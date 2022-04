Buchen. (rüb) "Hör niemals auf, an Dich zu glauben!" Mit diesen Worten verabschiedete Juror und Musikproduzent Toby Gad ihn nach seinem vorzeitigen Ausscheiden. Allein diese Worte zeigen, wie viel Eindruck der Buchener Arian Golic bei "Deutschland sucht den Superstar" hinterlassen hat – bei der Jury, bei seinen Kollegen und bei seiner stetig angewachsenen Fan-Gemeinde in ganz Deutschland. Im Gespräch mit der RNZ blickt Arian auf seine Teilnahme zurück und gibt Einblick in seine Pläne.

Die Jury hätte Dich gerne in den Liveshows gehabt. So hat Toby Gad Dir ein großes Lob ausgesprochen und Deine schöne Stimme gelobt, in der sehr viel Seele und Ehrlichkeit stecke. Bist Du traurig darüber, dass Du nicht mehr dabei bist?

Es war wirklich nicht leicht für mich, diese Entscheidung zu treffen. Jedoch haben mich Tobys Worte für meinen weiteren musikalischen Weg sehr gestärkt. Durch sein Feedback weiß ich, dass ich eine reale Chance als Musiker habe. Top 16 unter 19.000 Bewerbern ist eine Leistung, auf die ich stolz bin.

Hast Du Dir Deinen Ausstieg lange überlegt, oder war es eher eine kurzfristige Entscheidung?

Der Gedanke war nach der Performance in der zweiten Recall-Audition da. Mir ist es wichtig, transparent zu machen, dass dies vor allem keine leichtfertige Entscheidung für mich war. Man rechnet natürlich mit Druck, aber wie hoch dieser sein würde, konnte ich vorher nicht erahnen. Dieses Jahr war der Druck auch noch besonders hoch. Das Team, die Juroren und Kandidaten, wir alle haben auf Höchstleistung gearbeitet. Wir wollten, dass das neue DSDS riesig wird. Die ganze Atmosphäre habe ich als sensibler Mensch besonders intensiv wahrgenommen. Ich bin extrem dankbar für diese Gabe, vor allem wenn es um Musik und Songwriting geht, aber im Rahmen einer TV-Show, bei der Tag und Nacht gedreht wird, sorgte das bei mir für eine Achterbahn der Gefühle. Es passiert viel bei so einer Produktion. Mit meiner Transparenz rufe ich aber vor allem zum Mut auf. Emotionen machen uns menschlich und real, wir geben ihnen heutzutage viel zu wenig Raum. Im TV habe ich immer ehrliche Emotionen gezeigt, so konnten mich die Zuschauer vor dem Fernseher wirklich als Privatperson kennenlernen. Und das ist für meinen weiteren Weg als Künstler und für meine Musik am wichtigsten.

Welche Gründe gibt es für Deinen Ausstieg – immerhin hattest du es bereits in die Top 16 geschafft?

Der Wille war noch da, und er ist immer noch da. Aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt leider keine Kraftressourcen mehr. Es war nämlich auch mein großer Traum, in den Liveshows zu sein. Man ist bei so einer Produktion in einer absolut extremen Ausnahmesituation. Das kann man wirklich nur verstehen, wenn man dort war. Deshalb bin ich auch so stolz auf meine Kollegen und Kolleginnen in den Top 10 und wünsche weiterhin viel Erfolg, denn ich weiß, was das einem abverlangt.

Hast Du den Schritt erst kurz vor deinem Duett mit Raphaela bekannt gegeben?

Nein, meine Entscheidung zur Abreise hatte ich schon am Abend vor dem Auftritt mit allen kommuniziert. Dafür habe ich von allen Seiten viel Verständnis bekommen, auch Raphaela hat ebenfalls großes Verständnis gezeigt. Trotz meiner bevorstehenden Abreise stand für mich jedoch fest, dass ich das Duett mit Raphaela noch singen werde und sie damit nicht alleine lasse. Die Entscheidung zu ihrem Solo-Auftritt war für uns beide sehr plötzlich. Raphaela ist für mich ein wahrer Superstar und hat meinen größten Respekt.

Was nimmst Du aus der Erfahrung DSDS mit? Wie geht es für Dich weiter?

Ich sehe DSDS als meine Schule und der erste Schritt in meiner Musikkarriere. Die Batterien sind wieder komplett aufgeladen, es geht jetzt erst richtig los. DSDS hat mir einiges auf den Weg gegeben, vor allem wie ich mit dem Druck in dieser Branche zukünftig umgehe, alles was ich für das Musikgeschäft brauche. Jetzt glaube ich auch fest an meine Stimme. Meine Stimme hat Wiedererkennungswert und auch ich als Person. Der Jury und den Vocalcoaches bin ich für das Gelernte sehr dankbar. Tobys letzte Worte nach der Show an mich waren: "Arian, schreibe dieses Jahr 100 Songs und nächstes Jahr 100 Songs, und dann will ich einen Hit von Dir hören. Hör niemals auf, an Dich zu glauben." Das setze ich um. Meine Supporter brauchen nicht traurig sein, ich schreibe schon eigene Musik, und es ist mein großer Traum, bald eine eigene Tour zu machen. Daran arbeite ich intensiv. Es sind große Projekte im Kommen.

Wie war es für Dich, die Glitzerwelt des Fernsehens und des Showbusiness hautnah zu erleben?

Am Ende will ich auf der Bühne stehen und mit den Leuten die Musik feiern. Natürlich hat es einen gewissen Zauber, im Fernsehen zu sein. Vielleicht sieht man mich ja nochmal im Fernsehen, aber dann als Musiker bei "Sing meinen Song" ... (lacht)

Wie ist ein Star wie Florian Silbereisen im Umgang mit den Nachwuchstalenten?

Florian, aber auch Ilse und Toby sind wirkliche Mentoren für uns gewesen. Sehr erfolgreich, aber auch sehr bodenständige und nahbare Menschen. So möchte ich als erfolgreicher Musiker auch mal sein.

Wird es ein Wiedersehen mit den Mitbewerbern geben?

Ja, natürlich! Am 16. April gibt es das große Wiedersehen bei der ersten Liveshow. Dort werde ich ganz besonders Melissa Mantzoukis alle Daumen drücken. Sie gehört mittlerweile zu meinem engen Freundeskreis. Neben ihrem Riesentalent hat sie auch ein Riesenherz.