Buchen. (rüb) "Corona bestimmt seit nunmehr 21 Monaten unser aller Leben mit und hat viele Bereiche verändert", betonte Bürgermeister Roland Burger zu Beginn seines traditionellen Jahresrückblicks in der letzten Ratssitzung des Jahres am Freitagabend in der Stadthalle.

Auch wenn sich die Hoffnung, dass mit den im Januar begonnenen Impfungen eine Rückkehr zum "normalen" Leben möglich wird, noch nicht erfüllt habe, so zeichnete Burger keineswegs das Bild eines verlorenen Jahres, sondern es wurde deutlich: Buchen hat aus der Situation das Beste gemacht.

Auch wenn wieder zahlreiche Termine abgesagt werden mussten, so sei das öffentliche Leben doch sehr bunt gewesen: "Immer wieder blitzte die für die Gesellschaft so wichtige Kreativität und Schaffenskraft durch, die uns gezeigt haben, dass wir uns auch in der Krise nicht unterkriegen lassen!"

Das Buchener Baugebiet ​Marienhöhe. Foto: Rüdiger Busch

Neue Baugebiete

Im April wurde die Erschließung des neuen Baugebiets "Marienhöhe" für 6,6 Millionen Euro vergeben. Seit Sommer werden dort die ersten beiden Bauabschnitte erschlossen. Die Bewerbungsphase für die gut 100 zur Verfügung stehenden Bauplätze ist abgeschlossen. Auch in den Stadtteilen entstehen neue Bauplätze, etwa im "Eichelberg III" in Unterneudorf, im Gebiet "Innerer Hofacker" in Bödigheim oder im "Höhlenblick" in Eberstadt.

Weitere elf Verfahren mit rund 115 Bauplätzen sind in den Stadtteilen und in der Kernstadt in Vorbereitung. "Warum tun wir das", fragte Burger und gab die Antwort gleich selbst: "Weil wir für junge Familien Bauplätze zur Verfügung stellen wollen und zur Verfügung stellen müssen", sagte er mit Blick auf die erfreuliche Entwicklung mit 180 Geburten im vergangenen Jahr.

Die Sanierung der Marktstraße wurde vollendet. ​Foto: Rüdiger Busch

Sanierung schreitet voran

Die Stadtsanierung geht voran, etwa durch die Projekte am Lohplatz oder auf dem Kino-Areal. Saniert wurde aber auch im öffentlichen Raum: So wurde die sanierte Marktstraße ihrer Bestimmung übergeben. "Ein sehr gelungenes Projekt", lobte Burger und wies auf neue Akzente hin wie den Blecker-Trink-Brunnen, das Stadtwappen-Mosaik oder den neu gestalteten Brunnen auf dem Marktplatz.

Projekt Burghardt-Gymnasium

Das Kürzel BGB ist mit rund 25 Millionen Euro Gesamtkosten weiterhin "Buchens größte Baustelle". Die weltweit zu beobachtenden Lieferkettenunterbrechungen und die daraus resultierenden Materialengpässe beeinträchtigten auch dieses Großprojekt. Im September wurde der neue Südflügel in Betrieb genommen.

Einwohnerstatistik

Zum 30. November 2021 zählt Buchen laut Melderegister 18.179 Einwohner – 50 mehr als vor einem Jahr. Das Land kalkuliert bei seinen Zuschüssen aber nur mit 17.763 Einwohnern. Hier setzt Burger Hoffnung in den jetzt für 2022 geplanten Zensus. Zwischen 1. Januar und 30. November gab es 148 Geburten. Dem standen aber auch 215 Sterbefälle gegenüber.

Dank und Ausblick

Der Bürgermeister dankte allen, die sich engagiert für das Gemeinwesen einsetzen. Als Beispiele nannte er den Ehrenamtsbotschafter der Metropolregion, Ewald Gramlich, und alle Buchener, die bei der Flutkatastrophe im Ahrtal geholfen haben, etwa Kameraden von Feuerwehr und DRK, eine Gruppe um Manfred Schwing und den Götzinger Verein "Help-Sommermärchen". Dieses Engagement mache Mut – "Mut, den wir insbesondere in Zeiten der Krise brauchen". In seinen Dank bezog er die Mitarbeiter der Stadt, die Stadt- und Ortschaftsräte, Ortsvorsteher und die Bürgermeisterstellvertreter mit ein.

Die Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten. Foto: Rüdiger Busch

"Wir wollen auch in diesen schwierigen Zeiten die Zukunft in den Blick nehmen", sagte Burger. Im Februar beginnt seine dritte Amtszeit, nachdem er bei der Wahl am 28. November von den Bürgern im Amt bestätigt wurde. Die Amtseinführung müsse pandemiebedingt in den Sommer verschoben werden.

