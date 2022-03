Buchen. (rüb) Bagger und Baumaschinen wohin man blickt: Die Erschließung des Baugebiets "Marienhöhe" wird mit Hochdruck vorangetrieben. Inzwischen sind auch mehr und mehr Konturen erkennbar, wie das Gebiet später einmal aussehen könnte. So ist der Verlauf der künftigen Haupterschließungsstraße bereits gut zu sehen.

Gerade werden Kanal- und Versorgungsleitungen verlegt, und die Arbeiten kommen gut voran, wie Hubert Kieser, Technischer Dezernent der Stadt Buchen, im Gespräch mit der RNZ aufzeigt. "Wir liegen weiter gut im Zeitplan, und es sind bislang keine größeren Probleme aufgetaucht", erklärt Kieser. Läuft die Erschließung weiter wie am Schnürchen, können die ersten Wohnhäuser ab Anfang 2023 errichtet werden.

Auf der "Marienhöhe" entsteht gerade ein Neubaugebiet. Foto: Andreas Hanel

Der große Ansturm auf die Bauplätze, der aufgrund der Interessensbekundungen im Vorfeld zu erwarten gewesen wäre, hat sich dann nicht bestätigt, was auch an den stark gestiegenen Baupreisen liegen dürfte. Deshalb sind noch nicht alle der 104 Bauplätze vergeben, die im ersten Bauabschnitt zur Verfügung stehenden. Ursprünglich gab es mehr als zweieinhalbmal so viele Interessenten wie Bauflächen.

Die "Marienhöhe" ist Buchens größte Erschließungsmaßnahme seit dem "Nahholz" vor rund 30 Jahren und wohl aktuell das größte in Entstehung befindliche Baugebiet zwischen Heidelberg und Würzburg. Seit Juni läuft die 6,6 Millionen Euro teure Erschließung des rund 20 Hektar großen ersten Bauabschnitts. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Leonhard Weiss (Bad Mergentheim). Neben den 104 Grundstücken für Einfamilienhäuser ist dabei auch der Bau von neun Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Zudem ist die Fläche zwischen dem Naturdenkmal Amorbacher Hohl und der Bahnlinie für Reihen- und Doppelhäuser reserviert. Etwa 30 weitere Wohneinheiten könnten dort im ersten Bauabschnitt entstehen.

In einigen Jahren könnte dann der zweite Bauabschnitt folgen, der weitere 15 Hektar Platz bietet. Angesichts der jüngsten Preisentwicklungen und der Tatsache, dass der Bedarf an Wohnfläche eines Tages auch gedeckt sein dürfte, wird es aber spannend sein, wie sich die Nachfrage entwickelt.