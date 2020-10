Auf dieser Baustelle in der Einhardstraße in Buchen ereignete sich der feige Anschlag. Foto: rüb

Buchen. (pol/mün) Fast zwei Wochen nach der Tat gibt es jetzt einen dringend Tatverdächtigen: Am Montag, 21. September, war ein Baggerfahrer in Buchen mittags mit einer Druckluftwaffe beschossen und dabei verletzt worden.

Der zunächst große Kreis potenzieller Täter konnte durch Zeugenvernehmungen und ballistische Untersuchungen eingeschränkt werden, berichtet die Polizei. Am Donnerstagmorgen wurden drei Objekte durchsucht. Darunter auch die Wohnräume des Tatverdächtigen.

Bei der Vernehmung stritt der 38-Jährige noch jegliche Beteiligung ab. Doch danach ging er offenbar noch einmal in sich: Er meldete sich später bei der Polizei und gab die Tat zu. Bei den weiteren Ermittlungen wurde die Tatwaffe aufgefunden und sichergestellt. Sie befand sich nach Angaben der Polizei in einer anderen Wohnung.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Bisher machte der 38-Jährige auch keine Angaben darüber, wieso er auf den Baggerfahrer geschossen haben will.

Update: Freitag, 2. Oktober 2020, 14.30 Uhr

Buchen. (rüb) Diesen Arbeitstag wird Axel Sutter aus Neunkirchen wohl nicht mehr vergessen: Ein Unbekannter schoss am Montag gegen 12 Uhr mit einer Druckluftwaffe auf den nichtsahnenden Baggerfahrer, der auf einer Baustelle in der Einhardstraße seiner Arbeit nachging. Zum Glück streifte das Projektil nur seinen Oberarm, so dass er außer einem Kratzer keine Verletzungen davontrug. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach dem unbekannten Schützen.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft: "Ein hinterhältiger Angriff am Montagmittag auf einen Baggerfahrer in Buchen verlief glücklicherweise glimpflich. Der Mann führte gegen 12 Uhr mit seinem Bagger Arbeiten in der Einhardstraße zwischen den Hausnummern 8 und 10 durch. Ein Unbekannter schoss zu dieser Zeit mit einer Druckluftwaffe auf den Arbeiter, der von einem Projektil am Oberarm gestreift wurde. Vermutlich hatte der Schütze aus einem der anliegenden Mehrfamilienhäuser gefeuert."

"Ich hörte ein Zischen und spürte etwas an meinem Arm", berichtet der 56-jährige Axel Sutter, der für die Firma HLT Bau (Neckargerach) arbeitet, im Gespräch mit der RNZ. Dann sah er, dass sein Hemd am Ärmel zerfetzt war. Sutter stoppte den Bagger, schaute sich den Kratzer und das beschädigte Hemd genauer an und entdeckte plötzlich ein Projektil in seinem Führerhaus.

Den Schrecken hat Sutter offensichtlich gut verdaut: Am Dienstag war er schon wieder auf der Baustelle im Einsatz. Über das Motiv rätselt er noch immer: "Es war gerade Mittagszeit. Möglicherweise hat sich jemand von meinem Bagger gestört gefühlt."

Das Ganze hätte auch deutlich schlimmere Folgen nach sich ziehen können, wenn der Schütze beispielsweise ein Auge getroffen hätte. Die Kriminalpolizei in Mosbach ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Info: Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Schützen geben können, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.

Update: Dienstag, 22. September 2020, 16.57 Uhr