Bei einer Klausurtagung des Gemeinderats wolle man im Februar 2022 die Ziele der nächsten Jahre in den Blick nehmen – auch aufbauend auf den Bürgerbeteiligungsprojekten wie "Der Ländliche Raum für Zukunft". Zudem solle das Doppeljubiläum "1250 Jahre Ersterwähnung" und "50 Jahre neue Stadt Buchen", das 2023/2024 gefeiert werden soll, weiter vorbereitet werden.

Das Jahr in Stichworten

Große und kleine Themen aus Buchen und den Stadtteilen

Nach Lärmbeschwerden wird der Stundenschlag der Christuskirchen-Glocken eingestellt. Foto: Rüdiger Busch

Januar:

> 54 Bewohner des Pflegeheimes "Im Sonnengarten" werden positiv auf Corona getestet.

> Erste Online-Sitzung des Gemeinderats.

> Nach Anwohnerbeschwerden wird der Stundenschlag der Glocken der Christuskirche zunächst eingeschränkt und später ganz eingestellt.

Februar:

> Ein Balkonbrand in der Seniorenwohnanlage "Haus Ruben" verläuft dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr glimpflich.

> Dank Corona gibt es "Faschenacht (nur) in der Tüte".

> Erste Pläne für das Seniorenheim in Hettingen werden vorgestellt.

März:

> Das DRK richtet Schnelltestzentrum am Stadtturm ein.

> Zwei Buchener Streetdancer landen bei deutscher Meisterschaft auf Platz eins.

> Der TSV Buchen erhält den Sepp-Herberger-Preis.

> Buchens Handwerker pflanzen Bäume für den Hasenwald.

> Abschlusspräsentation des Projekts "Der ländliche Raum für Zukunft".

April:

> Die Zahl der Verträge wurde erreicht, der Glasfaserausbau im Kreis kann starten.

> Nur kurz wird in Hainstadt vom Baden geträumt, dann ist klar, dass ein See wohl nicht zu realisieren ist.

Mai:

> Im Gemeinderat wird das Radwegekonzept vorgestellt.

Juni:

> Das "Brunnencafe" öffnet am Oberen Marktplatz

> Auszeichnung für "Herz statt Hetze".

> Abriss der Häuser am Lohplatz.

> Der Streicheltierpark in Eberstadt öffnet.

> Die Turnhalle Hettingen bekommt einen neuen Boden.

Juli:

> An der Grundschule Hainstadt beginnt der Umbau.

> In Eberstadt öffnet das Café "Auszeit".

> Investor informiert über die Pläne für den Bau des Windparks in Hainstadt, der Ende 2022 ans Netz gehen soll.

> Im Rathaus in Eberstadt wird eine Krippengruppe für den Kindergarten eingerichtet.

> Helga und Norbert Linsler werden für ihren Einsatz für den Verein "Aktion Hungernde Kinder" mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

August:

> Jubiläum "50 Jahre Tropfsteinhöhle" wird mit einer illuminierten Höhlennacht gefeiert.

> Zweites Heimatsoundfestival mit "Café del Mundo" am Wartturm.

> Die sanierte Marktstraße wird übergeben.

September:

> Julia Lehnert wird neue Pfarrerin der Christusgemeinde.

> Ein coronakonformer Schützenmarkt wird gefeiert – ohne Festzelt, aber mit vielen Begegnungen.

> Dr. Isabell Arnstein wird für ihr vielfältiges heimatkundliches Engagement mit der Heimatmedaille geehrt.

> Katharina Pflüger aus Hettingen wird deutsche Meisterin im Bogenschießen.

Oktober:

> Der millionenschwere Umbau des Pflegezentrums St. Josef in Waldhausen wird übergeben.

> Götzingen gewinnt beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" den Bezirksentscheid.

> Das neue Hotel "Reinhardts" öffnet.

> Bei einem Hubschrauberabsturz zwischen Stürzenhardt und Steinbach sterben drei Menschen.

November:

> 11.11. – Ist der gelungene Auftakt der Faschenachtskampagne auch gleich ihr Ende?

> Der Friedhof in Buchen erhält einen neuen Zugang und Urnenstelen.

> Übergabe der Hochwasserschutzmaßnahme mit naturnaher Umgestaltung der Morre.

> Der Weihnachtsmarkt wird erneut abgesagt, doch immerhin sorgt die Toni-Eisbahn für eine schöne Abwechslung im Advent.

Dezember:

> Riesiger Andrang bei den Impfaktionen in Buchen und Eröffnung des Impfstützpunkts in Bödigheim.

> Die geplanten Lolli-Tests an Schulen sorgen für Diskussionen – die Einführung folgt im Januar.

> Gelungene Kooperation von Stadt und RNZ: Das erste Buchen-Puzzle wird vorgestellt.