodass der berühmte Funken nur punktuell von der Bühne auf die Besucher überspringen konnte. Das lag aber auch an der Form der Darstellung: So wurde der gleiche Akt in knapp drei Stunden (!) Spielzeit aus drei verschiedenen Perspektiven aber mit identischer Handlung und den nahezu gleichen Dialogen gezeigt. Längen und natürlich Wiederholungen waren der Preis dafür.

Das Stück "Der nackte Wahnsinn" von Michael Frayn erzählt die Geschichte einer Tourneetheatergruppe mit überschaubarem Talent. Man steht kurz vor der Aufführung, die Generalprobe läuft - oder besser gesagt: Sie läuft nicht! Da ist das mangelnde Talent noch das geringste Problem, denn die Schauspieler haben ganz persönliche menschliche Handicaps, die unweigerlich in das Stück mit hinein schwappen und einem guten Gelingen massiv entgegen wirken: Selsdon hat gewaltige Alkoholprobleme und verschläft häufiger seinen Auftritt; Dotty ist so vergesslich, dass mindestens eine ganz wichtige Requisite immer fehlt, und Darstellerin Brooke (brillant Sina Weiß) ist stark kurzsichtig und verliert bei vielen Einsätzen ihre Kontaktlinsen. Und auch zwischenmenschlich haut es nicht hin: Eifersüchteleien, Missverständnisse und Streit sind an der Tagesordnung. Angesichts dieser Chaostruppe sträuben sich Regisseur Lloyd die üppig wuchernden Nackenhaare.

Doch auch der Regisseur ist nicht frei von Schuld und beileibe kein Heiliger. Ihn verbindet ein süßes Geheimnis mit Regieassistentin Poppy und Darstellerin Brooke und vielleicht noch mit weiteren jungen Damen ...

Vor diesem Hintergrund startet die Generalprobe für das Stück im Stück. Die Schauspieler sollen startklar gemacht werden für die Aufführung der eher einfach gestrickten Komödie "Nackte Tatsachen".

Und die fordert von allen Akteuren höchste Konzentration, gilt es doch, unzählige Türen, die sich wie im Taubenschlag im Sekundentakt öffnen und schließen, im Auge zu behalten und dabei gleichzeitig den eigenen Auftritt nicht zu verpassen und auch noch eine Fülle von Text gestenreich in Richtung Publikum zu befördern.

Die Handlung des ersten Akts von "Nackte Tatsachen" ist schnell erzählt: Hier prallen vier (in dieser Anhäufung unerwartete) Ereignisse im gleichen Haus aufeinander: Eine Haushälterin will es sich gemütlich machen, ein Pärchen sucht schnellen Sex, ein anderes Pärchen flieht vor der Steuerbehörde und ein Einbrecher wittert reiche Beute. Und dabei gibt es so manch unerwartete Begegnung zwischen den einzelnen Gruppen, die haarsträubender kaum sein könnte - Humor von seiner schwärzesten Sorte, very british eben.

Nach der Pause ist nicht mehr die Bühne zu sehen, sondern der Bereich hinter den Kulissen. Die Truppe lebt Tourneealltag und lässt es dabei kräftig menscheln. Und hier gibt es ein Deja-vue-Erlebnis für das Publikum, denn es wird erneut der erste Akt von "Nackte Tatsachen" gespielt. Willkommene Elemente sind dabei die "Running Gags", die man schon vor der Pause gesehen hat, etwa Brookes verzweifelte und ebenso köstliche Suche nach den Kontaktlinsen.

Die dritte Auflage des ersten Akts zeigt dann wieder die Bühne. Wer sich auf den Zuschauerrängen nach knapp drei Stunden auf ein Happy-End vorbereitet hatte, sah sich schnell getäuscht. Jetzt nimmt die Demission vollends ihren Lauf. Die Komödie erhält tragik-komische Züge. Wir erleben den schonungslosen Abgesang einer zweitklassigen Theatergruppe. Turbulente Szenenfolgen verwandeln sich nun in unkontrollierbar gewordene Sequenzen, die nur an einem logischen Ort enden können - im Chaos!

Aber aufhören geht gar nicht, es wird gespielt bis zum Schluss, auch wenn alles längst verloren ist. Die Darsteller scheinen ein Vorbild zu haben - die Musiker der "Titanic", die haben wohl auch bis zum Schluss gespielt.

Fazit: In erster Linie durfte das Publikum am Dienstag in Buchen ein temporeiches und mit viel Witz gespicktes Stück der Landesbühne mit hinreißenden Schauspielern erleben - auf den zweiten Blick, über den Unterhaltungssektor hinaus, ermöglicht es aber auch ein Blick hinter die Kulissen des Schauspiels und vor allem ihrer Akteure. Und es zeigt ganz deutlich: Theater verlangt viel, manchmal unmenschlich viel, manchmal zu viel - da stoßen viele an ihre Grenzen und zahlen einen hohen Preis dafür. Leinwandgrößen, wie James Dean. Marilyn Monroe oder Romy Schneider könnten ein Lied davon singen ...