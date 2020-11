Buchen. Beim dreistreifigen Ausbau der B 27 zwischen Buchen und dem Abzweig L 523 sind die Asphaltarbeiten in vollem Gange. Eine Fahrbahnhälfte ist bereits fertiggestellt, und der Verkehr aus Richtung Mosbach wurde auf diese neue Fahrbahndecke umgelegt, teilte Irene Feilhauer, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums, mit. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Buchen kommen, müssen weiterhin die Umleitung über Bödigheim nutzen. In den kommenden Wochen werden die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschichten der anderen Fahrbahnhälfte eingebaut. Etwa ab 18. November werden parallel dazu Schutzplanken, Leitpfosten und die Beschilderung einschließlich der Betonfundamente errichtet. Die Fahrspur wird in die Mitte der neuen Fahrbahn verlegt, um an den Rändern ausreichend Arbeitsplatz zu bekommen. Die sehr stark witterungsabhängigen Markierungsarbeiten sind für Anfang Dezember geplant. Der Termin für die Verkehrsfreigabe ist stark abhängig von der Wetterlage. Der Einbahnverkehr in Fahrtrichtung Buchen und die Umleitung in Richtung Mosbach bleiben bis Bauende bestehen. Die kurzzeitig gesperrte Kreuzung an der L 523 ist bereits seit 23. Oktober wieder frei.