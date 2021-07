Buchen. (rüb) Bereits vor fünf Jahren hatte Apotheker Rudolf Friesenhahn die Idee, seine Apotheke am Musterplatz zu erweitern. Nun wurde diese Vision durch die Einbeziehung des früheren Damenmodengeschäfts Wirklichkeit: Dadurch präsentiert sich die Apotheke am Musterplatz in einem neuen, offenen und freundlichen Gewand. Darauf und auf den neuen Markenauftritt des "Apotheken-Trios" der Familie Friesenhahn wurde am Donnerstag mit der Kundschaft angestoßen – und zwar coronagerecht und mit Abstand in Form eines flüssigen Mitgebsels.

"Ich freue mich, dass wir die Pläne nun umsetzen konnten", berichtet Friesenhahn. Mit einer möglichen Erweiterung habe er sich schon länger beschäftigt. Da die Apotheke aber erst 2008 groß umgebaut wurde, habe man die Erweiterung nicht sofort umgesetzt. Mit dem Ergebnis des Umbaus zeigten sich Doris und Rudolf Friesenhahn sehr zufrieden: "Die Apotheke war schon gut, aber sie ist noch besser geworden." Durch das größere Platzangebot sei es gelungen, die Bedienplätze zu entzerren, so dass nun viel mehr Platz für die einzelnen Kunden zur Verfügung steht. Damit kann die Diskretion viel besser gewahrt werden, und – auch wenn die Pläne schon weit vor der Pandemie entworfen wurden – durch die größeren Abstände ist es nun auch deutlich coronagerechter.

Das Mehr an Fläche tut aber nicht nur der eigentlichen Apotheke gut, die durch ihre Einrichtung und die moderne Technik besticht, sondern es wurde auch zusätzlicher Platz für die Nebenräume geschaffen. Davon profitieren die Arbeitsabläufe und vor allem auch die Mitarbeiterinnen. Beeindruckend ist der neue Apothekenautomat, der bis zu 24.000 Medikamentenpackungen fasst und die Arbeit so erleichtert, dass mehr Zeit für die Beratung und das Gespräch mit den Kunden bleibt. Technisch und in Sachen Digitalisierung ist die Apotheke auf dem neuesten Stand: "Wir sind auf die Einführung des E-Rezepts [elektronisches Rezept; Anm. d. Red.] vorbereitet", betont der Apotheker.

Nur lobende Worte finden die beiden Inhaber für die Arbeit der Handwerker – allesamt aus der Region –, die sehr gute Arbeit geleistet hätten. Die Herausforderung, die Apotheke bei laufendem Betrieb umzubauen, hätten sie sehr gut gemeistert. Ein Dank galt bei der Eröffnung am Donnerstag auch den Mitarbeiterinnen und den Kunden, welche die Einschränkungen durch den Umbau mitgetragen hätten.

Insgesamt beschäftigt die Familie Friesenhahn in ihren drei Apotheken in Buchen – dazu gehören noch die Sonnen- und die Stadtapotheke – 28 Mitarbeiter. Aktuell arbeitet auch Tochter Anna-Lena mit, die vor zwei Wochen ihre Prüfung bestanden hat und sich jetzt auch Apothekerin nennen darf.

Vonseiten der Kunden hätten sie schon viele positive Rückmeldungen auf den Umbau bekommen, berichtet Doris Friesenhahn. Ob die positive Atmosphäre wirklich heilende Wirkung hat, wie ein Kunde meinte, lässt sich zwar nicht nachprüfen. Aber eine Apotheke zum Wohlfühlen haben die Friesenhahns auf jeden Fall geschaffen.