Buchen. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie ist es für Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, zum Teil schwierig, Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region einzuholen. Die RNZ will diese Informationen liefern – und präsentiert daher eine kleine Serie, in deren Rahmen sie die weiterführenden Schulen vorstellt. Heute ist das Buchener Burghardt-Gymnasium an der Reihe. Schuleiter Jochen Schwab hat uns die Fragen beantwortet.

Schuleiter Jochen Schwab. Foto: privat

Was macht Ihre Schule so besonders?

Im naturwissenschaftlichen, sprachlichen oder Sport-Profil erlangen unsere Schüler ohne Umwege das Abitur. Als offene Ganztagsschule hat das BGB ein flexibles Betreuungs- und ein Verpflegungsangebot. Die Schule hat eine offene Atmosphäre und dank des Umbaus hochmoderne Klassen-, Fach- und Aufenthaltsräumen mit einem zukunftsorientierten Digitalisierungskonzept. Das G9 bietet den Schülerinnen und Schülern ein Jahr mehr Reifezeit bis zum Abitur und ermöglicht mehr Spielräume für Begabungsförderung und Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Schule.

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Die Basis unseres Handelns ist das BGB-Leitbild. Im Unterricht, zahlreichen Arbeitsgemeinschaften sowie in sozialen, musisch-künstlerischen, sportlichen, ökologischen Erfahrungsfeldern fördern und fordern wir die Kinder, damit sie ihr Potenzial ausschöpfen können. Wichtig sind uns auch die Förderung von sozialer Kompetenz und Engagement (z.B. SMV, Sozialcurriculum, Schülermentoren) sowie die Übernahme von Verantwortung.

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Das BGB öffnet sich nach außen mit Kooperationen in der Region (Wirtschaft, Kultur, Vereine, sozialer Bereich) und Partnerschulen im In- und Ausland. Wir bieten regelmäßige Austauschmaßnahmen mit Frankreich, Polen, Spanien, Ungarn und den USA sowie virtuelle Projekte mit Schulen im Ausland an. Auch gehören wir als mitarbeitende Schule zum Netzwerk der Unesco-Projektschulen.

Burghardt-Gymnasium > Kontakt: St.-Rochus-Str. 5, 74722 Buchen, Tel. 06281.5288- 0, Mail: sekretariat@bgbuchen.de. > Schulleitung: Rektor Jochen Schwab, Konrektor Achim Wawatschek. > Schüler- und Lehrerzahl: etwa 1090 Schüler und 85 Lehrkräfte. > Schulabschluss:Abitur im G9. > Anmeldung: online, per Post oder in Präsenz am Mittwoch, 9. März, und Donnerstag, 10. März. Weitere Informationen auf der Homepage: www.bgbuchen.de/service/schueler-werden-am-bgb.html

Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Kinder mit den unterschiedlichsten Begabungen finden bei uns Angebote, um ihre individuellen Interessen zu verfolgen und zu vertiefen. Zu uns passen Kinder, die sich darauf freuen, Neues zu entdecken und sich auszuprobieren. Richtig sind bei uns diejenigen, die Lust haben, Teil der Schulgemeinschaft am Burghardt-Gymnasium zu werden. Wir freuen uns auf Schüler, die neugierig und wissbegierig sind, die Ausdauer, Anstrengungsbereitschaft, Konzentrationsfähigkeit und Fleiß mitbringen. Die Gymnasialempfehlung der Grundschule bildet diese Eigenschaften üblicherweise ab.